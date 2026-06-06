Вітраж повертається: як кольорове скло стає головним декоративним трендом сучасного інтер’єру

Вітраж / © Associated Press

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Мистецтво вітража має глибоке історичне коріння, від середньовічних європейських соборів до естетики модерну та робіт Луї Комфорта Тіффані, який зробив кольорове скло частиною домашнього інтер’єру. Сьогодні цей матеріал знову у центрі уваги дизайнерів, але вже у зовсім іншому контексті, а саме, як спосіб додати дому індивідуальності, світла та характеру, про це розповіло видання Real Simple.

Сьогодні зростає запит на тактильність і «справжність». Саме тому вітраж повертається як об’єкт, який неможливо повністю відтворити чи скопіювати, бо кожен елемент у ньому створений вручну, від вибору скла до різання, компонування та злютовування.

Актуальність вітража

Дизайнери пояснюють популярність вітражів бажанням людей повернути у свій простір відчуття унікальності та ремісничої роботи. Кожен виріб із кольорового скла несе у собі слід людської руки, і саме це робить його особливим у світі масового виробництва.

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Ще один фактор — здатність вітража змінювати простір протягом дня. Коли світло, проходить крізь кольорове скло, воно створює динамічні відтінки та візерунки, які постійно змінюються залежно від часу доби. Таким чином інтер’єр стає «живим» і емоційним.

Як ввести вітраж у сучасний інтер’єр

Сьогодні дизайнери пропонують десятки способів адаптувати кольорове скло до сучасного житла, але не перевантажувати простір.

Вхідні двері як акцент. Вони створюють виразне перше візуальне враження від дому, додають приватності та водночас пропускають світло. Такий елемент дозволяє зробити вхідну зону архітектурною та виразною без зміни планування.

Бічні вставки . Ще один варіант — використання вітража у верхніх або бічних частинах дверних прорізів. Це рішення дуже доречне, якщо повністю скляні двері здаються надто відкритими чи небажаними з міркувань приватності чи безпеки.

Внутрішні двері як артоб’єкт. Вітражні міжкімнатні двері стають самостійним дизайнерським жестом. Вони додають кольору, глибини та характеру навіть мінімалістичну простору, перетворюють функціональний елемент на декоративний центр інтер’єру.

Вікна мов функціональне мистецтво. Класичне застосування вітража — у вікнах. Вони можуть бути як масштабними архітектурними елементами, так і невеликими вставками у верхній частині стіни. В усякім разі вітраж поєднує світло та приватність, створює постійно змінний візуальний ефект. Світло, яке проходить крізь кольорове скло, змінюється протягом дня, формує нові відтінки та тіні. Це перетворює інтер’єр на простір, який «живе» разом із природним освітленням.

Декоративні акценти у вікнах. Навіть невеликі вітражні елементи на звичайних вікнах можуть суттєво змінити вигляд простору. Кольорові вставки чи геометричні фрагменти створюють акцент, який додає індивідуальності без повної заміни конструкції.

Вітражні фасади шаф . Кольорове скло поступово входить і у меблевий дизайн. Дверцята шаф із вітражними вставками стають альтернативою масивним фасадам або відкритим полицям. Вони дозволяють приховати вміст, але водночас зберегти легкість і візуальну прозорість.

Візуальні рими в інтер’єрі . Дизайнери часто використовують вітраж не як ізольований елемент, а як частину загальної композиції простору. Наприклад, кольори скла можуть перегукуватися з підлогою чи текстильними елементами та створювати відчуття цілісності інтер’єру без надмірної симетрії.

Світильники з вітражем. Один із найпростіших способів інтегрувати тренд — освітлення. Вітражні світильники не потребують ремонту чи перебудови простору, але одразу стають візуальним центром кімнати. Вони працюють як вдень, так і ввечері, додають кольорові акценти навіть коли вимкнені.

Вітраж повертається в інтер’єри не як ностальгія, а як відповідь на сучасні потреби, а саме, бажання бачити у просторі більше ручної роботи, унікальності та емоційного світла. Це матеріал, який поєднує історію та сучасність, функцію та мистецтво, і саме тому знову стає важливою частиною дизайнерського бачення.

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