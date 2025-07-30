Вони оминатимуть вашу ділянку: 8 рослин, які відлякують кліщів

Лаванда / © Associated Press

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Кліщі є поширеними в домашніх садах, особливо навесні та влітку. Вони процвітають у тінистому, вологому середовищі, створеному високою травою, густими чагарниками, зарослими бордюрами та купами листяного опаду.

Деякі садові рослини, такі як ожина, папороті, плющ, верес, рододендрони, лавр і навіть нескошені газони, забезпечують ідеальні місця для сховища кліщів, які чекають, щоб зачепитися за тварин чи людей, що проходять повз.

Підтримка охайного саду та вибір рослин, що відлякують кліщів, може допомогти зменшити вплив цих стійких паразитів на вашого улюбленця та на членів вашої родини.

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Фахівці розповіли Еxpress.co.uk які рослини мають природні властивості, що допомагають запобігти появі цих шкідників.

Вибираючи рослини, що відлякують кліщів, для вашого саду, власникам собак важливо враховувати потенційну токсичність, якщо домашні тварини жуватимуть або ковтатимуть листя.

Розмарин

Розмарин / © Associated Press

Ця ароматна трава нетоксична для собак і безпечна, якщо її гризти в невеликих кількостях. Її також можна використовувати як кулінарну трава.

Сосновий аромат розмарину походить від таких олій, як цинеол, камфора та борнеол — сполук, які, як доведено, відлякують кліщів. Ця витривала вічнозелена рослина процвітає на сонці та стійка до посухи після того, як приживеться.

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Деякі дослідження показують, що розмарин містить три молекули, які можуть відлякувати кліщів так само ефективно, поширений активний інгредієнт багатьох засобів від комах.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Ефірна олія лаванди містить ліналоол, який порушує нервову систему кліщів. Її ароматні фіолетові квіти процвітають у сонячних, добре дренованих місцях.

Однак ліналоол може бути токсичним для собак при вживанні у великих кількостях. Невеликі випадкові укуси навряд чи завдадуть серйозної шкоди, але стежте за своїм улюбленцем на наявність ознак нудоти або млявості.

М’ята

Різкий аромат м’яти відлякує різних шкідників, включно з кліщами. Садіть її в горщики або на клумби, оскільки вона швидко поширюється.

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Більшість справжніх м’ят нетоксичні в невеликих кількостях, але м’ята пенніройальська (Mentha pulegium) дуже токсична і її слід повністю уникати. Звичайна садова м’ята безпечна, якщо не вживати її надмірно.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Яскраві квіти чорнобривців містять сполуки, які, як відомо, відлякують кліщів та інших садових шкідників. Вони добре процвітають на сонячних бордюрах і в контейнерах.

Рослина чорнобривців може бути помірно токсичною для собак при ковтанні, а також може викликати подразнення при контакті з їхньою шерстю та шкірою.

Часник

Часник / © Associated Press

Окрім кулінарного використання, часник виділяє сірчистий запах, який відлякує кліщів, коли його вирощують по периметру саду. Навіть у відносно невеликих кількостях часник токсичний для собак і ніколи не слід навмисно садити його там, де домашні тварини можуть його з’їсти.

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Шавлія

Шавлія

Ароматичне листя шавлії не подобається багатьом комахам, зокрема кліщам. Ця витривала трава добре переносить бідний ґрунт і сухі умови. Шавлія звичайна вважається нетоксичною при помірному вживанні, але велика кількість може спричинити проблеми з травленням.

Котяча м’ята

Котяча м’ята / © Credits

Котяча м’ята багата на активну сполуку непеталактон, ця рослина з родини бур’янів є перспективним засобом від кліщів. Хоча дослідження ще тривають, вони показують, що непеталактон може відлякувати кліщів.

Котяча м’ята нетоксична для собак, хоча вона більш приваблива для котів. Якщо її вживати у великих кількостях, вона може спричинити легкий розлад травлення, але не є небезпечною.

Хризантеми

Хризантеми / © Credits

Хризантеми є джерелом природних піретринів — сполук, що використовуються в багатьох засобах від комах. Їх посадка додає кольору, водночас допомагаючи зменшити кількість кліщів.

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