Вітаміни для домашніх тварин: кому вони потрібні і в яких продуктах містяться

Вітаміни для домашніх тварин: кому вони потрібні і в яких продуктах містяться

Джерелом вітамінів для тварин є готовий корм, натуральна їжа та вітаміни, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Якщо в раціоні вихованця тільки корм, він збалансований, і добавки не потрібні. У разі натурального раціону вітаміни необхідно давати постійно. У разі змішаного типу харчування вони додаються лише за дефіциту того чи того вітаміну. Окрім типу харчування, важливо враховувати фізіологічні особливості, вік, породу та наявні захворювання.

Вітамінні добавки необхідні:

1. Під час вагітності та лактації. Виношування та вирощування потомства вимагають великих витрат організму. Для того, щоб вагітність і лактація минали нормально, а цуценята та кошенята отримували все необхідне для розвитку та росту, необхідно підтримувати організм матері вітамінами, навіть якщо вона харчується готовим збалансованим кормом.

2. Цуценята і кошенята, як і всі організми, що ростуть, можуть потребувати вітамінів. Основні ознаки гіповітамінозу — рахіт, крихкі зуби, тьмяна шерсть та її випадання. Особливо чутливі до нестачі вітамінів цуценята великих і гігантських порід, стан їхнього опорно-рухового апарату безпосередньо залежить від якості їжі.

3. Літні тварини також потребують вітамінів із вмістом глюкозаміну та хондроїтину, які беруть активну участь у біосинтезі сполучної тканини, стимулюють регенерацію хрящової тканини та уповільнюють втрату кальцію у кістковій тканині.

4. Іноді у післяопераційний період тваринам також необхідні вітамінно-мінеральні добавки для інтенсивної регенерації тканин та відновлення організму.

5. Тварини із хронічними захворюваннями. Наприклад, із захворюваннями серця додатково потрібна амінокислота таурин.

Собакам оптимально давати вітаміни вранці.

Кішкам оптимально давати вітаміни увечері.

Перед тим, як додавати вітаміни та мінерали до раціону вихованця, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром щодо добової дози та тривалості терапії. Пам'ятайте, що надлишок вітамінів та мінералів небезпечніший, ніж недолік

Види вітамінів і для чого вони потрібні

1. Вітамін А (ретинол) – антиоксидант, підтримує зір, обмінні процеси організму, стан шкіри, вовни та опорно-рухового апарату. Міститься в: риб'ячому жирі, печінці, вершковому маслі, яєчних жовтках, моркві, болгарському перці.

2. Вітаміни групи В включають вітаміни В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (РР, нікотинова кислота), В5 (пантотенова кислота), В6 (піридоксин), В7 (Н, біотин), В9 (НД, М, фолієва) кислота), В12 (ціанокобаламін) — підтримують роботу травного тракту, імунної, кровоносної та нервової системи, а також здоров'я шкіри та вовни, процес роботи залоз та утворення ферментів. Міститься у субпродуктах (печінці, нирках, серці), злаках, яйцях, молочних продуктах, дріжджах.

3. Вітаміни РР (нікотинова кислота) та Н (біотин) – підтримують здоров'я шкіри, вовни та кігтів. Потрібні у разі дерматологічних проблем.

4. Вітамін С (аскорбінова кислота) – підтримує імунну систему. До раціону собак його необхідно додавати в холодну пору року. У здорових кішок вітамін виробляється в печінці і потрібен лише у разі захворювання печінки. Міститься в: солодкому перці, томаті, картоплі, яблуках.

5. Вітамін D (холекальциферол) — потрібний для підтримки імунітету і засвоєння кальцію і фосфору, що необхідно для опорно-рухової системи та здоров'я зубів. Синтезується у шкірі під впливом ультрафіолетових променів. У кошенят та цуценят запобігає рахіту, а у дорослих – остеопорозу. міститься в: м'ясо-кістковому борошні, яйцях, молочних продуктах, тунці.

6. Вітамін Е (токоферол) – бере участь у ліпідному обміні, процесі регенерації клітин, є антиоксидантом, підтримує репродуктивну систему та м'язовий апарат. Міститься в: олії та вершковому маслі, злаках, молочних продуктах, яйцях, печінці.

7. Вітамін К1 (філлохінон) – підтримує кровообіг, окисно-відновні процеси, згортання крові в печінці, формування кісткової тканини, функцію нирок. Вітамін надходить із їжею, а в невеликій кількості синтезується у собак, у кішок – у достатній кількості. Міститься в: м'ясі, печінці, яйцях, молочних продуктах, олії.

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