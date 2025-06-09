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ТСН у соціальних мережах

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Волотиста чи великолиста гортензія: яку обрати та в чому між ними різниця

Гортензії вже давно завоювали серця садівників — від професіоналів до аматорів. Їхні ефектні, пишні квіти, які здатні прикрасити будь-яку клумбу, стали символом елегантного саду.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Волотиста чи великолита гортензія: яку обрати та у чому між ними різниця

Волотиста чи великолиста гортензія: яку обрати та в чому між ними різниця / © Associated Press

Але коли постає питання вибору: волотиста чи великолиста гортензія, багато хто розгублюється. На сторінці yaskravaklumba розповіли, яка гортензія вам підходить більше та чому це важливо знати ще до купівлі.

Гортензія волотиста

Опис: це справжня красуня, яка цвіте на пагонах поточного року, тому навіть сувора зима не зіпсує вам цвітіння наступного літа.

Суцвіття:

  • Мають конусоподібну форму, ширші біля основи та загострені на кінці — нагадують волоть (звідси й назва).

  • Спочатку квіти білі або кремові, але з часом набувають рожевого, червонуватого чи навіть бузкового відтінку.

  • Цвітіння тривале — від липня до жовтня.

Листя: овальне, подовжене, трохи шорстке на дотик через м’які ворсинки.

Догляд:

  • Невибаглива до ґрунтів, хоча на лужному може з’явитися легкий хлороз.

  • Потребує мінімального поливанняу: раз на тиждень, у спеку — двічі.

  • Добре переносить зиму без укриття.

  • Обрізати можна восени чи навесні — стимулює рясне цвітіння.

Плюс: чудово підходить для наших кліматичних умов, зокрема для північної та центральної України.

Гортензія великолиста

Опис: це гортензія з класичними «кульками» квітів, яку часто бачимо на фото з південних садів Франції, Італії чи Японії.

Суцвіття:

  • Великі, кулясті, схожі на капелюшки — часто мають блакитний, рожевий або білий колір.

  • Важливо: забарвлення залежить від pH ґрунту (на кислих — синє, на лужних — рожеве).

Листя: велике, темно-зелене, з чітко вираженими жилками, ширше за листая волотистої гортензії.

Догляд:

  • Чутлива до pH ґрунту, ідеальне середовище — 4,5–5.

  • За лужного ґрунту може не вижити.

  • Потребує регулярного поливання.

  • Не зимує без укриття, особливо в регіонах з морозами — потрібне утеплення (агроволокно, ялинові гілки).

  • Обрізати надто коротко не варто, бо цвіте на торішніх пагонах.

Плюс: розкішний, яскравий вигляд — чудово прикрасить міксадбoрдери та клумби біля будинку.

Що вам обрати

Якщо ви хочете невибагливу рослину, яка тішить тривалим цвітінням і не боїться морозів — ваш вибір волотиста гортензія.

Якщо прагнете барвистої палітри та готові приділити більше догляду — сміливо садіть великолисту гортензію (але подбайте про кислотність ґрунту).

Порада: якщо ви живете в зоні з морозними зимами — краще не ризикувати з великолистою. А от волотиста гортензія стане надійною окрасою саду на тривалі роки.

Як підготувати гортензію до зими

  • Волотисту: восени обрізати старі пагони, підгорнути трохи мульчі — і можна залишати зимувати.

  • Великолисту: акуратно пригнути до землі, вкрити агроволокном або побудувати над нею повітряний «будиночок» з коробки та листя.

Обидва види гортензій — чарівні, але вони мають різні характери та потреби. Як і з вибором подруг чи сукні, головне — вибрати ту, яка підходить саме вам.

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