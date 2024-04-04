Вони тишки: 15 порід собак, які не гавкають

Для собак природно шуміти, коли вони відчувають занепокоєння, потребують уваги або хочуть щось вам сказати. Але багато хто з нас хотів би, щоб собаки гавкали якомога рідше. Особливо якщо жити з собакою доводиться в багатоквартирному будинку.

Іноді пошук мовчазного домашнього вихованця стає необхідністю як для душевного спокою, такі для гармонії з собакою. Деякі породи голосніші за інші, гончаки та деякі іграшкові породи відомі тим, що можуть "багато розповісти", інші ж схильні "тримати свої думки при собі". Навчання може мати велике значення, але вибір породи, яка з меншою ймовірністю гавкатиме на будь-який подразник, також може забезпечити вам успіх.

Good Housekeeping склав список з маленьких, середніх і великих собак, які не дуже багато гавкають та стануть ідеальними домашніми тваринами для проживання у квартирі.

Бернський зенненгунд

Бернський зенненгунд / Фото: Associated Press

Спочатку це була робоча порода, призначена для допомоги на швейцарських фермах, але тепер ці ніжні гіганти добре співіснують у сім'ях завдяки своєму врівноваженому характеру.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото: Credits

Такий собака був у Шарлотти в "Сексі у великому місті". Характеристики іграшкової породи ідеально підходять для міського життя: тихі, дружні, цілковито чарівні. І, звісно, вони рідко гавкають.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Credits

Французи – ще одні щасливі мешканці квартири, які не потребують особливих вправ, окрім швидких прогулянок. Насправді їхні плескаті носи означають, що вони найкраще почуваються в помірному кліматі, де багато часу проводять відпочиваючи. Їхній грайливий характер не проявляється в гавканні.

Бульдог

Бульдог / Фото: Credits

Те саме стосується й англійської версії бульдогів. Більш міцні собаки не будуть дуже часто шуміти, оскільки вони цілком задоволені тим, що продовжують спати на дивані.

Басенджі

Басенджі

Басенджі буквально називають "собакою, яка не гавкає", тому що вони видають мало шуму, хоча ця порода не зовсім німа. Коли вони вирішують "висловитися", то видають дивні звуки, схожі на йодлі.

Хорт

Хорт

Собаководи описують їх як "«тихих і котячих", але вони можуть розвивати швидкість до 65 км на годину, коли починають тікати, тож краще не спускати їх з повідця, доки вони не будуть дійсно добре навчені.

Шотландський диргаунд

Шотландський диргаунд / Фото: Associated Press

Шотландський диргаунд висотою майже 90 см у загривку, ймовірно, не поміститься у вас на колінах, але високий гончак компенсує це гідним і ніжним характером. Їхній середній рівень енергії означає, що вони можуть насолодитися гарним галопом на свіжому повітрі, після якого йтиме довгий сон.

М'якошерстий пшеничний тер'єр

М'якошерстий пшеничний тер'єр / Фото: Credits

Вони гавкають, коли це необхідно, але зазвичай повідомляють про свою присутність так званим "пшеничним привітанням", що супроводжується безліччю стрибків.

Шиба-іну

Шиба-іну / Фото: Credits

Ці собаки залишаються мовчазними, допоки час від часу не видають "крик Шиба".

Австралійська вівчарка

Австралійська вівчарка / Фото: Credits

Активні та кмітливі, ауссі попередять своїх власників, якщо вважають, що щось потребує їхньої уваги (або виходить з ладу), та навряд чи почнуть гавкати через дрібниці.

Ірландський сетер

Ірландський сетер / Фото: Associated Press

Ці гарні сетери з червоною шерстю – мисливські, а не сторожові собаки, тому їхня вокалізація зазвичай обмежується відстеженням здобичі, якщо ви використовуєте їх за прямим призначенням. Оскільки вони створені для роботи, у них багато енергії, але вони добрі натури, які дають цьому раду.

Ши-цу

Ши-цу / Фото: Credits

Хоча дрібні породи зазвичай мають репутацію таких, що дзявкотять, це не завжди так. Історично мовчазні ши-цу жили разом з китайською королівською сім'єю. Радісні цуценята мають більш ніж тисячолітній досвід роботи як компаньйони, тому вони досвідчені сусіди за кімнатою.

Глен оф імаал тер'єр

Глен оф імаал тер'єр / Фото: Associated Press

Якщо вам подобається мужність тер'єрів, але вам хотілося б трохи меншої збудливості, ця більш ніжна порода для вас. Глен, як і раніше, володіє тим сильним духом, який ви так любите в цій категорії, але вони тихіші, ніж багато з їхніх більш шалених побратимів.

Салукі

Салукі / Фото: Associated Press

Вони можуть бути трохи незалежними (тобто їм потрібно багато тренувань), але точно не гучними. Швидкі гончаки можуть бігати на максимальній швидкості, а їхня відданість своїм власникам вважається однією з найбажаніших якостей. Дайте їм багато вказівок і багато вправ, і вони віддадуть вам усі свої сили.

Родезійський риджбек

Родезійський риджбек / Фото: Credits

Ці "африканські левині собаки" отримують найвищі оцінки за врівноважений характер, атлетизм і лагідний характер. Ви впізнаєте їх за лінією волосся, яке росте в протилежному напрямку від решти вовни, що утворює фірмовий гребінь вздовж хребта.

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