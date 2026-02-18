Лавова лампа / © Associated Press

2026 року дизайнери закликають нас сміливо змішувати минуле та сучасне. Те, що колись мало «гидкий» вигляд, тепер стає яскравою деталлю, дещо хаотичною, трохи ностальгічною, проте водночас затишною. Тренд називають «дизайн-реміксом», адже він дозволяє оживити простір, додає глибину та унікальність, а також робить вінтажні знахідки бажанішими та доступнішими, про це розповіло видання Martha Stewart.

Лавові лампи

Колись їх вважали «бабусиними» або кітчевими, а зараз лавові лампи — це справжній акцент кімнати.

Де ставити: на тумбочці, столі чи комоді.

Як комбінувати: прості меблі чи нейтральні тони, щоб лампа залишалася головним акцентом.

Ідеально для: медитаційного куточка, затишного читацького місця чи вечірнього настрою.

Яскраві рамки для фото

Рамки у насичених кольорах, пастельних відтінках або різних матеріалах повертають гру та експресію на стіни.

Порада: змішуйте розміри, кольори та текстури, але не прагніть симетрії.

Головне правило: якщо рамки викликають усмішку, коли ви проходите повз, все зроблено правильно.

Середньовічний декор

Залізні свічники, важкі штори з льону чи оксамиту, аркові дзеркала, дерев’яні та кам’яні текстури — все це створює атмосферу «замку» у сучасному помешканні.

Секрет стилю: контраст старовини та сучасності додає тепла, ваги й справжності.

Рюші

М’які рюші повертаються як акцент для подушок, диванів, штор або скатертин.

Порада: не переборщити та використовувати мов деталь, поєднувати з сучасними меблями.

Яскраві шпалери

Смужки, великі флористичні мотиви та виразні кольори стають центральним елементом кімнати.

Порада: поєднуйте з мінімалістичними меблями чи пастельними текстилями, щоб балансувати інтер’єр.

Незвичні колекційні предмети

Малі фігурки, сувеніри чи антикварні речі стають акцентами, а не хаотичним захаращенням.

Порада: розміщуйте на книжкових полицях серед сучасних елементів, дайте кожному предмету «дихати».

Підвісні тарілки

Тарілки на стіні — чудова альтернатива картині.

Порада: поєднуйте з сучасною кухнею чи середньовічними елементами, щоб вони стали «зіркою» інтер’єру.

Лоскутні ковдри та пледи

Ковдри додають кольору, текстури та відчуття затишку.

Де використовувати: на ліжку, дивані чи вішати як декоративний елемент.

Порада: нехай вони мають трохи «вжитий» вигляд, щоб створювати теплий домашній настрій.

Латунна та бронзова фурнітура

Матовий чорний та срібний метал поступаються теплим відтінкам латуні та бронзи.

Де почати: ручки шаф, ящиків або сантехніка.

Порада: чудово поєднується з деревом, каменем та льоном, надає інтер’єру тепла та «вінтажного» шарму.

Старі елементи не потрібно відкидати, їх можна сучасно обіграти. Поєднуйте дивне та миле, ностальгійне та мінімалістичне, старовинне та сучасне. Тоді навіть лавова лампа чи рюші стануть частиною стильного та комфортного дому, який буде і модним, і затишним.