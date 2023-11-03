Вони працюють: 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими

Блогерка Шантель Міла Ібботсон має більше 2 мільйонів підписників у Instagram, з якими ділиться своїми порадами з організації домашнього простору.

В одному із своїх відео вона пропонує 9 прийомів, які допоможуть подовжити термін зберігання їжі та овочів у холодильнику.

Заморозьте залишки томатної пасти, поділивши на порції, щоб зберегти їх свіжими ще місяць. Поставте позначки на яйця, щоб знати, які використати першими. Зберігайте яблука з картоплею, щоб запобігти проростанню. Складайте помідори ніжкою вниз, щоб зберегти їх свіжими. Покладіть паперовий рушник поверх зелені, щоб запобігти в'яненню. Подрібніть зів’ялу зелень та заморозьте, склавши в смузі-бустери. Освіжіть полуницю, замочивши її в крижаній воді. Збережіть трави свіжими, тримаючи пучок у воді. Зберігайте молоко в нижній частині холодильника, щоб зберегти його свіжим.

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