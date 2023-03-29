Все просто: як позбутися платтяної та харчової молі

Прикро буває виявити, що ваш улюблений кашеміровий светр з'їла міль. Не менш неприємно знайти міль у банці з борошном чи крупою. І це може статися з кожним.

Якщо вам хоча б раз доводилося стикатися з руйнівною діяльністю цих комах, ви завжди будете цікавитися питанням, як запобігти їхній появі і позбутися молі раз і назавжди, якщо вона все ж у вас завелася.

На щастя, Еxpress.co.uk знає кілька способів, які допоможуть позбутися молі назавжди.

Міль найактивніша в найхолодніші місяці, коли центральне опалення робить помешкання ідеальним місцем для життя комах. Проте у квітні та травні все ще спостерігається поява дорослих метеликів. Ці крилаті створіння зазвичай збираються в шафах або коморах, а також у шафках на кухні.

Як позбутися харчової молі

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Харчова міль потрапляє до вашої оселі через сухі продукти, як-от макарони, крупи, рис і борошно. Будь-які схожі продукти, які ви зберігаєте, можуть бути заражені міллю. За словами експерта зі шкідників, її личинки можуть бути дуже схожими на рисове зернятко, тому у крупах їх складно виявити.

Єдиний реальний спосіб позбутися зараження харчовою міллю — видалити всі заражені продукти з вашої кухні й комори. Експерти рекомендують викидати їх до відра для сміття на відкритому повітрі, щоб метелики не проникли до помешкання знову.

Після того, як заражені продукти будуть викинуті, необхідно провести додаткове прибирання. Важливо пропилососити полиці в шафі або місце, де ви зберігали продукти, щоб позбутися метеликів і коконів, які залишилися, перш ніж добре вимити їх теплою мильною водою.

Зачекайте приблизно тиждень, якщо можете, перш ніж купувати нові крупи й макарони. І обов'язково зберігайте сухі продукти у скляних або пластикових контейнерах для зберігання, щоб запобігти зараженню в майбутньому.

Щоб усунути першопричину зараження, помийте банки й контейнери, перш ніж знову ставити їх до кухонних шаф.

Зберігання товарів у закритих контейнерах, коли це можливо, може допомогти запобіганню появі харчової молі. Дуже важливо також не запасатися великою кількістю сухих продуктів.

Пам'ятайте, що не допустити появи молі набагато простіше, ніж потім боротися з нею.

Як позбутися платтяної молі

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Знайти міль на тканинах набагато складніше, ніж у крупах. Вона може бути або суцільного сірого кольору, або темно-коричневого з плямами.

Дорослі особини не їстимуть одяг, а ось личинки харчуватимуться багатими кератином волокнами.

Щоб позбутися платтяної молі, звільніть шафу, в якій було знайдено надгризений одяг. Після цього використайте гарячу воду й засіб для миття посуду, щоб помити стелажі та інші поверхні навколо, висушіть полиці на відкритому повітрі.

Те саме стосується і килимів, оскільки вони також можуть бути заражені личинками. Яйця молі, личинки та дорослі метелики можуть бути знищені циклом прання в гарячій воді або хімічним чищенням.

Після прання й ретельного висушування поверніть одяг до чистого гардероба і запасіться невеликими пакетиками свіжої лаванди, яка є ефективним засобом профілактики.

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