Вони з'їдять усіх слимаків: навіщо та як привабити до свого саду їжаків

Слимаки й равлики – поширені шкідники, які можуть звести нанівець важку роботу садівника, але, на щастя, є природний спосіб відлякати їх від садів. Для цього вам потрібно "запросити" до свого саду їжаків.

Цього літа більшість садівників не могли не помітити, як багато шкоди завдають їхньому саду й городу равлики та слимаки. Тож аби наступного року ситуація не повторилася, варто подумати про те, щоб привабити до свого саду борців зі слимаками – їжаків.

Їжаки часто приходять до саду саме восени і починають готуватися до сплячки, добуваючи їжу й будуючи гнізда. Вони їстимуть слимаків, равликів, гусениць і вуховерток, а також безліч інших комах і шкідників, які можуть знищувати ваші посіви, що може пошкодити рослини або зробити їх дуже вразливими з наближенням холодів.

Девід Домоні, експерт із садівництва, письменник і телеведучий, розповів для Еxpress.co.uk, що треба зробити, щоб ваш сад був привабливішим для їжаків.

Приготуйте для їжаків харч

Найочевидніший спосіб допомогти їжакам – це розкласти для них їжу, щоб доповнити їхній природний раціон. Але важливо знати, що їх треба годувати лише водою й кормом для котів чи собак. Свіже молоко і хліб викликають розлад шлунка та можуть призвести до захворювання, а їжакам цієї пори року необхідно багато здорової їжі, щоб накопичити жир перед впаданням у сплячку.

Спробуйте поставити миску з якісним кормом для кішок або собак чи котячим печивом і більше води для пиття. Не забувайте щодня прибирати їжу й мити посуд, до якого ви її покладете.

Як привабити до свого саду їжаків / Фото: iStock

Подумайте про безпеку вашого саду

Якщо ви приваблюєте їжаків до свого саду, важливо переконатися, що він для них безпечний.

Переконайтеся, що кришки всіх баків для сміття щільно закриті і що їжаки не заплутаються в садових сітках.

Замініть сітку, до якої ви кріпите плечисті рослини жорсткою конструкцією, або використовуйте товсту мотузку і тримайте її натягнутою.

Їжаки допитливі і люблять досліджувати околиці. Деякі місця у вашому саду можуть стати пасткою для них, що зробить їх уразливими або може призвести до травм.

Відмовтеся від пестицидів і хімікатів

Багато експертів з садівництва рекомендують не використовувати в саду пестициди, добавки для догляду за газоном або агресивні хімікати, оскільки це може завдати серйозної шкоди дикій природі.

Оброблення газонів зменшує популяцію хробаків. Пестициди, інсектициди та гранули від слимаків токсичні і зменшують кількість харчу для їжаків. Крім того, якщо у вашому саду розсипані хімікати, їжаки можуть з'їсти щось, що завдасть їм шкоди.

Не випускайте вночі собаку

Якщо у вас є собака, не випускайте його до саду в нічний час неприв'язаним, оскільки це викличе сильний стрес у їжаків. Тримайте вашого собаку на повідці і намагайтеся, якщо можете, захистити куточок вашого саду від нього, щоб підвищити ймовірність появи їжаків.

Наявність дикої частини вашого саду далеко від домашніх тварин, де є якесь укриття, наприклад, купа колод або купа листя, підвищить ймовірність того, що їжаки зайдуть до саду.

Стрижіть газон акуратно

Під час стрижки газону будьте дуже обережні і слідкуйте за тим, щоб не потурбувати їжаків, якщо вони звили гніздо на вашому газоні. Їжачки не втечуть від звуку газонокосарки або тримера – перевірте, перш ніж стригти, щоб уникнути жахливих травм чи смерті їжаків. Самотніх їжачків можна просто перенести до іншого місця. Переїзд сім'ї їжаків може завдати більше труднощів, тому краще залишити їх там, де ви їх знайшли.

Якщо вам вдасться привабити їжаків, вам не доведеться боротися зі слимаками, використовуючи агресивні засоби, і ваш сад не постраждає.

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