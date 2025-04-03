ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Вони не зможуть його зіпсувати: як зробити газон ідеальним для домашніх тварин

Варто додати всього чотири рослини на свій газон, щоб побачити, як він збагатиться, і навіть ваш улюблений собака цьому не завадить.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Собака

Собака / © ТСН

Мати газон, який не потребує постійного косіння та який не зможуть зіпсувати собаки, навіть якщо вони дуже люблять копати землю, — це справжня мрія садовода.

Тому Еxpress.co.uk рекомендує скористатися порадами знаменитого садівника Монті Дона та додати всього чотири рослини до свого газону, щоб побачити, як він збагатиться, і навіть ваш улюблений собака цьому не завадить.

На думку Монті Дона, на міцному газоні має бути багато ромашок, конюшини, кульбаб і райграсу, які зазвичай зустрічаються у громадських місцях. Це також буде дружньо до собак.

Ромашки

Ромашка — багаторічна рослина, яка переважно зустрічається на короткому дерені. Вона цвіте від березня до жовтня, але переважно — від квітня до червня.

Конюшина

Конюшина є чудовим сидератом, який добре почувається на низькородючому ґрунті. Вона швидко росте і фіксує азот у своєму корінні, живлячи наступну культуру після закопування.

Кульбаби

Кульбаба / © Associated Press

Кульбаба / © Associated Press

Кульбаба — багаторічна рослина з міцним стрижневим коренем. Вона квітне від травня до жовтня, але найрясніше - у травні й червні. Здається, періоди низьких температур посилюють цвітіння, але тривалість світлового дня не має великого впливу.

Райграс

Райграс — це багаторічна трава з волокнистим корінням. Найранніші сорти цвітуть у травні, але квітнення різних сортів триває протягом усього літа.

Наш найкращий газон для собак доволі скромний, він поєднує в собі лише міцні трави та найкращі рослини саду — ромашки, кульбаби та конюшину.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie