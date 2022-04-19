Вітаміни для домашніх тварин: кому вони потрібні і в яких продуктах містяться

Джерелом вітамінів для тварин є готовий корм, натуральна їжа та вітаміни, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Якщо в раціоні вихованця тільки корм, він збалансований, і добавки не потрібні. У разі натурального раціону вітаміни необхідно давати постійно. У разі змішаного типу харчування вони додаються лише за дефіциту того чи того вітаміну. Окрім типу харчування, важливо враховувати фізіологічні особливості, вік, породу та наявні захворювання.
Вітамінні добавки необхідні:
1. Під час вагітності та лактації. Виношування та вирощування потомства вимагають великих витрат організму. Для того, щоб вагітність і лактація минали нормально, а цуценята та кошенята отримували все необхідне для розвитку та росту, необхідно підтримувати організм матері вітамінами, навіть якщо вона харчується готовим збалансованим кормом.
2. Цуценята і кошенята, як і всі організми, що ростуть, можуть потребувати вітамінів. Основні ознаки гіповітамінозу — рахіт, крихкі зуби, тьмяна шерсть та її випадання. Особливо чутливі до нестачі вітамінів цуценята великих і гігантських порід, стан їхнього опорно-рухового апарату безпосередньо залежить від якості їжі.
3. Літні тварини також потребують вітамінів із вмістом глюкозаміну та хондроїтину, які беруть активну участь у біосинтезі сполучної тканини, стимулюють регенерацію хрящової тканини та уповільнюють втрату кальцію у кістковій тканині.
4. Іноді у післяопераційний період тваринам також необхідні вітамінно-мінеральні добавки для інтенсивної регенерації тканин та відновлення організму.
5. Тварини із хронічними захворюваннями. Наприклад, із захворюваннями серця додатково потрібна амінокислота таурин.
- Собакам оптимально давати вітаміни вранці.
- Кішкам оптимально давати вітаміни увечері.
Перед тим, як додавати вітаміни та мінерали до раціону вихованця, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром щодо добової дози та тривалості терапії. Пам'ятайте, що надлишок вітамінів та мінералів небезпечніший, ніж недолік
Види вітамінів і для чого вони потрібні
1. Вітамін А (ретинол) – антиоксидант, підтримує зір, обмінні процеси організму, стан шкіри, вовни та опорно-рухового апарату. Міститься в: риб'ячому жирі, печінці, вершковому маслі, яєчних жовтках, моркві, болгарському перці.
2. Вітаміни групи В включають вітаміни В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (РР, нікотинова кислота), В5 (пантотенова кислота), В6 (піридоксин), В7 (Н, біотин), В9 (НД, М, фолієва) кислота), В12 (ціанокобаламін) — підтримують роботу травного тракту, імунної, кровоносної та нервової системи, а також здоров'я шкіри та вовни, процес роботи залоз та утворення ферментів. Міститься у субпродуктах (печінці, нирках, серці), злаках, яйцях, молочних продуктах, дріжджах.
3. Вітаміни РР (нікотинова кислота) та Н (біотин) – підтримують здоров'я шкіри, вовни та кігтів. Потрібні у разі дерматологічних проблем.
4. Вітамін С (аскорбінова кислота) – підтримує імунну систему. До раціону собак його необхідно додавати в холодну пору року. У здорових кішок вітамін виробляється в печінці і потрібен лише у разі захворювання печінки. Міститься в: солодкому перці, томаті, картоплі, яблуках.
5. Вітамін D (холекальциферол) — потрібний для підтримки імунітету і засвоєння кальцію і фосфору, що необхідно для опорно-рухової системи та здоров'я зубів. Синтезується у шкірі під впливом ультрафіолетових променів. У кошенят та цуценят запобігає рахіту, а у дорослих – остеопорозу. міститься в: м'ясо-кістковому борошні, яйцях, молочних продуктах, тунці.
6. Вітамін Е (токоферол) – бере участь у ліпідному обміні, процесі регенерації клітин, є антиоксидантом, підтримує репродуктивну систему та м'язовий апарат. Міститься в: олії та вершковому маслі, злаках, молочних продуктах, яйцях, печінці.
7. Вітамін К1 (філлохінон) – підтримує кровообіг, окисно-відновні процеси, згортання крові в печінці, формування кісткової тканини, функцію нирок. Вітамін надходить із їжею, а в невеликій кількості синтезується у собак, у кішок – у достатній кількості. Міститься в: м'ясі, печінці, яйцях, молочних продуктах, олії.
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