Вони не зацвітуть: 5 місць, де ніколи не варто садити хризантеми

Хризантеми / © Credits

Хоча хризантеми відомі своєю адаптивністю, садіння їх у неправильному місці може зробити ці рослини вразливішими до шкідників, кореневої гнилі та інших стресових факторів, які впливають на їхні зростання і квітнення.

Експерти розповіли TheSpruce, де не варто садити хризантеми, та дали свої найкращі поради щодо висадження і вирощування.

Тінисті місця

Якщо ви хочете насолоджуватися великою кількістю хризантем, першим кроком є ​​забезпечення того, щоб ваші рослини отримували багато світла. Хризантеми — це сонячні культури, яким потрібно від шести до восьми годин сонячного світла щодня.

Якщо хризантеми не отримують достатньо світла, вони стають вразливішими до шкідників і хвороб, зокрема борошнистої роси, яка у важких випадках може майже знищити листя вашої квітки. Рослини також можуть стати тоншими, і ви побачите набагато менше квітів у тіні.

Сонячні місця особливо важливі для хризантем, посаджених на грядках. Однак якщо ви хочете насолоджуватися рослинами в горщиках лише кілька тижнів восени, можете тримати їх у більш затінених місцях. Якщо ж ви хочете, щоб ваші хризантеми в горщиках продовжували рости, їм знадобиться більше світла.

Погано дреновані ділянки

Окрім прагнення трохи сонця, хризантеми можуть бути вибагливими до стану ґрунту та горщиків, у яких ви їх тримаєте. Вони люблять добре дренований ґрунт і більше схильні до хвороб, якщо вирощувати їх у вологому чи погано дренованому місці.

Вирощування хризантем на високих грядках може покращити проблеми з дренажем і запобігти перезволоженню рослин, якщо ваш сад повільно дренується.

Якщо ви все ще хочете тримати хризантеми на своїх клумбах, додавання трохи компосту в погано дренованих місцях може покращити ситуацію та запобігти надмірному зволоженню коріння.

Якщо ви тримаєте хризантеми в кашпо, переконайтеся, що використовуєте добре дреновану суміш для горщиків і вибираєте контейнер для вирощування з дренажними отворами у дні.

Сади з важкою глиною

Погано дренований ґрунт може збільшити ризик кореневої гнилі та зменшити ймовірність процвітання хризантем. Але ґрунти, переповнені глиною, також можуть перешкоджати зростанню коренів рослин і робити їх вразливішими до стресових факторів.

Якщо вода має тенденцію застоюватися деякий час після сильного дощу або ґрунт важко копати, тому що він товстий, важкий і глинистий, це зазвичай не найкраще місце для рослини. Але ці ділянки часто можна покращити, додавши компост чи інші органічні речовини до ґрунту.

Ділянки з верхнім зрошенням

Садіння хризантем у місці, де ви не забуватимете регулярно їх поливати, може допомогти вам уникнути сухого ґрунту та рослин, які занадто стресовані, щоб цвісти. Але навіть вологолюбні хризантеми можуть бути вибагливими щодо поливання, а зрошення зверху робить їх схильнішими до проблем із цвіллю.

Хризантеми завжди треба поливати біля основи рослини, а не обприскувати верхівки листя. Тому ділянки з верхнім зрошенням також погано підходять для цих квітів.

Екстремальний клімат

Хризантеми, вирощені як однорічні рослини, можна садити в більшості кліматичних умов, але якщо ви хочете вирощувати свої як багаторічні, переконайтеся, що живете в місці, яке підходить для їх вирощування цілий рік.

Якщо ви живете в зоні 4 або холодніших, є значна ймовірність, що хризантеми не переживуть зиму, лише якщо ви не знайдете надстійкі сорти. Також їм потрібен певний ступінь зимового холоду. Тож якщо ваші зони 9–10, хризантеми можуть не отримати період спокою, необхідного для цвітіння наступного року у вашому ландшафті.