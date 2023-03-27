Вони можуть знищити весь урожай: королівські садівники назвали чотири головні хвороби помідорів

Помідори – дуже вдячні рослини. Лише кілька кущів дають плоди протягом усього сезону. Однак вони можуть страждати від низки проблем, зокрема від хвороб і шкідників.

Після тривалих зусиль з вирощування помідорів від насіння до плодів дуже прикро буде виявити, що майбутній урожай під загрозою через хвороби та шкідників.

Королівське садівниче товариство (RHS) розповіло Еxpress.co.uk про безліч проблем, з якими стикаються садівники під час вирощування помідорів. Фахівці назвали чотири головні проблеми, які можуть стати між вами та вашим урожаєм цих овочів.

Листова цвіль томатів

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Листова цвіль томатів — це грибкове захворювання, що уражає листя помідорів і частіше зустрічається у рослин, вирощених у теплиці.

Листову цвіль томатів часто плутають з іншими захворюваннями, як-от фітофтороз томатів. Перші симптоми листової цвілі часто можна виявити у квітні чи травні, але найчастіше їх виявляють у червні й липні, коли вони розвиваються доволі швидко, тому важливо постійно перевіряти рослини.

Спочатку можна помітити появу жовтих плям на поверхні листя, поширення цвілі на нижній поверхні, коричневе забарвлення листя або його зморщення, а також затримка зростання.

Якщо ви виявите на своїх помідорах листову цвіль, королівські садівники рекомендують забезпечити достатню вентиляцію, якщо ви вирощуєте овочі в теплиці, і уникати намокання листя під час поливання. Також варто уникати температур вище 21°C, а садівники повинні обривати заражене листя, щойно воно з'являється.

Фітофтороз томатів

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Фітофтороз томатів уражає як листя, так і плоди, викликаючи гниття, і найчастіше зустрічається за теплої вологої погоди ближче до кінця літа.

У королівському товаристві садівників заявили, що іноді фітофтороз може призвести до повної втрати врожаю, особливо у томатів, які вирощуються на відкритому повітрі.

Хоча не існує ліків від хвороби, коли вона вже уразила кущі томатів, є прості способи допомогти впоратися з нею. Серед них — контроль температури і рівня сонячного світла, водночас варто ретельно уникати крайнощів.

Уникайте безладного поливання, і якщо рослини стають надто сухими, не заливайте їх, а поступово відновлюйте рівень вологості ґрунту. Не зберігайте в теплиці гербіциди, газонні бур'яни та кормові продукти. Також уникайте контакту помідорів зі скошеною травою, якщо газон нещодавно був оброблений.

Віруси томатів

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Існує низка томатних вірусів, про які варто знати, і, за словами професіоналів, вони залишають мозаїчні візерунки на листі томатів та викликають затримку зростання.

У світі налічується понад 20 вірусів, але найпоширенішими є вірус тютюнової мозаїки, вірус мозаїки томату, вірус плямистого в'янення томату, вірус мозаїки пепіно та вірус мозаїки огірка.

У RHS рекомендують негайно видалити рослини з симптомами, оскільки вони будуть джерелом інфекції для інших здорових помідорів поблизу.

Після контакту із зараженими рослинами вимийте руки та інструменти в гарячій мильній воді. Як додатковий запобіжний засіб, стерилізуйте інструменти в дезінфікувальному розчині.

Садівники також повинні уникати вирощування інших сприйнятливих до цих вірусів рослин у безпосередній близькості.

Шкідники томатів

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Шкідників, як-от попелиця, приваблює жовтий колір квіток помідорів, і вони люблять висмоктувати сік із молодого листя та плодів.

Колонії попелиці зазвичай можна побачити неозброєним оком, і вони можуть викликати затримку зростання зі скрученим або деформованим листям.

Вони також часто виділяють липку падь, на якій може зростати чорна цвинтарна пліснява, причому попелиця процвітає не лише на помідорах, а й на інших плодах.

Щоб позбутися цих шкідників, роздавіть їх великим і вказівним пальцями або запустіть до саду природних ворогів попелиці, як-от сонечок і жужелиць.

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