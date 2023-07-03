Вони не засохнуть: 5 надійних способів зволоження рослин без регулярного поливання

Організувати на садовій ділянці регулярне поливання не завжди можливо. Тому, коли настає тривалий період спекотної та посушливої погоди, садівники починають турбуватися про свої рослини.

Якщо у вас немає системи поливання або ділянка занадто велика, щоб поливати її часто і рясно, ви повинні подбати про збереження вологи у своєму саду та городі.

Як це зробити, розповів експерт із кліматичних змін Кім Стоддарт, який в інтерв'ю Express.co.uk назвав п'ять дієвих способів зволожити свою ділянку без поливання.

Мульчуйте

За словами Кіма, тонкий шар мульчі завтовшки близько одного сантиметра може допомогти захистити ґрунт і довше утримувати вологу в землі. Це особливо корисно для дійсно вологолюбних рослин, таких як помідори або перець.

Мульча може бути компостом, картоном, листовою гниллю, дерев'яною стружкою, скошеною травою, живокосом, водоростями, вовною або навіть відпрацьованим листям рослин, все це можна використовувати.

Не копайте

За словами експерта з садівництва, добре компостований ґрунт, що не перекопується, має кращу структуру і здатність утримувати і утримувати воду довше.

Якщо ви розпушуєте землю, ви порушуєте тонкий природний баланс і додаєте собі більше роботи. Наприклад, мікоризні гриби можуть зв'язуватися з корінням рослин, щоб допомогти їм знайти їжу чи воду, але така грибниця загине, якщо ви її потурбуєте копанням.

Вони не засохнуть: 5 надійних способів зволоження рослин без регулярного поливу / Фото: Credits

Лийте в корінь

Якщо у вас немає автоматичного поливання та ви поливаєте рослини вручну, робіть це правильно. Добре відомо, що рослини слід поливати рано-вранці або пізно ввечері, щоб звести до мінімуму випаровування. Експерт також рекомендував спрямовувати воду на землю біля кореня, а не на листя рослин.

Якщо ваша земля дуже суха, вода може накопичуватися на поверхні. Поверхове поливання — це саме те, що швидко висихає від яскравого літнього сонця. Щоб цього уникнути, поливайте в два прийоми, спочатку зволожте верхній шар ґрунту, а коли вода трохи вбереться, полийте рясно, щоб волога пройшла вглиб.

Дозвольте їм повзти землею

Помідорам та огіркам можна дозволити повзти землею, тоді стебла укорінюватимуться і додатково вбиратимуть вологу з ґрунту, одночасно вкриваючи її та захищаючи від висихання.

Тренуйте свої рослини

Рослини, які занадто розпещені рясним поливанням і добривами, потребують вашої уваги і в результаті стають менш стійкими. Їхнє коріння стає більш дрібним і менш здатним шукати природні симбіотичні відносини під землею, які можуть прийти їм на допомогу. Тому, до настання посушливих днів намагайтеся не розпестити ваші рослини рясним поливом. Чим менше вологи вони отримуватимуть, тим стійкішими будуть до посухи.

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