Вони віддячать розкішними квітами: 7 рослин, яким подобається кавова гуща

Троянди / © ТСН

Реклама

У наші дні перероблення кухонних відходів стало своєрідною модою. Чи то яєчна шкаралупа, кориця, бананова чи апельсинова шкірка, здається, що на верхньому рівні вашого сміттєвого бака завжди є ще один чудовий інгредієнт для здоров’я рослин.

Також існують переконливі докази того, що є кілька рослин, яким подобається кавова гуща і які справді отримують користь від неї, особливо любителі кислоти. Про те, які рослини підживлювати кавою та як це правильно робити, розповідає GardeningKnowHow.

Окрім поповнення рівня калію і фосфору, кавова гуща може додавати азот, магній та ключові вітаміни, а також кофеїн. Щороку у світі споживається від 400 мільярдів до одного трильйона чашок кави. Це багато гущі, яка потенційно потрапляє до смітниа.

Реклама

Для тих, хто цікавиться натуральним садівництвом та органічними практиками, можливість перенаправити частину цих відходів на здоров’я і добробут рослин може бути лише позитивним моментом. Але важливо вибирати кандидатів на каву з розумом і помірно. Хоча вона може творити дива як покращувач ґрунту і навіть допомагати відлякувати шкідників, як-от комарі та слимаки, нерозумно розкидати залишки, не розбираючи, навколо кожної рослини, яка у вас є.

Додавання кавової гущі до ширшого процесу компостування може бути найрозумнішим способом забезпечити збалансоване живлення культур, але залежно від рослини існують й інші способи.

Ось культури, які найбільше люблять кавову гущу, а також поради щодо того, як найкраще застосовувати кавову гущу та забезпечити, щоб рослини отримали максимальну користь від кавового підживлення.

Як додати кавову гущу до рослин

Перш ніж ми розглянемо рослини, які найбільше процвітають від кавової гущі, варто зрозуміти, як найкраще її використовувати. Чи корисна кавова гуща для рослин у будь-якій формі? Не зовсім — просте засипання кави на високі чи змішані грядки та контейнери може стати рецептом катастрофи. Використана кавова гуща необов’язково спричинить надто багато проблем у невеликих кількостях, але подумайте, які рослини люблять кислоту, а які лужність, і перевірте pH ґрунту, перш ніж додавати кавову гущу. У великих кількостях вона може підвищити рівень кислотності у ґрунті.

Реклама

Якщо ви використовуєте кавову гущу як ґрунтову добавку, спробуйте закопати її на глибину близько 10 см. Чи корисна використана кавова гуща для рослин, якщо її застосовувати безпосередньо? Зазвичай не рекомендується просто розкидати кавову гущу у великій кількості на поверхні ґрунту, оскільки іноді вона може відштовхувати воду. Ви також можете додавати кавову гущу як заварку, замочивши її в гарячій воді та давши їй охолонути — це швидший спосіб отримати поживні речовини з ґрунту.

Найкращий спосіб скористатися перевагами кавової гущі — це додати її до компостного контейнера. Розумним співвідношенням буде чотири частини зелених відходів до однієї частини кавової гущі. Використання традиційних методів компостування може зайняти кілька місяців, хоча електричні компостувальні установки можуть пришвидшити процес. Але переконайтеся, що загальний склад купи не містить більше 15% кавової гущі.

Для яких рослин корисна кавова гуща

Залежно від того, скільки кави дається рослинам і як, гуща може забезпечити значну кількість калію, фосфору, кальцію, заліза, азоту, магнію та цинку. Вона також живить ґрунтові мікроби, які вивільняють клеї, що сприяють загальному дренажу та структурі ґрунту. Ба більше, кавову гущу також можна використовувати як засіб для знищення слимаків і комарів. Щоб найефективніше відлякувати слимаків, додавайте її до рослин у вигляді розведеного ґрунтового розчину або листового обприскування. Щоб відлякувати комарів, спаліть трохи гущі — запах виділяє дим, який дезорієнтує комах.

Зазвичай найбільше кавової гущі потребують рослини, які за своєю природою люблять кислоту, хоча ступінь впливу на рівень кислоти відрізнятиметься залежно від наявного pH ґрунту та способу внесення.

Реклама

Гортензії

Гортензії / © ТСН

Багато гортензій, зокрема сорти широколистої гортензії, здатні змінювати колір залежно від pH ґрунту, в який вони посаджені. Якщо pH ґрунту кислий (нижче 6), то квіти можуть змінювати колір з рожевого на синій. І навпаки, лужні умови можуть зробити квіти рожевішими. Додавання кавової гущі може допомогти змістити квіткові тони до синього кінця спектру, якщо вам це подобається.

Однак слід застерегти щодо кавової гущі для гортензій: не гарантовано, що додавання кавової гущі призведе до різкої зміни кольору ваших квітів. Інші фактори, такі як регіон USDA та конкретний сорт гортензії, можуть впливати на ймовірність цього. Тим не менш, під час вирощування гортензії, зазвичай, досить спокійні, щоб оцінити кислий ґрунт, тому вони точно оцінять порцію кави, чи то у вигляді ґрунтового поливу, чи то у формі компосту.

Камелії

Органічні добрива — найкращий вибір для камелій з їхнім бездоганним та, здавалося б, нескінченним цвітінням. Регулярне удобрення камелій з ранньої весни до початку літа рекомендується для забезпечення пишного цвітіння рік за роком.

Хоча кавова гуща не повинна використовуватися як повна альтернатива добривам, вона ідеально підходить як доповнення до вашого режиму удобрення камелії. Гущу особливо корисно додати до компосту, який можна використовувати для підживлення чагарнику перед сезоном цвітіння. Додавання занадто великої кількості гущі безпосередньо в ґрунт може призвести до утворення грудочок, тому компостна суміш, найкраще підходить для стану ґрунту та збалансованого живлення.

Реклама

Рододендрони

Рододендрони / © gettyimages.com

Є кілька чудових аспектів використання кавової гущі під час вирощування рододендронів. По-перше, вони люблять кислоту, тому цінують додаткову кислотну дозу, яку забезпечує ваш компост з кавовою гущею. Друга перевага полягає в тому, що груба структура ґрунту (внесена безпосередньо або як частина компосту) дуже корисна для відлякування слимаків та равликів, які люблять тіньолюбні рододендрони.

Якщо ви вносите безпосередньо в кореневу систему, додавайте кавову гущу лише кілька разів на рік на грядки та бордюри. Якщо ви вирощуєте рододендрони в контейнерах, достатньо кількох застосувань кавової гущі (один раз навесні та знову на початку літа). Знову ж таки, не залишайте використану гущу на поверхні ґрунту, оскільки вона може утворювати бар’єр, який запобігає дії води, а в деяких випадках може призвести до її затримки. По можливості стежте за дренажем під час використання гущі.

Додавання кавової гущі до компостної купи або компостного контейнера — це гарне рішення, якщо ви хочете використовувати кавову гущу, але не хочете ризикувати порушити зволоження або дренаж навколо ваших рослин.

Азалії

Азалії / © ТСН

Чудові азалії, які не потребують особливого догляду, є популярним вибором для садів, та креативних сучасних схем посадки. Представлені як листопадними, так і вічнозеленими породами, вони створюють м’яку, безтурботну, але дуже структуровану елегантність, зазвичай цвітуть навесні (хоча деякі сорти азалії знову цвітуть наприкінці літа або восени).

Реклама

Додаючи кавову гущу до азалій, обов’язково спочатку висушіть гущу та подумайте про те, щоб втерти її в ґрунт, щоб вона не утворювала кірку на поверхні ґрунту (що може негативно вплинути на дренаж та утримання води чагарником). Уникайте прямого контакту зі стеблом. Або ж додайте до компостної купи або компостного контейнера для більш збалансованої та ніжнішої дози кофеїну.

Чорниця

Якщо є одна культура, яку варто пригостити зайвою гущею, то це пишна та чудова чорниця. Додавання використаної гущі безпосередньо в землю або в компостну купу чи контейнер принесе користь цьому любителю фруктової кислоти додатковим азотом, калієм та магнієм, а також хитро допоможе трохи знизити pH ґрунту (чорниця віддає перевагу pH близько 4-5,5).

Якщо ви додаєте кавову гущу безпосередньо до чорниці, не додавайте її дуже густою кількістю — робіть внесення легкими та рідкісними (і в ідеалі втирайте в ґрунт, щоб на поверхні не утворювалася кірка). Не додавайте більше трьох внесків протягом одного вегетаційного періоду. Додавання гущі до компосту, як правило, є найефективнішим (і найменш ризикованим) способом дати вашим чорницям кавовий заряд.

Троянди

Троянди / © ТСН

Привабливість кавової гущі під час вирощування троянд, можливо, дивує, але це справді чудодійний засіб для розвитку цвітіння. По-перше, гуща поповнює рівень азоту, сприяючи енергійному росту листя. При використанні як ґрунтова добавка або добавка до компосту, гуща також допомагає боротися з такими хворобами, як фузаріозне в’янення. Застосування гущі навіть підтримує ґрунт достатньо грубим, щоб відлякувати шкідників, таких як слимаки та равлики.

Реклама

Хоча кавова гуща не допоможе трояндам рости, вона, безумовно, можуть дати трояндам шанс з точки зору сили цвітіння. Однак, як і з іншими рослинами, згаданими тут, не спокушайтеся покладатися лише на кавову гущу як джерело живлення для рослин.

Мирні лілії та потос

Потос / © Credits

Кавова гуща є чудовим підживлювальним напоєм або доповненням компосту для низки кімнатних рослин, включно з алое вера, зміїні рослини та африканські фіалки. Проте, лілії миру та рослини потос — це дві кімнатні рослини, які дуже люблять кавову гущу. Мирні лілії цінують легке підвищення кислотності, а також структурні переваги для ґрунту, що дозволяє корінню краще витягувати корисні речовини з нього. Потос також цінує аераційні властивості ґрунту, якщо його додавати як ніжну ґрунтову суміш або компост.

Хоча ці дві кімнатні рослини люблять кавову гущу, переконайтеся, що ви все ще даєте своїм кімнатним рослинам добриво загального призначення з повільним вивільненням або розведене добриво загального призначення щомісяця протягом вегетаційного періоду. Кавова гуща є чудовим потенційним джерелом азоту, але в ідеалі її слід розглядати як доповнення до ширшого режиму підживлення.

РОСЛИНИ, ЯКІ НЕ ЛЮБЯТЬ КАВОВУ ГУЩУ

Деякі рослини чутливі до кави або її впливу на ґрунт. Культури, які люблять лужність, краще не використовувати, оскільки кавова гуща може знизити pH ґрунту. До ключових рослин, що люблять лужність і не люблять кавову гущу, належать бузок, розмарин і клематис. Помідори також не підходять для кавової гущі, оскільки кофеїн може негативно впливати на їхнє зростання. Кавова гуща утримує вологу, тому її не рекомендується використовувати для сукулентів, кактусів і рослин, які віддають перевагу сухішим умовам (середземноморські рослини, як-от лавр, розмарин і чебрець).

Реклама

Завжди краще додавати використану кавову гущу. Невикористана гуща зазвичай занадто сильна, і будь-яка користь буде зведена нанівець. Окрім використання, переконайтеся, що гуща застосовується в сухому вигляді. Для найкращих результатів зазвичай краще додавати гущу до компосту, а не безпосередньо до рослин. Це допоможе створити більш м’яке та збалансоване підживлення рослин. Якщо це не вдається, змішайте каву з ґрунтом, а не просто розсипте її навколо стебел. Важливо дотримуватися помірності, коли даєте рослинам каву.