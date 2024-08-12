Вони їх просто не їдять: 17 овочів, стійких до слимаків

Слимаки — справжнє лихо для будь-якого саду та городу. Ці ненажерливі створіння можуть за одну ніч позбавити вас урожаю і зіпсувати настрій на весь сезон, що залишився.

У багатьох овочевих рослин саме таке м'яке соковите листя, яке слимаки та равлики люблять їсти так само, як і ми. Не дивно, що листова зелень, така як салат і більшість капустяних, — одні з перших, які з'їдаються, і ця проблема триватиме, навіть коли виростуть до повного розміру.

Однак є овочі, які не приваблюють слимаків, а є такі, яких вони уникають. Також, щоб убезпечити врожай від слимаків, дуже важливо виростити деякі з них більшими перед садінням і доглядати їх на ранніх стадіях росту, захищаючи, поки вони не стануть більш і менш вразливими.

Gardens illustrated назвав 17 видів овочів, яким не страшні слимаки.

Артишоки

Артишоки — багаторічні рослини, тому їх легше вирощувати, ніж багато овочів, до того ж їх не турбують слимаки та равлики після вкорінення. Вони виростають до 1,5 м у висоту та ширину, а пуп'янки зрілих рослин збирають, коли вони стають розміром з апельсин. Купуйте рослини і висаджуйте їх від весни до початку літа в теплому сонячному місці в ґрунті, що добре дренується.

Буряк

Цей земляний овоч не є пріоритетом для слимаків, тому посів насіння просто в землю зазвичай безпечний. Однак у дощовий рік, найкраще почати з посіву розсади і пересаджувати більші рослини. Бурякам потрібне повне сонце і пухкий, добре дренований ґрунт.

Селера

Селера / Фото: Credits

Довгий час вважалася овочом, на пережовування якого йде більше енергії, ніж він дає, селера насправді має багато переваг для здоров'я. Сійте насіння в теплому місці, навесні і вирощуйте рослини в 9-сантиметрових в діаметрі горщиках, поки вони добре не розвинуться, перш ніж висаджувати після останніх заморозків. Невеликі рослини можуть приваблювати слимаків, але паростки селери набагато менш сприйнятливі до пошкоджень, коли вони більші. Висаджуйте в багатий вологий ґрунт на сонці.

Селера коренева

Селера кореневої / Фото: Credits

Селера утворює велику, часто вузлувату, їстівну основу. Як і у випадку з селери, зрілі рослини зазвичай не чіпають слимаки та равлики. Посійте насіння в теплому місці, провесною і висаджуйте на сонці або в легкій тіні після останнього заморожування. Вирощуйте на родючому ґрунті і добре поливайте у посушливі періоди.

Мангольд

Мангольд / Фото: Credits

Як і у випадку з його родичем, буряком, рідко трапляється, що цілі рослини мангольда пошкоджуються слимаками, хоча вони можуть їсти молоде листя або зовнішні листя зрілих рослин. Мангольд витривавилий, і його насіння можна сіяти у ґрунт, але простіше вирощувати рослини в 9-сантиметрових горщиках перед посадкою навесні. Виберіть сонячне місце з родючим ґрунтом, який утримує вологу.

Рання картопля

Картопля / Фото: Credits

Бульби картоплі, а в погані роки навіть листя, часто поїдається слимаками. Однак рання картопля, посаджена в березні і зібрана в червні, може уникнути пошкоджень, оскільки її садять і викопують до того, як слимаки стануть повністю активними. Висаджуйте картоплю під укриттям або в контейнерах у теплиці. Підгортайте листя, якщо прогнозуються заморозки.

Цикорій салатний

Цикорій салатний / Фото: Credits

Молоді рослини ендивію (цикорію салатного), найімовірніше, стануть ціллю для слимаків, у той час як зрілі рослини не приваблюють їх, але можуть мати гіркий смак; кількість гіркоти залежить від сорту. Існують сорти, що підходять для літнього врожаю, наприклад, тому час посіву відповідно варіюються. Ендивій любить сонце і ростиме на будь-якому ґрунті, який не дуже сухий або заболочений.

Часник

Часник / Фото: Credits

Часто кажуть, що обприскування листя рослини сумішшю води та часнику відлякує слимаків та равликів, оскільки їм не подобається смак. Це може бути не зовсім надійно, але пояснює, чому цибулини часнику рідко пошкоджуються слимаками. Часник, висаджений восени, найлегше вирощувати і добре зберігати. Ви також можете садити його навесні. Садіть гвоздику на сонце і добре дренований ґрунт.

Трави

Базилік / Фото: Credits

Деякі з більш м'яких трав, таких як фенхель, кріп, базилік і коріандр, можуть залучати слимаків та равликів у молодому віці, тому їх слід вирощувати в контейнерах або, якщо їх вирощувати в землі, потрібно буде стежити за ними, доки вони не дозріють, але багато трав дуже пахнуть або жорсткі, щоб з ними впоралися слимаки. Розмарин, м'ята, листовий фенхель, петрушка, майоран, чебрець, естрагон та шавлія ростуть добре і без проблем. Всі трави люблять сонце і потребують ґрунту з гарним дренажем для процвітання.

Топінамбур

Топінамбур / Фото: Credits

Це невеликі їстівні бульби, споріднені з соняшниками, які висаджують навесні, вони виростають високими і мають жовті квіти, їх збирають пізно восени. Вони можуть залучати слимаків і равликів, коли з бульб з'являються нове листя, але вони дуже енергійні і зазвичай встигають вирости швидко. Вони не вибагливі до типу ґрунту, якщо він добре дренується, і зростатимуть на сонці або в легкій тіні. Будь-які бульби, що залишилися в землі, знову виростуть наступної весни.

Салат валеріанелла

Салат валеріанелла / Фото: Credits

Якщо салат важко захистити від слимаків, салат валеріанелла може стати рішенням. Однак це зовсім не салат, і його часто вирощують як зимову та весняну культуру, хоча він також росте влітку. Сійте насіння просто в ґрунт або в горщики в теплиці між весною та осінню. Рослинам потрібний родючий, вологий ґрунт на сонці або в півтіні, і їх можна збирати майже цілий рік.

Цибуля-порей

Цибуля-порей / Фото: Credits

Насіння цибулі-порею можна сіяти прямо в ґрунт, але, щоб уникнути слимаків, найкраще сіяти навесні в 9-сантиметрові горщики і висаджувати на сонячному місці в добре дренований ґрунт, коли вони досягнуть висоти близько 15-20 см і товщини олівця. Добре поливайте їх у міру зростання. У багатьох регіонах цибулю слід вирощувати під захисною сіткою від комах, щоб уникнути цибульної молі.

Горох

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У той час як квасоля, як правило, є популярною метою для слимаків і равликів на всіх стадіях, горох набагато менш схильний до пошкоджень після того, як він пройшов стадію проростання. Посійте його в горщики діаметром 9 см або в жолоби і висадіть, коли він добре виросте, щоб звести до мінімуму проблеми. Сійте партіями в багатий, добре дренований ґрунт на сонці.

Радикьйо

Радикьйо / Фото: Credits

Радиккьо — це різновид цикорію, і, як і ендів, має гіркий смак, який непривабливий для слимаків і равликів після стадії проростання. Рослини люблять родючий, добре дренований ґрунт і сонце, хоча влітку їх можна вирощувати в півтіні. Зимові культури потребують захисту від морозу.

Кабачок

Кабачок / Фото: Credits

Рослини кабачка можуть бути схильні до пошкодження слимаками, коли вони маленькі. Тим не менш, вони ростуть дуже енергійно після вкорінення і мають щетинисте листя і жорстку шкірку на плодах, які відлякують слимаків. Деякі сорти дозрівають влітку, деякі восени, і є безліч різних форм, розмірів та типів. Сійте насіння навесні в теплому місці, висаджуйте після останніх заморозків на сонячній ділянці добре дренований, родючий грунт і дайте їм місце для зростання.

Цукрова кукурудза

Кукурудза / Фото: www.credits

Цукрова кукурудза — відмінний овоч для вирощування, тому що свіжозірвані качани мають чудовий смак, а слимаки рідко турбують листя, схоже на траву. Сійте насіння пізньої весни в теплому місці і висаджуйте після останніх заморозків, блоками, на відкритій сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом. Рослинам потрібний певний захист від сильних вітрів, але хороший потік повітря для запилення.

Помідори

Томати

Завжди популярні серед овочівників, рослини томатів взагалі не приваблюють слимаків. Дозрілі плоди можуть бути з'їдені, але зазвичай пошкоджуються лише кілька плодів біля землі. Якщо ви вирощуєте томати на вулиці, найкращим вибором будуть стійкі до фітофторозу сорти, але якщо у вас теплиця, вибір набагато ширший. Рослинам потрібне повне сонце та регулярний полив та підживлення.

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