Врожай кабачків: коли збирати та як зберігати

У серпні кабачки вже готові до збирання. Як не пропустити момент, коли час їх збирати, зробити це так, щоб не пошкодити рослину чи навпаки призупинити виробництво кабачків, коли ваші близькі та друзі вже відмовляються їх їсти та приймати у подарунок.

Пропустити час збирання врожаю кабачків важко. Подивіться на всі боки — ви обов'язково побачите людей з кабачками в пакетах, сумках і в руках — це дачники, які несуть прибудовувати свій урожай друзям та знайомим.

Кабачок і його різновид цукіні — плідний, швидкозростальний овоч, який практично за одну ніч може вирости в монстра завдовжки 40 см. Незавжди легко зрозуміти, коли, коли кабачки готові до збирання, тому варто прислухатися до порад досвідчених садівників з Gardening know how.

Скільки кабачків треба посадити, щоб не отримати надто великого врожаю

Рослини виробляють як чоловічі, так і жіночі квіти, що робить їх ідеальним для вирощування дна на невеликих ділянках, оскільки рослині не потрібна інша квітка для зав'язування плодів. Одна здорова рослина дасть більш ніж достатньо плодів для невеликої родини.

Декілька рослин забезпечать кабачками і вас, і ваших друзів. Якщо ж ви посадите багато кабачків, то варто замислитися над тим, щоб запастися адресами всіх ваших "брендів" у соцмережах, для розсилання врожаю. І поспішіть, можливо, хтось уже домовився з вашими знайомими про те, що віддасть їм частину своїх кабачків раніше за вас.

Які кабачки потрібно збирати

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Під час збирання кабачків варто віддавати перевагу дрібним, ніжним плодам, солодким та м'яким. Плід-переросток має тенденцію ставати волокнистим усередині та жорстким зовні. Ось чому так важливим є своєчасне збирання кабачків.

Кабачок росте на густій, неплетистій рослині з великим темно-зеленим листям зі сріблясто-сірими прожилками. Це велике листя дає тінь плодам, але також має тенденцію грати з ними в хованки. Отже, за одну хвилину у вас є крихітні кабачки, а наступної — гігантські.

Коли кабачки готові до збирання

В ідеалі збирання кабачків можна починати, коли у вас є плоди завдовжки 15-20 см. У деяких сортів є плоди завдовжки до 30 см, які все ще їстівні. Тим не менш, якщо ви залишите кабачок незірваним занадто довго, насіння та шкірка затвердіють, що зробить його неприємним на смак.

Якщо ви збираєте кабачки часто, виробництво прискорюється, що може бути добре, а може і не бути. Якщо ви виявите, що ви та ваші близькі потопаєте у більшій кількості кабачків, залиште кілька плодів на рослині, щоб уповільнити зав'язування та дозрівання плодів. Плоди також мають бути темно-зеленими (жовтими або білими залежно від сорту) та твердими. Якщо овоч здається м'яким, він, ймовірно, гниє і його слід викинути.

Як збирати кабачки

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Під час збирання цукіні не відривайте плоди від рослини, цим ви можете їм нашкодити. Зріжте плід із рослини біля стебла. Плоди кабачків з широким листям важко помітити, тому гіганти часто ховаються там, де ви ніколи їх раніше не помічали. Ретельно перевіряйте під листям. Будьте обережні під час збирання, щоб не пошкодити тендітні листя та стебла.

Як зберігати кабачки

Найкраще зберігаються кабачки в перфорованому чи відкритому поліетиленовому. Не мийте кабачки перед тим, як помістити їх в пакет, мити їх потрібно безпосередньо перед вживанням.

Як заморозити кабачки

Є кілька способів заморозити кабачки на зиму. Неочищені кабачки можна пошаткувати, відкинути на друшляк, злегка відтиснути, щоб видалити зайву вологу, та помістити в запечатані пакети для заморожування. Якщо запакувати пакети в плоскому вигляді, в морозилку влізе чимало кабачків.

Якщо ж ви плануєте надалі готувати з них хліб чи оладки, можете нарізати дрібними кубиками чи навіть натерти.

У будь-якому разі заморожені кабачки зберігаються до трьох місяців.

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