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Вони працюють: 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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Вони працюють: 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими

Як подовжити зберігання їжі у холодильнику / Фото: Credits

Блогерка Шантель Міла Ібботсон має більше 2 мільйонів підписників у Instagram, з якими ділиться своїми порадами з організації домашнього простору.

В одному із своїх відео вона пропонує 9 прийомів, які допоможуть подовжити термін зберігання їжі та овочів у холодильнику.

  1. Заморозьте залишки томатної пасти, поділивши на порції, щоб зберегти їх свіжими ще місяць.
  2. Поставте позначки на яйця, щоб знати, які використати першими.
  3. Зберігайте яблука з картоплею, щоб запобігти проростанню.
  4. Складайте помідори ніжкою вниз, щоб зберегти їх свіжими.
  5. Покладіть паперовий рушник поверх зелені, щоб запобігти в'яненню.
  6. Подрібніть зів’ялу зелень та заморозьте, склавши в смузі-бустери.
  7. Освіжіть полуницю, замочивши її в крижаній воді.
  8. Збережіть трави свіжими, тримаючи пучок у воді.
  9. Зберігайте молоко в нижній частині холодильника, щоб зберегти його свіжим.

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Дата публікації
Перегляди
53
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