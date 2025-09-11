Вони можуть бути небезпечними: що необхідно зробити, якщо у вашому саду є фруктові дерева

Яблуня / © www.credits

Реклама

Фруктові дерева — бажані гості в наших садах, навесні вони дарують нам квіти, а восени — смачні плоди. Але, як і будь-які рослини в саду, ці дерева потребують уваги.

Експерти попередили Еxpress.co.uk, що фруктові дерева восени потребують особливого догляду й пояснили, що треба зробити.

Проблеми, які можуть виникнути через присутність у ваших садах фруктових дерев, можуть бути спричинені опалими плодами. Люди можуть нехтувати збиранням опалого фрукта, коли це здається непотрібною роботою. Однак насправді життєво важливо видаляти гнилі фрукти. Вони можуть приваблювати не лише ос та шершнів, а й щурів. Але цього можна легко уникнути, швидко зібравши та видаливши плоди. Ось чому це важливо.

Реклама

Приваблення шкідників

Комахи люблять свіжі та щойно гниючі фрукти, що може призвести до укусів. Однак більшою проблемою є такі шкідники, як пацюки.

Хвороби

Опалі фрукти, залишені гнити, є розсадником багатьох бактерій та грибків, які потім можуть поширитися на саме дерево та сусідні здорові рослини. Якщо ваше дерево захворіє і потребує видалення, витрати можуть бути значними.

Ріст бур’янів

Якщо опалі фрукти не видаляти, бур’яни можуть рости навколо фруктових дерев, оскільки ґрунт отримує більше багатих органічних речовин. Видалення бур’янів можна виконати самостійно, але щойно вони вкоренилися на певній ділянці, це, як правило, стає постійною роботою.

Знищують ваш газон

Опалі фрукти блокують сонячне світло та повітря від потрапляння їх до трави та сплющують листя, пошкоджуючи або навіть вбиваючи вашу траву через два дні. Вартість відновлення газону може бути значною, і може знадобитися повторне покриття дерном.

Реклама

Розсада для певних видів дерев

Залишаючи фрукти на газоні, ви можете швидко поширити насіння, поки весь ваш сад не буде заповнений саджанцями фруктових дерев. Такі види, як яблуні, можуть швидко поширюватися.