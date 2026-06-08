Вони не друзі: 10 рослин, які не можна садити поруч із томатами

10 рослин, які не можна садити поруч із томатами / © Credits

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Томати — одна з найулюбленіших культур домашнього городництва. Вони здаються невибагливими, але насправді дуже чутливі до «сусідів» по грядці. Видання Martha Stewart розповіло, що деякі рослини можуть пригнічувати ріст томатів через виділення природних речовин у ґрунт, інші ж забирають поживні елементи, затіняють або стають джерелом спільних шкідників і хвороб. У результаті навіть міцна розсада може давати слабший урожай, якщо поруч «не ті» культури.

Фенхель виділяє у ґрунт речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Для томатів це означає пряме гальмування розвитку кореневої системи та зниження врожайності. Капуста. Капустяні культури активно конкурують із томатами за поживні речовини. До того ж їхні розлогі листки можуть фізично «тиснути» на простір та ускладнювати нормальний ріст. Квасоля (витка). Попри популярність у змішаному садінні, витка квасоля може надмірно розростатися, створювати тінь і забирати воду й мінерали у томатів. Кріп. Хоча багато трав є гарними сусідами для томатів, кріп — виняток. Доросла рослина може пригнічувати розвиток коренів і конкурувати за поживні речовини. Кукурудза. Високі стебла кукурудзи створюють щільну тінь і позбавляють томати необхідного сонця. А без 6–8 годин світла на день їхній розвиток значно сповільнюється. Бамія. Через свій високий ріст і густе листя бамія може затіняти томати, а це впливає на формування плодів і загальний урожай. Картопля. Це одна з найризикованіших комбінацій. Картопля та томати належать до однієї родини пасльонових, тому мають спільних шкідників і хвороби, зокрема ризик ураження фітофторозом. Броколі. Так звані «важкі споживачі» ґрунту. Броколі активно виснажує землю, забирає поживні речовини, необхідні томатам для росту та плодоношення. Цвітна капуста. Крім конкуренції за ресурси, може приваблювати таких шкідників, як попелиця та гусінь, які легко переходять і на томати. Баклажан. Ще один представник пасльонових. Він не лише конкурує за живлення, а й може передавати спільні грибкові захворювання, зокрема фітофтору, що проявляється у вигляді потемніння та гниття плодів.

Гарний урожай томатів — це не лише полив і добрива, а й грамотне планування простору. Розуміння того, які рослини конкурують або конфліктують між собою, допомагає уникнути прихованих втрат і отримати сильні, здорові плоди.

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