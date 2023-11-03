Вони працюють: 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими

Блогерка Шантель Міла Ібботсон має більше 2 мільйонів підписників у Instagram, з якими ділиться своїми порадами з організації домашнього простору.
В одному із своїх відео вона пропонує 9 прийомів, які допоможуть подовжити термін зберігання їжі та овочів у холодильнику.
- Заморозьте залишки томатної пасти, поділивши на порції, щоб зберегти їх свіжими ще місяць.
- Поставте позначки на яйця, щоб знати, які використати першими.
- Зберігайте яблука з картоплею, щоб запобігти проростанню.
- Складайте помідори ніжкою вниз, щоб зберегти їх свіжими.
- Покладіть паперовий рушник поверх зелені, щоб запобігти в'яненню.
- Подрібніть зів’ялу зелень та заморозьте, склавши в смузі-бустери.
- Освіжіть полуницю, замочивши її в крижаній воді.
- Збережіть трави свіжими, тримаючи пучок у воді.
- Зберігайте молоко в нижній частині холодильника, щоб зберегти його свіжим.
Читайте також:
- Haier 3D: сучасні технології для збереження свіжості продуктів та економії
- Це може викликати харчове отруєння: які продукти не можна готувати в мультиварці
- Не варто їх викидати: харчові відходи, які можна використовувати як добрива та проти комах