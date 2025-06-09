Волотиста чи великолиста гортензія: яку обрати та в чому між ними різниця / © Associated Press

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Але коли постає питання вибору: волотиста чи великолиста гортензія, багато хто розгублюється. На сторінці yaskravaklumba розповіли, яка гортензія вам підходить більше та чому це важливо знати ще до купівлі.

Гортензія волотиста

Опис: це справжня красуня, яка цвіте на пагонах поточного року, тому навіть сувора зима не зіпсує вам цвітіння наступного літа.

Суцвіття:

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Мають конусоподібну форму, ширші біля основи та загострені на кінці — нагадують волоть (звідси й назва).

Спочатку квіти білі або кремові, але з часом набувають рожевого, червонуватого чи навіть бузкового відтінку.

Цвітіння тривале — від липня до жовтня.

Листя: овальне, подовжене, трохи шорстке на дотик через м’які ворсинки.

Догляд:

Невибаглива до ґрунтів, хоча на лужному може з’явитися легкий хлороз.

Потребує мінімального поливанняу: раз на тиждень, у спеку — двічі.

Добре переносить зиму без укриття.

Обрізати можна восени чи навесні — стимулює рясне цвітіння.

Плюс: чудово підходить для наших кліматичних умов, зокрема для північної та центральної України.

Гортензія великолиста

Опис: це гортензія з класичними «кульками» квітів, яку часто бачимо на фото з південних садів Франції, Італії чи Японії.

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Суцвіття:

Великі, кулясті, схожі на капелюшки — часто мають блакитний, рожевий або білий колір.

Важливо: забарвлення залежить від pH ґрунту (на кислих — синє, на лужних — рожеве).

Листя: велике, темно-зелене, з чітко вираженими жилками, ширше за листая волотистої гортензії.

Догляд:

Чутлива до pH ґрунту, ідеальне середовище — 4,5–5.

За лужного ґрунту може не вижити.

Потребує регулярного поливання.

Не зимує без укриття, особливо в регіонах з морозами — потрібне утеплення (агроволокно, ялинові гілки).

Обрізати надто коротко не варто, бо цвіте на торішніх пагонах.

Плюс: розкішний, яскравий вигляд — чудово прикрасить міксадбoрдери та клумби біля будинку.

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Що вам обрати

Якщо ви хочете невибагливу рослину, яка тішить тривалим цвітінням і не боїться морозів — ваш вибір волотиста гортензія.

Якщо прагнете барвистої палітри та готові приділити більше догляду — сміливо садіть великолисту гортензію (але подбайте про кислотність ґрунту).

Порада: якщо ви живете в зоні з морозними зимами — краще не ризикувати з великолистою. А от волотиста гортензія стане надійною окрасою саду на тривалі роки.

Як підготувати гортензію до зими

Волотисту: восени обрізати старі пагони, підгорнути трохи мульчі — і можна залишати зимувати.

Великолисту: акуратно пригнути до землі, вкрити агроволокном або побудувати над нею повітряний «будиночок» з коробки та листя.

Обидва види гортензій — чарівні, але вони мають різні характери та потреби. Як і з вибором подруг чи сукні, головне — вибрати ту, яка підходить саме вам.

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