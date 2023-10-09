Виростити букет тюльпанів до Різдва: садівники розповіли, як обманути цибулини

Бажаєте виростити букет тюльпанів, гіацинтів чи нарцисів до новорічних свят? Немає нічого простішого – ми розповімо вам, як це зробити.

Осінь – ідеальний час для садіння цибулин квітів, які радуватимуть нас навесні. Але якщо ви хочете виростити гарний букет уже до Різдва, вам потрібно знати кілька секретів.

Експерти з садівництва розповіли Еxpress.co.uk, як можна прискорити процес цвітіння та насолодитися яскравими квітами вже до новорічних свят.

Які квіти можна обманути

Більшість видів квітучих цибулинних рослин, як-от крокуси, тюльпани, нарциси, гіацинти та амариліс, можна змусити розцвісти в горщику на кілька місяців раніше терміну.

Як садити цибулинні

Вирощувати цибулинні ви можете в горщиках, які буде зручно переносити з холодного приміщення до теплого. Під час садіння цибулин у горщиках використовуйте компост, який не містить торфу, і заповнюйте їх на третину. Помістіть цибулини загостреним кінцем догори, стежачи за тим, щоб вони не торкалися одна одної. Чим більше цибулин ви посадите, тим неймовірнішим буде видовище їхнього цвітіння. Наповніть горщики компостом трохи нижче верху. Після садіння гарно полийте кожен горщик.

Як виростити квіти до Різдва / Фото: Credits

Влаштуйте їм зиму

На початку процесу вашим головним завданням буде створити зимові умови, які змусять цибулини думати, що вже зима. Цього можна досягти, потримавши горщики в холодних і темних умовах протягом кількох тижнів, перш ніж перемістити їх до теплого місця для цвітіння.

Для імітації зими підійде будь-яке прохолодне темне місце, наприклад, сарай або гараж. Якщо пряме світло неминуче, накрийте горщики паперовими пакетами. Час від часу перевіряйте їх і стежте, щоб вони були вологими, але не мокрими.

Як виростити квіти до Різдва / Фото: Credits

Коли час переміщати горщики в тепло

Щойно ви побачите зелені кінчики, які виглядають з-під ґрунту, перемістіть горщики до теплого приміщення. За два-три тижні вони почнуть квітнути.

Що робити з цибулинами після цвітіння

Цибулини можна використовувати повторно після цвітіння. Просто зріжте засохлі квіти, залишивши листя недоторканим. Помістіть цибулини до світлого, захищеного місця на підвіконні і регулярно поливайте їх, доки листя не відімре. Висушіть цибулини і збережіть їх для пересаджування наступної осені.

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