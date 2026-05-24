Вовна замість хімії

© Credits

Останніми роками екологічне садівництво стає дедалі популярнішим, садівники шукають способи доглядати за рослинами без зайвої «хімії» та шкоди для довкілля. Садівник Саймон Акеройд поділився несподіваним лайфгаком, адже для боротьби зі слимаками він використовує звичайну овечу вовну. За його словами, метод не гарантує стовідсоткового захисту, але суттєво зменшує пошкодження рослин, особливо якщо поєднувати його з іншими способами профілактики.

Чому слимаки не люблять овечу вовну

За спостереженнями Акеройда, слимакам неприємно пересуватися по сухій волокнистій поверхні вовни. Матеріал колеться, чіпляється до слизького тіла та створює дискомфорт. Саме тому шкідники часто оминають такі ділянки стороною.

Вовна працює як фізичний бар’єр. Вона не вбиває слимаків, але робить доступ до рослин менш комфортним. Це актуально для грядок із ніжною зеленню, розсадою чи декоративними культурами, які слимаки найшвидше пошкоджують.

Вовна покращує ґрунт

Овеча вовна має ще одну перевагу, про яку часто забувають, вона чудово працює як мульча, тобто покриття для поверхні ґрунту. За словами Акеройда, вовна утримує вологу у землі, допомагає ґрунту довше залишатися прохолодним, пригнічує ріст бур’янів і поступово розкладається та збагачує землю органікою.

Це дуже корисно влітку, коли ґрунт швидко пересихає, а рослини страждають від спеки.

Правильне використання на грядках

Садівник радить розкладати вовну навколо рослин щільним кільцем або тонким шаром між рядами. Найкраще вона працює біля салату, капусти, полуниці та молодої розсади. Головне — не робити надто товстий шар, інакше матеріал може злежуватися після дощів.

Іноді найкращі садові секрети не у дорогих препаратах, а у простих речах, які природа вже давно вигадує за нас.

