Вони згинуть назавжди: як знищити бурʼяни натуральними засобами

Бурʼяни / © ТСН

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Небажані бур’яни можуть зробити ваш сад і під’їзні шляхи неохайними, а їх видалення завжди є складним завданням. Вони швидко поширюються садом, і їх потрібно або видаляти руками, або використовувати ефективний розчин для знищення.

Однак існує простий спосіб позбутися цих рослин, і для цього вам не знадобиться купувати якісь дорогі продукти. Простий саморобний розчин для знищення бур’янів можна приготувати вдома лише з двох натуральних засобів, і він творить дива, розповідає Еxpress.co.uk.

Ці засоби — сіль та оцет — можна знайти на будь-якій кухні, але їх потрібно використовувати обережно, щоб не завдати шкоди навколишнім рослинам і здоров’ю ґрунту.

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Поєднання солі та оцту створює ефективний, швидкодійний засіб для знищення бур’янів у патіо та садах.

Оцет (оцтова кислота) зневоднює бур’яни, руйнуючи їхні клітинні стінки, водночас сіль (хлорид натрію) порушує водний баланс у коренях рослин, запобігаючи поглинанню вологи.

Також додавання засобу для миття посуду може підвищити ефективність розчину, допомагаючи йому легше прилипати до листя для кращого поглинання.

Щоб приготувати цей саморобний засіб для знищення бур’янів, змішайте одну склянку солі з чотирма літрами білого оцту в пульверизаторі або садовому обприскувачі. Наносьте суміш безпосередньо на листя бур’янів у сонячний день, уникаючи інших рослин, оскільки цей розчин не є вибірковим і знищить будь-яку рослину, якої торкнеться.

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Будьте обережні під час використання цієї суміші. Сіль може зробити ґрунт неродючим на тривалий період, тому краще уникати її нанесення на грядки або газони.

Цей метод ідеально підходить для під’їзних шляхів, тротуарів і проміжків між бруківкою, де зростання рослин небажане.

Однак багаторічні бур’яни, як-от кульбаби та берізки, можуть знову вирости, якщо їхнє глибоке коріння не буде видалене цілком.

Дата публікації 14:59, 28.03.23 Кількість переглядів 25 Їстівні бур'яни: чим вони корисні та які саме варто додавати у свій раціон