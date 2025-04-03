Вони не зможуть його зіпсувати: як зробити газон ідеальним для домашніх тварин

Собака / © ТСН

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Зміст Ромашки Конюшина Кульбаби Райграс

Мати газон, який не потребує постійного косіння та який не зможуть зіпсувати собаки, навіть якщо вони дуже люблять копати землю, — це справжня мрія садовода.

Тому Еxpress.co.uk рекомендує скористатися порадами знаменитого садівника Монті Дона та додати всього чотири рослини до свого газону, щоб побачити, як він збагатиться, і навіть ваш улюблений собака цьому не завадить.

На думку Монті Дона, на міцному газоні має бути багато ромашок, конюшини, кульбаб і райграсу, які зазвичай зустрічаються у громадських місцях. Це також буде дружньо до собак.

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Ромашки

Ромашка — багаторічна рослина, яка переважно зустрічається на короткому дерені. Вона цвіте від березня до жовтня, але переважно — від квітня до червня.

Конюшина

Конюшина є чудовим сидератом, який добре почувається на низькородючому ґрунті. Вона швидко росте і фіксує азот у своєму корінні, живлячи наступну культуру після закопування.

Кульбаби

Кульбаба / © Associated Press

Кульбаба — багаторічна рослина з міцним стрижневим коренем. Вона квітне від травня до жовтня, але найрясніше - у травні й червні. Здається, періоди низьких температур посилюють цвітіння, але тривалість світлового дня не має великого впливу.

Райграс

Райграс — це багаторічна трава з волокнистим корінням. Найранніші сорти цвітуть у травні, але квітнення різних сортів триває протягом усього літа.

Наш найкращий газон для собак доволі скромний, він поєднує в собі лише міцні трави та найкращі рослини саду — ромашки, кульбаби та конюшину.

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