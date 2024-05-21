Вони мають лежати: як правильно посадити томати, щоб мати гарний врожай

Завдяки такому методу, рослина буде поглинати більше води та корисних елементів, що дозволить покращити її врожайність.

Гарні томати виростити не так просто, як може спершу здатись. Вам потрібне терпіння, а томатам гарна земля, тепло та достатня вологість. Ось з останнім часто виникають труднощі та наші томати просто “згоряють”.

Садівник Luke Marion на своїй сторінці Instagram запропонував інший, лежачий, спосіб виростити гарні томати у себе на грядці. Автор каже, що завдяки цьому способу, рослина отримає все необхідне, у достатній кількості.

Що пропонує Luke Marion:

Візьміть ваш саджанець і обірвіть нижні листочки. Вони вам не потрібні;

У саджанця є коріння, але кожне місце, де черешок кріпився до пагона, може стати новим коріння. Це місце буде поглинати корисні елементи та воду, аби добре рости та гарно родити.

Візьміть саджанець і горизонтально покладіть у землю. Його вершечок з листям має залишитись на поверхні, а коренева частина і частина стовбура без листя під землею.

Робіть все обережно і без поспіху, аби не зламати рослину.

Добре пригорніть все землею, а білля листя, трохи утрамбуйте її. Можна сказати, що ваш саджанець надзвичайно глибоко в землі.

Хоча, метод автора підтримало багато читачів, дехто його розкритикував, кажучи, що листя, яке знаходиться ближче до землі тьмяніє і рослина погано росте вверх, а ще, стебло дуже легко зламати, коли ви згинаєте його під час посадки. Тож частина читачів наголошують, що класичний метод з глибшою посадкою все ж актуальніший. Отже, вирішувати, як садити, саме вам.

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