Ворог уже на порозі: місця у домі в яких може бути пліснява, але ви про це навіть не здогадуєтеся

Пліснява / © Credits

Реклама

Видання Martha Stewart розповіло, що майже половина домівок мають проблему з пліснявою. І хоча більшість людей певні, що змогли б її розпізнати, лише 25% справді знають, на що звернути увагу.І якщо ви думаєте, що ця проблема вас не стосується, подумайте ще раз.

Пліснява після дощів і у період опалювального сезону

В українських квартирах пліснява з’являється найчастіше восени та взимку, коли температура на вулиці падає, а вологість у приміщенні зростає. Вона обожнює кухні, ванні кімнати, кути зовнішніх стін і місця біля вікон.

Після масштабних відключень світла чи тепла, особливо у багатоповерхівках, у квартирах різко зростає рівень вологості, а це створює ідеальні умови для росту грибка. Додайте сюди старі вікна без вентиляції та отримаєте ідеальне середовище для «зелених плям» на шпалерах.

Реклама

Пліснява розвивається за 24–48 годин після контакту з вологою. Вона швидко поширюється стінами, деревиною, тканиною, а у деяких випадках навіть через систему опалення.

Приховані ознаки, що у вашому домі вже живе грибок

Пліснява — майстер маскування. Вона не завжди має вигляд чорних плям на стіні. Часто її присутність видають непрямі знаки:

постійний запах сирості, навіть після прибирання;

плями, які «повертаються» після затирання чи фарбування;

темні чи жовтуваті кола на стелі;

відлущування фарби чи шпалер;

скрипуча чи злегка волога підлога;

регулярний кашель або алергічні реакції без очевидної причини.

Пліснява після затоплень або протікань

Часто власники виявляють плісняву після підтоплень або тривалих злив. В українських реаліях це часта проблема для мешканців перших і останніх поверхів, а також приватних будинків без якісної гідроізоляції. Навіть якщо вода висохла, волога залишається у стінах. Там грибок може «спати» тижнями, а потім активізуватися, коли з’явиться тепло та погана вентиляція.

Як запобігти появі плісняви

Боротьба з пліснявою — це насамперед профілактика. Ці прості дії можуть уберегти вас від великих проблем:

Реклама

Регулюйте вологість . Оптимальна — до 60%. У вологих приміщеннях використовуйте осушувач або навіть мішечки з рисом або силікагелем.

Не блокуйте вентиляційні решітки. Взимку багато хто заклеює їх, щоб «не тягнуло холодом» і саме тоді починає рости грибок.

Витирайте конденсат на вікнах. Особливо у спальні та на кухні.

Не сушіть білизну у кімнаті . Якщо немає альтернативи, обов’язково відкрийте вікно.

Слідкуйте за протіканнями. Навіть маленька крапля з крана чи труби, це «запрошення» для плісняви.

Раз на сезон робіть ревізію. Перевіряйте кути, шафи, підвіконня та місця за меблями.

Якщо пліснява вже зʼявилася

Маленькі плями можна обробити розчином оцту чи спеціальними антипліснявими засобами, вони продаються у більшості господарських магазинів. Але якщо площа зараження більша за долоню, краще звернутися до фахівців. Не намагайтеся видалити грибок щіткою без захисту, адже спори можуть потрапити у легені чи поширитися по квартирі.

Пліснява — це не дрібниця

Пліснява впливає не лише на стіни, а й на здоров’я. Вона може спричиняти алергії, головний біль, проблеми з диханням, а у деяких випадках навіть хронічні захворювання легень. Особливо небезпечна для дітей, людей похилого віку та тих, хто має астму чи слабкий імунітет. Якщо ви помічаєте симптоми, що не минають, зверніть увагу не лише на себе, а й на власний простір. Іноді джерело проблеми — не в організмі, а у шпалерах.

Пліснява може бути непомітною, але вона не невинна. Регулярне провітрювання, правильна вологість і увага до деталей — ось прості кроки, які допоможуть зберегти ваш дім здоровим. Бо комфорт — це не лише про затишок. Це ще й про чисте, безпечне повітря, яким ви дихаєте щодня.