Вони витрачають наші гроші з шаленою швидкістю: 5 найбільш енерговитратних побутових приладів

Наші будинки сповнені електроприладів та ґаджетів, проте не всі знають, які з них мають найбільший вплив на рахунки за електроенергію.

Якщо ви хочете економити гроші на рахунках за електрику, важливо розуміти, які прилади споживають найбільше енергії.

Експерт Еxpress.co.uk виділив п'ять побутових приладів, які можуть серйозно вплинути на ваш бюджет, а також дав поради про те, як скоротити витрати та енергоспоживання.

Сушарки для білизни

Середній цикл сушильної машини споживає 4,5 кВтг за цикл. Використання сушарки вимагає багато енергії, тому висушити одяг без використання машини — чудовий спосіб заощадити електроенергію та гроші. Або просто скористайтесь енергозберігальним режимом сушильної машини, щоб заощадити трохи грошей.

Посудомийні машини

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Посудомийні машини споживають у середньому від 0,5 кВт до максимум 2 кВт за цикл, що з часом може значно збільшитися. Щоб заощадити гроші, споживачі можуть вмикати посудомийну машину лише тоді, коли вона заповнена, або використовувати режим енергозбереження.

Холодильники-морозильники

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Холодильники з морозильною камерою споживають у середньому 1,5 кВтг на день. Хоча цей прилад не можна вимкнути, є кілька речей, які можна зробити, щоб зменшити споживання енергії.

Щоб заощадити гроші, споживачі можуть регулярно розморожувати холодильник із морозильною камерою, тримати відчиненими двері лише на кілька секунд і якомога рідше класти до холодильника лише холодні продукти.

Пральні машини

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Пральні машини споживають у середньому 2,1 кВтг за цикл. Щоб заощадити гроші, періть одяг за повного завантаження, використовуйте екорежим пральної машини та уникайте циклу попереднього прання.

Більшу частину бруду та мікробів на одязі можна видалити холодною водою, тому використовуйте холодніші налаштування.

Електричні духовки

Електрична духовка зазвичай використовує 0,87 кВтг на годину. Щоб заощадити гроші, використовуйте налаштування вентилятора духовки і вимикайте її, коли не користуєтеся. Розігрівайте духовку лише за необхідності, оскільки на попереднє її розігрівання витрачається енергія.

Альтернативно, за можливості, використовуйте мікрохвильову піч або тостер. Ці прилади споживають менше енергії, ніж ваш духовка.

Якщо готуєте тільки для однієї чи двох людей, подумайте про придбання аерофритюрниці.

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