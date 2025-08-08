Вони будуть працювати краще й довше: як доглядати за ліхтарями на сонячній енергії

Ліхтарі / © Credits

Ліхтарі на сонячній енергії можуть перетворити сад на приголомшливе нічне видовище. Літо надає ідеальну можливість максимально використати їхній потенціал, відпочиваючи в саду теплими літніми вечорами.

На жаль, вони часто виходять з ладу, оскільки більшість домовласників не доглядають за ними регулярно. Експерти розповіли Еxpress.co.uk, що варто перевіряти ваші сонячні ліхтарі принаймні щомісяця, особливо в надзвичайно сухі літні періоди, коли утворюється значна кількість пилу та пилку.

Що впливає на роботу ліхтарів на сонячних батареях

Перевірка ваших сонячних ліхтарів є надзвичайно важливою, оскільки пилок та інше звичайне садове сміття може легко їх затьмарити. Як і будь-який інший вуличний прилад, сонячні садові ліхтарі піддаються впливу різних елементів, таких як пил, стійкий бруд, пташиний послід та суворі погодні умови, які з часом можуть вплинути на їхню роботу.

Влітку спостерігається підвищена активність на свіжому повітрі, а рутинні садові завдання, такі як скошування газону, створюють додаткове сміття, яке може осідати на ваших ліхтарях. Навіть найменший шар бруду зробить сонячні лампи непридатними для використання, оскільки він повністю запобігає потраплянню сонячного світла до батареї — основної причини їхньої поломки.

Накопичення бруду на сонячних лампах може зрештою призвести до їх розтріскування, що дозволить воді проникнути всередину батареї та завдати непоправної шкоди.

На щастя, очищення сонячних ламп надзвичайно просте і має зайняти приблизно п’ять хвилин, гарантуючи, що ваш сад залишатиметься яскраво освітленим протягом усього вечора.

Як підтримувати сонячні лампи в оптимальному стані

Під час очищення сонячних ліхтарів уникайте використання жорсткої щітки, оскільки вона може легко їх подряпати, тому потрібно бути якомога обережнішим.

Далі змішайте трохи засобу для миття посуду та теплої води в мисці, а потім використовуйте стару зубну щітку, змочену в мильній суміші, щоб видалити зайвий пил.

Засіб для миття посуду є м’яким і не пошкодить захисне покриття сонячної лампи, що робить його ідеальним для видалення будь-якого липкого пилу, що прилипає до поверхні.

Уникайте використання агресивних хімікатів або абразивних засобів для чищення та натомість використовуйте лише м’які миючі засоби під час очищення ламп, особливо поверхні сонячних елементів.

Переконайтеся, що ви використовуєте лише кілька крапель засобу для миття посуду, оскільки занадто багато утворить плівку, яка також блокуватиме сонячне світло, що зробить очищення садового світильника марним.

Якщо є якісь стійкі забруднення, які не видаляються, додайте одну чайну ложку білого оцту до мильної суміші. Оцет є кислотним, який може впоратися зі стійкими плямами, але все ж достатньо м’який, щоб не пошкодити сонячний світильник.

Що робити з подряпинами

Не хвилюйтеся, якщо ви помітите незначні подряпини на своїх сонячних світильниках, оскільки ви можете нанести прозорий лак для нігтів, щоб захистити світло від потрапляння води або бруду в тріщину.

Якщо після очищення на сонячних елементах є поверхневі подряпини, прозорий лак для нігтів можна використовувати як захисний шар, щоб запобігти появі подряпин.

Після того, як ви добре їх почистили, огляньте свої сонячні світильники, щоб переконатися, що батарея, металеві частини та пластикові покриття не містять пилу та не пошкоджені.

Ваші сонячні світильники тепер мають сяяти чистотою та яскраво світити, готові до того, щоб ви насолоджувалися рештою літа в саду.