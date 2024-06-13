Вони можуть від цього померти: чого бояться ваші гортензії

За правильного догляду ці прості у вирощуванні кущі тішитимуть ваш сад чудовим цвітінням все літо. Однак є одна помилка, яка може серйозно завадити їм.

Гортензії – це великі чагарники з величезними яскравими суцвіттями, які прикрашають наш садок від пізньої весни до осені.

Гортензії, відомі своєю невибагливістю у догляді, є популярним вибором як серед садівників-початківців, так і серед досвідчених. Але, незважаючи на це, є кілька поширених помилок, які садівники будь-якого рівня кваліфікації можуть припуститися з гортензіями.

Про помилки, які можуть серйозно нашкодити гортензіям або навіть їх убити, розповідає експертка з садівництва Медісон Моултон.

Надлишкове поливання

Найстрашніша помилка під час догляду за гортензіями – це неправильне поливання. Садівникам необхідно знайти правильний баланс, оскільки гортензії люблять вологу, але не переносять і перезволоженого ґрунту.

Правильний баланс збереже коріння прохолодним і зволоженим, що забезпечить вам найкраще цвітіння і блискуче листя. Уникайте частого поливання, особливо якщо ґрунт погано дренований, оскільки це може швидко призвести до кореневої гнилі.

Якщо умови не покращаться, вся коренева система стане слабкою і рослина загине.

Щоб виправити це, садівникам слід зачекати, поки ґрунт трохи висохне, перш ніж знову розглядати можливість поливання, беручи до уваги погоду.

Гортензія

Недостатнє поливання

У той же час важливо не відкладати поливання гортензії надто надовго, оскільки нестача вологи та нерегулярне поливання призведуть до стресу, обмеження нового росту та відсутності цвітіння.

Як потрібно поливати гортензії

Те, як садівники поливають гортензії, також впливає на ріст рослини. За можливості намагайтеся уникати поливання згори, спрямовуючи струмінь води лише на ґрунт.

Це зберігає листя сухим і запобігає поширенню шкідливих грибкових захворювань.

Читайте також: