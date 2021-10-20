Восени чи навесні: коли краще садити дерева

Плодові дерева та кущі можна садити і восени, і навесні, але коли це зробити краще? І які є секрети, щоб дерево краще прижилося? Та чому восени дерева потрібно пофарбувати в білий колір?

Про всі ці тонкощі садівництва розповів доцент кафедри рослинництва Поліського національного університету (м. Житомир), кандидат сільськогосподарських наук Вадим Пелехатий.

Як і чим правильно мульчувати грунт для саджанців?

На присадибних ділянках восени можна садити практично всі плодові дерева та кущі – це робиться в 2-3-й декаді жовтня. Якщо ми висаджуємо дерева, потрібно замульчувати пристовбурне коло, тобто засипати круг біля стовбура діаметром 0,5-1 м якимось матеріалом товщиною 10-15 см, який би оберігав кореневу систему від підмерзання. Наприклад, тирсою або торфом. Але тільки не соломою чи сіном, тому що там заведуться миші і будуть гризти нижню частину стовбура та кореневу систему!

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Можна обкласти коріння перегноєм, але не свіжим гноєм. А стовбур дерева обгорнути міцним світлим матеріалом, наприклад, агроволокном. Воно захистить від морозів та сонячних опіків, які уворюються на дереві в кінці зими – на початку весни, а також захищає кору від пошкодження зайцями. Після висаджування рослини треба дуже рясно полити – не менше ніж два відра води на кожну рослину. Якщо восени ви цього не встигли, зробіть це весною якомога раніше.

Перевагою осіннього саджання є те, що рослини добре приживаються, і на початок вегетації навесні починають швидко й інтенсивно рости. А коли ми садимо весною, то рослинам потрібен ще деякий час, щоби корені вступили в контакт з ґрунтом і почали виконувати свої функції із забезпечення рослини водою й поживними елементами. Небезпекою осінньої посадки є можливе підмерзання взимку дерев, пошкодження зайцями кори та викрадення. Але якщо ми добре захистили дерева від низьких температур мульчуванням і обв’язуванням стовбура, якщо дерева захищені від злодіїв та зайців, то небезпека знижена до мінімуму.

Чому дерева потрібно берегти від сонячних опіків?

Що стосується дерев, навіть 5-7 річних, то на зиму потрібно прикрити їхні стовбури, щоб вони не пошкодилися сонячними опіками. Опіки можуть статися в кінці зими - на початку весни. Справа в тому, що стовбур у дерева темний, а починаючи від середини лютого, сонце піднімається вище над горизонтом і відчутно нагріває темні предмети. Тому в сонячні і морозні дні температура кори може досягати з південно-західного боку стовбура п’яти градусів тепла і навіть вище. А вночі температура опускається, тобто відбувається різке коливання температур на самому стовбурі і на основі скелетних (нижніх) гілок. Це призводить до відмирання камбію (тканини, яка розташована між корою і деревиною) на стовбурі дерева і на основах скелетних гілок.

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Спочатку цього пошкодження не видно, бо кора поки що жива, але на початку червня кора починає темнішати і відмирати, тоді зробити вже нічого не можна. Щоб цього не сталося, стовбури й основи гілок потрібно обмотати агроволокном або побілити. Можна білити вапном, а можна спеціальною водоемульсійною фарбою з додаванням фунгіцидів (препарату від грибків). Вона продається в магазинах для садівників та городників. Білити потрібно в кінці листопада - на початку грудня, за плюсової температури. В морозну погоду зробити цього вже не вийде.

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