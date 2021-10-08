Висаджуємо зелень під зиму: коли саме і як правильно це зробити

Висаджуємо зелень під зиму: коли саме і як правильно це зробити

Восени більшість городників висаджують зелень під зиму. Адже якщо посадити зелень навесні, то перші сходи з’являться лише через тиждень-два після того, як прийде справжнє тепло, а якщо посадити восени, то можна отримати врожай набагато раніше – перші сходи з’являться майже одразу, як прогріється земля.

Про те, коли і як висаджувати зелень під зиму розповів кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва Житомирського Поліського національного університету Сергій В’юнцов.

Часник під зиму

В ґрунт висаджують зубки часнику, вибираючи ті, які мають діаметр не менше 3,5 сантиметра, зовні неушкоджені і добре визрівши. До садіння їх необхідно зберігати в умовах, що запобігають зігріванню і передчасному проростанню.

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Городникам треба знати, що кращі рослини-попередники для часнику – це огірки, кабачки, рання капуста, бобові, озима пшениця, однорічні трави на сіно. У разі вирощування часнику на зиму обробляти ґрунт потрібно не пізніше, як за 25-30 днів до садіння. А садити часник потрібно не пізніше як за 20-30 днів до сталого замерзання ґрунту. На цей час від зубків повинні відрости корені довжиною не менш як 10-12 см. В степовій зоні календарні терміни можуть бути 15-20 жовтня, лісостеповій – 5-10 жовтня, на Поліссі – 25 вересня – 10-15 жовтня.

Відстань між зубками у середньому має становити 8-10 см, щоб рослинам не було тісно і вони добре розвивалися. Ґрунт повинен заздалегідь бути удобрений споживними речовинами. На присадибних ділянках часник можна висаджувати з міжряддям 25-35 см, глибина садіння зубків у разі підзимової сівби повинна становити від 6-8 до 10-12 від денця до поверхні ґрунту. Зубки викладають денцем донизу і легенько вдавлюють в землю, а потім засипають землею шаром 2 сантиметри.

Цибуля ріпчаста з сіянки під зиму

Добрі результати дає садіння сіянки (маленьких цибулинок) на зиму за 30-40 днів до стійкої морозної погоди, приблизно в середині-кінці жовтня. На присадибних ділянках сіянку саджають на грядки в розпушені борозенки на відстані 15-45 см. В рядку цибулинки розкладають для малогніздих сортів на відстані 8-10 см, а для сортів, які дають в гнізді три та більше цибулин – 10-15 см. Викладають їх денцем донизу легенько вдавлюючи, а зверху присипають ґрунтом шаром 2 см.

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Сіянка потребує неглибокої заробки – 3-4 см нижче поверхні ґрунту. У разі більш глибокої посадки сходи з’являються пізніше, сіянка проростає повільно, оскільки її корінню не вистачає повітря.

Крім того, під зиму можна висадити насіння кропу, петрушки, салату, щавлю та інших культур. Весною вони потішать городників раннім врожаєм.

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