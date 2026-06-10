Власний квітник для букетів / © Associated Press

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Ми звикли сприймати квіти у саду як щось, чим милуються здалеку. Зрізати їх часто здається майже злочином, адже шкода порушувати ідеальну клумбу. Однак сучасні садівники все частіше дотримуються протилежної думки. Вони переконані, що квіти створені не лише для того, щоб прикрашати сад, а й щоб наповнювати красою будинок, про це розповіло видання The New Yourk Times.

Саме цю ідею популяризує британська садівниця та авторка книг Сара Рейвен, яка понад 30 років вирощує рослини для домашніх букетів. Її підхід поєднує романтику заміського саду та практичні знання про те, як зробити так, щоб одна рослина тішила цвітінням знову q знову. І найприємніше, що для такого квітника не потрібні гектари землі. Достатньо кількох квадратних метрів, контейнерів на терасі, навіть великого балкона.

Які квіти варто вирощувати для букетів

Не всі рослини однаково добре переносять зрізання. Одні дарують лише одну хвилю цвітіння, тоді як інші після зрізу швидко випускають нові бутони. Саме тому особливо цінуються так звані рослини «зрізав і знову отримав квіти». До найщедріших належать космея, цинії, жоржини, декоративна шавлія, запашний горошок, календула, амарант і скабіоза.

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Секрет полягає у тому, що регулярне зрізання стимулює рослину утворювати нові квітконоси. Фактично красивий букет стає не завершенням сезону, а навпаки, поштовхом до нового цвітіння.

Важливість правильного зрізу

У світі професійних флористів існує правило, що квіти починають втрачати свіжість ще до того, як потрапляють у вазу.

Один із найважливіших моментів — спосіб зрізання стебла. Косий зріз збільшує площу поглинання води та допомагає рослині довше залишатися свіжою. Крім того, зрізати варто саме над листковим вузлом, де вже формуються нові бруньки.

Найкращий час для збору квітів — ранній ранок або пізній вечір, коли рослини максимально насичені вологою. Після зрізання їм корисно кілька годин відпочити у прохолодній воді перед складанням букета.

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Краса без флористичних курсів

Хороша новина полягає у тому, що ідеальний букет не обов’язково має мати вигляд композиції з дорогого флористичного салону.

Один із найактуальніших трендів останніх років — маленькі букети в окремих вазочках. Кілька квіток у скляних пляшечках на підвіконні чи обідньому столі часто мають сучасніший та невимушеніший вигляд, ніж складні композиції.

Такий підхід називають «живими акцентами» — природними деталями, які додають дому затишку без зайвого декорування.

Формула безпрограшного букета

Якщо ж хочеться створити щось виразніше, садівники радять використовувати простий принцип трьох ролей.

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Перша квітка стає головною героїнею композиції — найефектнішою та помітнішою. Друга підтримує її кольором або формою, але не перетягує увагу на себе. Третя додає несподіваний акцент і робить букет живим та динамічним.

Саме цей контраст створює відчуття природності, ніби квіти самі опинилися поруч одна з одною.

Овочі у букеті

Сучасна флористика давно вийшла за межі традиційних троянд та півоній. У композиціях дедалі частіше використовують кріп, розмарин, декоративну капусту, гілочки томатів чері, квасолю чи навіть листя салатів із бордовим відтінком.

Такі елементи додають текстури, роблять букет об’ємнішим і водночас підкреслюють зв’язок із природою. Саме тому тренд на «їстівні букети» активно підтримують дизайнери інтер’єрів та прихильники екологічного способу життя.

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У час, коли ми дедалі більше цінуємо усвідомленість і прості радощі, власний квітник для букетів стає не просто садівничим хобі, а частиною стилю життя. Зрізати кілька квітів для дому — це не марнотратство, а вміння насолоджуватися моментом. Тим більше що багато рослин відповідають на таку турботу новими бутонами та ще ряснішим цвітінням.

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