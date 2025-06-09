- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
Волотиста чи великолиста гортензія: яку обрати та в чому між ними різниця
Гортензії вже давно завоювали серця садівників — від професіоналів до аматорів. Їхні ефектні, пишні квіти, які здатні прикрасити будь-яку клумбу, стали символом елегантного саду.
Але коли постає питання вибору: волотиста чи великолиста гортензія, багато хто розгублюється. На сторінці yaskravaklumba розповіли, яка гортензія вам підходить більше та чому це важливо знати ще до купівлі.
Гортензія волотиста
Опис: це справжня красуня, яка цвіте на пагонах поточного року, тому навіть сувора зима не зіпсує вам цвітіння наступного літа.
Суцвіття:
Мають конусоподібну форму, ширші біля основи та загострені на кінці — нагадують волоть (звідси й назва).
Спочатку квіти білі або кремові, але з часом набувають рожевого, червонуватого чи навіть бузкового відтінку.
Цвітіння тривале — від липня до жовтня.
Листя: овальне, подовжене, трохи шорстке на дотик через м’які ворсинки.
Догляд:
Невибаглива до ґрунтів, хоча на лужному може з’явитися легкий хлороз.
Потребує мінімального поливанняу: раз на тиждень, у спеку — двічі.
Добре переносить зиму без укриття.
Обрізати можна восени чи навесні — стимулює рясне цвітіння.
Плюс: чудово підходить для наших кліматичних умов, зокрема для північної та центральної України.
Гортензія великолиста
Опис: це гортензія з класичними «кульками» квітів, яку часто бачимо на фото з південних садів Франції, Італії чи Японії.
Суцвіття:
Великі, кулясті, схожі на капелюшки — часто мають блакитний, рожевий або білий колір.
Важливо: забарвлення залежить від pH ґрунту (на кислих — синє, на лужних — рожеве).
Листя: велике, темно-зелене, з чітко вираженими жилками, ширше за листая волотистої гортензії.
Догляд:
Чутлива до pH ґрунту, ідеальне середовище — 4,5–5.
За лужного ґрунту може не вижити.
Потребує регулярного поливання.
Не зимує без укриття, особливо в регіонах з морозами — потрібне утеплення (агроволокно, ялинові гілки).
Обрізати надто коротко не варто, бо цвіте на торішніх пагонах.
Плюс: розкішний, яскравий вигляд — чудово прикрасить міксадбoрдери та клумби біля будинку.
Що вам обрати
Якщо ви хочете невибагливу рослину, яка тішить тривалим цвітінням і не боїться морозів — ваш вибір волотиста гортензія.
Якщо прагнете барвистої палітри та готові приділити більше догляду — сміливо садіть великолисту гортензію (але подбайте про кислотність ґрунту).
Порада: якщо ви живете в зоні з морозними зимами — краще не ризикувати з великолистою. А от волотиста гортензія стане надійною окрасою саду на тривалі роки.
Як підготувати гортензію до зими
Волотисту: восени обрізати старі пагони, підгорнути трохи мульчі — і можна залишати зимувати.
Великолисту: акуратно пригнути до землі, вкрити агроволокном або побудувати над нею повітряний «будиночок» з коробки та листя.
Обидва види гортензій — чарівні, але вони мають різні характери та потреби. Як і з вибором подруг чи сукні, головне — вибрати ту, яка підходить саме вам.