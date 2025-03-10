Всі в сад і на город: що треба зробити до настання справжньої весни

Оскільки весна не за горами, настав час одягнути рукавички та вийти в сад. На думку експертів, на вулиці потрібно багато чого зробити, щоб забезпечити найкраще використання сонячних днів.

Важливо дотримуватися термінів сезонного садівництва. Взимку кількість робіт у саду справді зменшується, але з настанням весни список справ знову починає зростати.

Отже, Woman&hHome за допомогою експертів склав список завдань, які ви можете виконати, щоб підготувати свій сад до весни та літа.

Поділіть багаторічники

Що треба зробити до настання справжньої весни / Фото: Credits

В березні можна зайнятися поділом і розсадженням по всьому саду багаторічних рослин.

Поділ рослин може сприяти новому зростанню та допоможе заповнити будь-які прогалини у ваших кущах. Ви також отримаєте нові рослини безкоштовно. Пікірування літніх квітучих багаторічних рослин, як-от лаванда і перстач, ранньою весною зазвичай дає найкращі результати.

Середина березня знаменує початок вегетаційного періоду, тому поділ у цей час дозволить вашим багаторічним рослинам швидше прижитися в новому домі. Ранньою весною ґрунт має бути злегка вологим, щоб з ним було легше працювати, ніж із мокрим.

Обріжте кущі

Що треба зробити до настання справжньої весни / Фото: Credits

Занадто раннє обрізання є однією з найпоширеніших помилок у зимовому садівництві та може призвести до затримки зростання ваших улюблених рослин.

Обрізання – чудовий спосіб зберегти здоров’я ваших кущів навесні. Березень може бути останнім шансом завершити роботу перед початком нового зростання, тому зробіть це зараз.

Листяні кущі, що квітнуть влітку, потрібно обрізати в період від січня до березня, коли вони перебувають у стані спокою, щоб сприяти здоровому зростанню навесні.

Вічнозелені чагарники найкраще обрізати у квітні, за потреби їх можна обробляти наприкінці зими. Щоб захистити свої рослини від заморозків, переконайтеся, що погода м’яка й немає ознак заморозків, оскільки це може пошкодити ваші рослини.

Приберіть сміття

Що треба зробити до настання справжньої весни / Фото: Credits

Коли зима позаду, прибирання доріжок, внутрішнього дворика, видалення моху з паркана та даху сараю, згрібання листя, що залишилося від осені – гарна ідея.

Почніть з наведення ладу у своєму саду, щоб створити "чистий аркуш". Приберіть опале листя, гілки та мертві рослини і закомпостуйте сміття.

Це також гарна можливість повернути свої найкращі вуличні меблі в належний стан.

Почніть боротися з бурʼянами

Що треба зробити до настання справжньої весни / Фото: Credits

Знання того, як правильно позбутися бур'янів, буде однією з найкращих речей, які ви коли-небудь робили для свого саду, якщо лише ви не берете участь у тенденції відновлення дикоросів і не хочете тримати бур’яни навколо.

Бур’яни люблять весну так само, як і ми. Їм добре в теплу погоду, і вони можуть швидко захопити ваш сад, якщо ви не будете обережними.

Найкращий спосіб тримати їх під контролем – діяти якомога раніше. Видаліть бур'яни, поки вони ще невеликі і з ними легко боротися. Вирвіть їх вручну або викопайте, перш ніж вони пустять глибше коріння – пізніше це заощадить ваші час і зусилля.

Якщо у вас є більш стійкі бур’яни, то експерти пропонують використовувати цілеспрямований підхід, мульчуючи їх органічними матеріалами, щоб придушити зростання. Це також принесе користь вашому ґрунту та рослинам.

Якщо вам потрібно використовувати засоби для знищення бур’янів, завжди уважно читайте етикетку та застосовуйте їх лише згідно з інструкцією.

Будьте готові до шкідників

Садові шкідники можуть стати справжньою несподіванкою, коли ви щойно стаєте власником будинку. Вони можуть виникати звідусіль, і позбутися їх справді важко. Відлякування лисиць, кротів, щурів і слимаків найкраще почати з профілактики.

Регулярно перевіряйте свої рослини на наявність попелиці, слимаків або грибкових захворювань і вживайте швидких заходів, застосовуючи природні засоби, використовуючи гранули від слимаків або цільове обприскування, якщо це необхідно.

Почніть садіння

Що треба зробити до настання справжньої весни / Фото: Credits

Зараз чудовий час, щоб розпочати висівання фруктів та овочів на розсаду.

Якщо ви сподіваєтеся виростити овочі цього року, то зараз саме час підготувати та покращити ґрунт. Більшість овочів найкраще ростуть на багатому ґрунті, і ви можете збагатити свій, додавши кору, гній і скошену траву.

Якщо ви хочете почати вирощувати власні овочі, настав час сіяти насіння квасолі, картоплі та цибулини цибулі чи шалоту.

Ви можете висаджувати свою першу цибулю-шалот, щоб у неї був тривалий вегетаційний період. Крім того, починайте висаджувати картоплю від березня.

Зробіть планування саду

Сади можуть приносити радість цілий рік, і, трохи спланувавши, ви можете мати сад, який дає овочі майже кожного місяця в році, і квіти, які не в’януть, доки не розпустяться сусідні.

Подумайте про свої підняті грядки, клумби, де ви хочете вирощувати овочі, про більші горщики та контейнери. Деякі садівники з задоволенням складають карту свого саду, думаючи наперед, що буде цвісти та дозрівати в різний час.

Найкраще те, що ви можете повністю налаштувати свій сад, спробувати кілька послідовних висаджуваньк і навіть додати невеликий ставок.

Подбайте про теплицю

Виділіть трохи часу, щоб перевірити, чи всі двері та вентиляційні отвори добре працюють та в гарному стані і чи не потрібен ремонт. Очистьте скляні панелі, щоб переконатися, що якомога більше дорогоцінного сонячного світла досягає вашої розсади, коли ви поміщаєте її в ґрунт.

Чого категорично не можна робити в березні

Подібно до того, як вам потрібно уникати поширених міфів про зимовий сад, деякі роботи не потрібно виконувати в березні, і насправді вони можуть завдати шкоди, якщо їх виконати зараз.

Одна річ, яка може викликати спокусу в саду, коли починає світити сонце, – це обрізати та привести до ладу свої цибулини. Як би важко не було спостерігати, як листя будь-якої цибулини відмирає, це важливо для того, щоб квіти наступного року могли завʼязатися. Залиште їх до кінця червня, коли їх можна буде обрізати.

Те саме стосується рослин, які не варто знищувати. Може бути дуже спокусливо дістати секатор, але деякі види потрібно залишити відмирати природним шляхом.

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