Вони можуть замерзнути: 7 рослин, які потрібно підготувати до зими

Вживіть заходів щодо захисту цих популярних рослин восени, перш ніж температура різко впаде, і вони повернуться здоровими й сильними навесні.

Підготовка до зими – це процес захисту певних садових рослин від суворої зимової погоди. Хоча необов'язково захищати всі ваші рослини від низьких температур, вразливіші сорти виграють від цього додаткового кроку. Захист рослин восени, до настання заморозків, гарантує, що вони залишаться здоровими і добре зростатимуть навесні.

У GardeningKnowHow назвали рослини, які потребують особливої уваги під час підготовки пекла до зими.

Підготовка до зими багаторічних рослин може здатися складним завданням, але в сильні морози це може врятувати їм життя. Ви можете уникнути багатьох турбот з підготовки саду до зими, висаджуючи лише морозостійкі рослини, що відповідають вашій кліматичній зоні. Але у більшості садівників є теплолюбніші рослини, яким піде на користь невелика підготовка до зими.

Ці сім груп рослин будуть вам вдячні за невеликий додатковий захист перед заморозками.

Молоді дерева

Утеплення молодих дерев, особливо фруктових, може бути корисним для захисту їх від холодної погоди. Найкраще зробити це до перших заморозків, але безумовно до перших сильних морозів. Найголовніше — уникати обрізки, що може призвести до нового зростання, пошкодженого низькими температурами.

Оберніть нижню Це запобігає пошкодженню від замерзання та відтавання.

Ще один хороший спосіб захисту молодих дерев від холоду – створити конструкцію навколо стовбура за допомогою кілочків. Оберніть коли мішковиною або пластиком. Як альтернативу створіть конструкцію з дротяної сітки і наповніть її листям.

7 рослин, які потрібно підготувати до зими / Фото: Credits

Троянди

Продовжуйте поливати їх протягом усього сезону, але припиніть удобрювати за шість тижнів до дати перших заморозків у вашому регіоні. Обріжте всі пагони, які виглядають хворими чи загиблими.

Приблизно під час або відразу після перших заморозків сезону мульчуйте кущі троянд до з'єднання між підщебою та головним стеблом. Якщо у вашому регіоні дуже холодно, огородіть невеликі кущі троянд сіткою або клітинами і наповніть листям або соломою для додаткового захисту.

Якщо ви вирощуєте плетисті троянди, пригніть їх до землі і накрийте листям або іншим типом мульчі.

Трави

Багато трав переживуть кілька заморозків, що дасть вам більш тривалий урожай. Базилік — одна з трав, яка не виживе, тому зберіть його до перших заморозків або занесіть у приміщення.

Зимуючі трави, такі як орегано та петрушка, якщо забезпечити їм невеликий захист, продовжать свій вегетаційний період. Укривайте їх у ночі, коли очікуються заморозки. Підійде просте простирадло, але ви також можете використовувати укриття для рослин або укриття рядів. Петрушка особливо витривала і часто переживає заморозки без захисту.

7 рослин, які потрібно підготувати до зими / Фото: Credits

Ягоди

Ягодам та дрібним плодам корисна деяка зимова підготовка, яка знизить ризик пошкодження холодом та покращить урожайність наступного року. Мульчуйте рослини полуниці і не поспішайте розкривати їх навесні. Занадто рання дія низьких температур може пошкодити нирки.

Обрізайте стебла малини та ожини восени, щоб зменшити пошкодження від холоду. Ягоди наступного року розвиватимуться на нових пагонах. Захистіть чагарники мульчів, щоб ізолювати коріння. Оберніть молоді кущі у пластик чи мішковину, якщо у вас дуже холодні зими.

Багато сортів винограду морозостійкі, але якщо у вас ніжніший сорт, пригніть лози до землі і покрийте їх ґрунтом і мульчею.

7 рослин, які потрібно підготувати до зими / Фото: Credits

Багаторічні рослини з поверхневою кореневою системою

Якщо ви вирощуєте багаторічні рослини, які підходять для вашої зони морозостійкості, вони мають пережити зиму. Однак, незважаючи на морозостійкість, деякі багаторічні рослини мають неглибоке коріння та вразливі до морозу. Коливання температури взимку призводять до циклів замерзання-відтавання. Розширення і стиснення ґрунту, що повторюється, виштовхує крону, а іноді і коріння рослин із землі, завдаючи значних збитків.

Мульчуйте ґрунт навколо багаторічних рослин із поверхневою кореневою системою на глибину близько 10 см, щоб захистити їх від цього явища. Добре дренований ґрунт також допомагає мінімізувати ризик. Поганий дренаж призводить до заболочування ґрунту, який з більшою ймовірністю замерзне і відтає кілька разів протягом зими.

Деякі приклади багаторічних рослин з неглибоким корінням, які можуть виграти від мульчування, включають коралові дзвіночки, кореопсис, маргаритку шаста, голку, пінну квітку і бадан.

Тропічні рослини

Тропічні рослини не переживають зиму в більшості садів і навіть не можуть пережити легкий мороз. Якщо ви вирощуєте такі рослини, як гібіскус, райський птах і бугенвілія, ви не можете готувати їх до зими на вулиці і чекати, що вони виживуть.

Ви можете тримати ці рослини горщиках у приміщенні. Занесіть їх у приміщення до того, як нічна температура опуститься нижче 10°C. Помістіть їх у світле, тепле місце в ідеалі з вологістю близько 50%, щоб імітувати тропічні умови. Трохи скоротить полив, оскільки рослинам потрібно менше вологи в період спокою, але підтримуйте достатню вологість, щоб запобігти висиханню.

Великі тропічні рослини або ті, що висаджені прямо в землю, накрийте їх морозостійкими ковдрами або мішковиною, коли очікуються заморозки. Додавання товстого шару мульчі навколо основи може ізолювати коріння та зберегти ґрунт тепліше.

Літні цибулини

Підготуйте до зими цибулинні рослини, квітучі влітку, такі як жоржини, гладіолуси, бегонії, канни та каладіуми, викопавши їх і помістивши на зберігання до весни.

Почніть з обережного викопування цибулин після того, як від перших заморозків почорніє листя. Обережно струсіть зайвий ґрунт, не пошкоджуючи цибулини, і дайте їм висохнути в прохолодному затіненому місці протягом декількох днів, щоб запобігти появі цвілі. Огляньте на наявність пошкоджених або хворих цибулин і видаліть їх, щоб не пошкодити інші.

Після висихання зберігайте цибулини в контейнері, наповненому торф'яним мохом, тирсою або вермикулітом, який допомагає підтримувати вологість, не стаючи занадто сирим. Помістіть контейнер у прохолодне, сухе, непромерзаюче місце в ідеалі при температурі від 4 до 10 °C.

Періодично перевіряйте протягом зими, видаляючи всі цибулини з ознаками гниття. Навесні ваші здорові, збережені цибулини будуть готові до пересадки.

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