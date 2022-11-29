Вона може слугувати довше: п'ять головних помилок під час прання постільної білизни

Хороша постільна білизна приносить її власникам багато задоволення. Вона приємна на дотик, тішить погляд, але й коштує не ешево. Тому дуже важливо навчитися правильно доглядати за нею.

Постільна білизна може залишатися м'якиою та зручною протягом багатьох років. Але якщо ви перете її неправильно, термін служби може сильно скоротитися. Експерт з пралень Деян Димитров поділився з читачами Еxpress.co.uk порадами з догляду за простирадлами, підковдрами та наволочками, які допоможуть вам зберегти їхній зовнішній вигляд надовго.

Ось п'ять головних помилок, яких варто уникати

Не варто очікувати видимих забруднень

Перша помилка полягає в тому, що багато хто пре постільну білизну тільки тоді, коли вона явно брудна, тоді як насправді прати її потрібно регулярно, навіть якщо вона здається чистою.

Якщо ви чекаєте, поки ваші простирадла стануть помітно брудними, згодом можуть накопичуватися мікроби, піт і бруд, що не тільки впливає на стан ваших простирадл, а й шкідливо для здоров'я.

Періть простирадла кожні два тижні, щоб підтримувати їх у ідеальному стані. Якщо ви спите з тваринами, намагайтеся прати білизну не рідше одного разу на тиждень.

Не пересушуйте білизну в сушарці

Ще одна помилка, яку робить багато хто, — це пересушування постільної білизни. Зайві хвилини в сушарці можуть незворотно пошкодити тканину.

Найкраще сушити простирадла природним чином на мотузці або вішалці, бажано на вулиці, для свіжішого запаху і довговічності.

Не стирайте та не сушіть постільну білизну з рушниками

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Під час завантаженні білизни ніколи не слід прати її з рушниками. Це правда, що багато рушників і простирадла складаються з одного і того ж матеріалу (бавовни), але це не означає, що їх потрібно прати разом.

Під час прання рушники вбирають більше води, ніж простирадла, і тому сохнуть довше. У сушарці рушники утворюють ворс, який може прилипнути до простирадла, а пухнасті петлі для рушників можуть тертися об тонку постільну білизну, зношуючи тканину.

Кожен матеріал має свій процес прання та вимагає достатнього простору для циркуляції та правильного полоскання. Додавання різних за фактурою тканин в один цикл може створити додаткове тертя та зношування ваших простирадл.

Крім того, блискавки або ґудзики на постелі можуть зіпсувати рушники, зачепившись за ворс.

Не використовуйте агресивні засоби для прання

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Для постільної білизни, яка забруднилася або довгий час не пралася, є спокуса завантажити агресивний мийний засіб або відбілювач, але експерт настійно не радить цього робити.

Занадто багато мийного може зношувати волокна, зрештою викликаючи дірки та розриви. Експерт також рекомендує використовувати для прання харчову соду та білий оцет – ефективні замінники прального порошку.

Під час вибору циклу прання виконуйте вказівки, написані на етикетці

Завжди уважно вивчайте етикетку, хоча це може здатися очевидним, люди часто не читають інструкції на етикетці своєї постільної білизни і просто припускають, що вони вимагають того ж циклу, що їхні рушники та одяг.

Але кожен тип матеріалу має різні вимоги до прання. Бавовняні простирадла краще прати за нижчої температури, а деякі тканини не слід прасувати або сушити в сушильній машині.

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