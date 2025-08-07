Вони зелені і голодні: чим підживити помідори, які ніяк не достигнуть

Помідори / © ТСН

Помідори зараз перебувають у фазі плодоношення і, зазвичай, в цей період вони дуже голодні, тому їм потрібно багато калію, який є поживною речовиною, необхідною для виробництва плодів.

Що потрібно вашим помідорам саме зараз, розповідає Еxpress.co.uk.

Рослини помідорів вже мають мати міцний вигляд, з великою кількістю зелених плодів на лозах, які чекають на дозрівання. Однак без регулярного підживлення ці помідори можуть не розвиватися так, як очікувалося. Під час фази плодоношення рослини помідорів особливо голодні, потребуючи достатньої кількості калію в ґрунті — важливої поживної речовини для виробництва плодів.

Калій життєво важливий для транспортування цукру, поживних речовин і води від коренів до плодів, а його відсутність може призвести до низькорослості помідорів або навіть до їх відсутності. Ця поживна речовина також підвищує стійкість до хвороб, що робить її важливою для запобігання таким проблемам, як гниль або фітофтороз квіток, особливо в літні місяці.

Експерт з садівництва дав просту пораду для підживлення помідорів влітку за допомогою залишків бананової шкірки.

Банани відомі своїм високим вмістом калію. Калій є ключовим інгредієнтом багатьох добрив. Калій допомагає живим організмам переміщувати воду та поживні речовини між клітинами.

Калій — це важлива поживна речовина, яка, як кажуть, робить рослини міцнішими, частіше цвітуть або плодоносять, а також більш стійкими до посухи. Банани відомі своєю великою кількістю калію, який потрібен помідорам для росту, але також відомо, що вони покращують розмір, врожайність і навіть смак помідорів.

Це природний метод покращення ґрунту та середовища для росту рослин, збільшуючи ваші шанси на отримання більших і соковитіших помідорів у серпні.

Як підживлювати помідори банановою шкіркою

Не можна просто кидати бананову шкірку в ґрунт, оскільки природні цукри фруктів можуть приваблювати шкідників, які можуть швидко поглинути ваші помідори та знищити рослину.

Натомість оптимальний спосіб забезпечити рослини банановою шкіркою — це створити простий садовий чай, який можна використовувати для поливу помідорів.

Все, що вам потрібно зробити, це нарізати кілька бананових шкірок (двох шкірок на рослину має бути достатньо) і помістити їх у скляну банку з кришкою.

Наповніть банку водопровідною водою, покриваючи шкірки, а потім дайте їм постояти при кімнатній температурі для бродіння. Цей процес має тривати від двох днів до тижня.

Після цього просто процідіть шкірку від води та вилийте банановий чай у ґрунт навколо вашої рослини.

Давайте цей банановий чай вашим помідорам кожні два тижні протягом літніх місяців. Ця натуральна добавка допоможе виростити здоровіші та соковитіші помідори.