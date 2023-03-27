Вони можуть знищити весь урожай: королівські садівники назвали чотири головні хвороби помідорів

Помідори – дуже вдячні рослини. Лише кілька кущів дають плоди протягом усього сезону. Однак вони можуть страждати від низки проблем, зокрема від хвороб і шкідників.
Після тривалих зусиль з вирощування помідорів від насіння до плодів дуже прикро буде виявити, що майбутній урожай під загрозою через хвороби та шкідників.
Королівське садівниче товариство (RHS) розповіло Еxpress.co.uk про безліч проблем, з якими стикаються садівники під час вирощування помідорів. Фахівці назвали чотири головні проблеми, які можуть стати між вами та вашим урожаєм цих овочів.
Листова цвіль томатів
Листова цвіль томатів — це грибкове захворювання, що уражає листя помідорів і частіше зустрічається у рослин, вирощених у теплиці.
Листову цвіль томатів часто плутають з іншими захворюваннями, як-от фітофтороз томатів. Перші симптоми листової цвілі часто можна виявити у квітні чи травні, але найчастіше їх виявляють у червні й липні, коли вони розвиваються доволі швидко, тому важливо постійно перевіряти рослини.
Спочатку можна помітити появу жовтих плям на поверхні листя, поширення цвілі на нижній поверхні, коричневе забарвлення листя або його зморщення, а також затримка зростання.
Якщо ви виявите на своїх помідорах листову цвіль, королівські садівники рекомендують забезпечити достатню вентиляцію, якщо ви вирощуєте овочі в теплиці, і уникати намокання листя під час поливання. Також варто уникати температур вище 21°C, а садівники повинні обривати заражене листя, щойно воно з'являється.
Фітофтороз томатів
Фітофтороз томатів уражає як листя, так і плоди, викликаючи гниття, і найчастіше зустрічається за теплої вологої погоди ближче до кінця літа.
У королівському товаристві садівників заявили, що іноді фітофтороз може призвести до повної втрати врожаю, особливо у томатів, які вирощуються на відкритому повітрі.
Хоча не існує ліків від хвороби, коли вона вже уразила кущі томатів, є прості способи допомогти впоратися з нею. Серед них — контроль температури і рівня сонячного світла, водночас варто ретельно уникати крайнощів.
Уникайте безладного поливання, і якщо рослини стають надто сухими, не заливайте їх, а поступово відновлюйте рівень вологості ґрунту. Не зберігайте в теплиці гербіциди, газонні бур'яни та кормові продукти. Також уникайте контакту помідорів зі скошеною травою, якщо газон нещодавно був оброблений.
Віруси томатів
Існує низка томатних вірусів, про які варто знати, і, за словами професіоналів, вони залишають мозаїчні візерунки на листі томатів та викликають затримку зростання.
У світі налічується понад 20 вірусів, але найпоширенішими є вірус тютюнової мозаїки, вірус мозаїки томату, вірус плямистого в'янення томату, вірус мозаїки пепіно та вірус мозаїки огірка.
У RHS рекомендують негайно видалити рослини з симптомами, оскільки вони будуть джерелом інфекції для інших здорових помідорів поблизу.
Після контакту із зараженими рослинами вимийте руки та інструменти в гарячій мильній воді. Як додатковий запобіжний засіб, стерилізуйте інструменти в дезінфікувальному розчині.
Садівники також повинні уникати вирощування інших сприйнятливих до цих вірусів рослин у безпосередній близькості.
Шкідники томатів
Шкідників, як-от попелиця, приваблює жовтий колір квіток помідорів, і вони люблять висмоктувати сік із молодого листя та плодів.
Колонії попелиці зазвичай можна побачити неозброєним оком, і вони можуть викликати затримку зростання зі скрученим або деформованим листям.
Вони також часто виділяють липку падь, на якій може зростати чорна цвинтарна пліснява, причому попелиця процвітає не лише на помідорах, а й на інших плодах.
Щоб позбутися цих шкідників, роздавіть їх великим і вказівним пальцями або запустіть до саду природних ворогів попелиці, як-от сонечок і жужелиць.
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