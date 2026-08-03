Ви пошкодуєте, що посадили їх: 5 квітів, які самосіються всюди і ніколи не залишать ваш сад

Аквілегія / © ТСН

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Чи може у вашому саду бути забагато квітів? Важко повірити, але відповідь може бути такою. «Занадто багато» в цьому контексті просто означає більше, ніж ви хотіли. Хоча висадження самосійних квітів може здаватися гарною ідеєю в перші кілька років, вам може набриднути бачити ті самі квіти, що рік за роком наповнюють ваш ландшафт, особливо в тих частинах саду, де ви їх не хочете. Після того, як вони приживуться, їх буде важко позбутися.

Самосійні рослини виконують роботу за вас. Ви садите їх один раз, а потім вони пересіваються та щороку дають нові квіти. Але вони часто повертаються в ще більшій кількості і зрештою їх стає важко контролювати або видаляти. Ви можете запобігти цій проблемі, уникаючи квітів, які найрясніше самосіються.

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GardeningKnowHow назвав п’ять квітів, які належать до цієї категорії. Перш ніж посадити їх, переконайтеся, що ви їх любите, — бо вони будуть повертатися ще довго.

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Квіти, що самосіються, про які ви можете пошкодувати

Уважно ознайомтеся з цим списком квітів, що самосіються. Якщо ви їх любите і впевнені, що будете любити їх вічно, сміливо посадіть їх. В іншому разі знайдіть іншу квітку для садіння, яка не так активно самосіється.

Каліфорнійський мак

Каліфорнійський мак / © Credits

Це квітка-символ Каліфорнії. Маки ніжні, але насправді вони міцні, як цвяхи. Вони рясно цвітуть у бідному, сухому ґрунті, а коли відмирають, утворюють довгі насіннєві коробочки, які розкидають крихітне насіння всюди. Їхнє глибоке стрижневе коріння дозволяє їм виживати навіть у періоди посухи, але те саме стрижневе коріння також ускладнює викорінення маку після того, як він прижився.

Солодкий алісум

Солодкий алісум / © ТСН

Можливо, ви знайомі з цією популярною низькорослою однорічною рослиною, з її солодким медовим ароматом та крихітними білими, рожевими або фіолетовими квітами. Солодкий алісум (Lobularia maritima) створює барвистий килим із дрібних квітів, що вкривають ваш сад або ландшафт. Вони переходять від насіння до квітки менш ніж за два місяці.

Найкращі моменти у житті алісуму припадають на прохолодну погоду — він найкраще цвіте навесні та восени. Восени крихітне насіння цієї однорічної рослини розлітається по всій грядці, іноді потрапляє в тріщини та на стежки. Це дуже плідна самосійка рослина, яка невпинно проростає рік за роком.

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Незабудка

Незабудка / © Credits

Незабудки (Myosotis spp.) — ще одна рослина, яку можна назвати плідною самосівкою. Ці красиві тіньолюбні квіти створять чудову низькорослу хмару з синіх квітів з жовтими або білими очками у квітні та травні. Квіти дрібні, з п’ятьма лопатями, і з’являються густими суцвіттями навесні.

Але незабудки витриваліші, ніж може здатися на перший погляд, зважаючи на їхній тендітний вигляд. Прижившись, ці чарівні квіти вже думають про своє майбутнє. Наприкінці літа вони розкидають незліченну кількість темних насінин.

Аквілегія

Аквілегія / © Associated Press

Більшість витривалих самосівних рослин, представлених у цій статті, на перший погляд мають вишуканий та романтичний вигляд. Але мало хто може зрівнятися з ліричною красою неземної та чарівної аквілегії (Aquilegia spp.), коли вона цвіте від квітня до червня.

Ця захопливо красива квітка пропонує маленькі дзвоникоподібні квіти з п’ятьма пелюстками, розташованими в п’яти довгих, відведених назад пагонах. Пелюстки можуть бути червоними, рожевими, лавандовими, синіми, жовтими або білими — або поєднанням цих відтінків. Вони мають мереживне, синьо-зелене листя, яке також привабливе.

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Але аквілегії дають насіння після цвітіння. Коли насіннєві коробочки висихають, вони вільно розкидають насіння. Крихітне насіння може падати на землю біля рослини, але також може подорожувати вітром. Воно швидко проростає, незалежно від того, чи потрапило воно на відкрите сонце, у півтінь чи в густу тінь.

Фіалка триколірна

Фіалка триколірна / © Credits

Фіалка триколірна (Viola tricolor) — це маленька триколірна квітка, яка викликає посмішку. Квіткові «обличчя» — це веселі відтінки фіолетового, жовтого та білого, і вони з’являються на компактних рослинах. Це також рослини, що люблять прохолодну погоду, вони найкраще цвітуть навесні та восени, а не влітку.

Чи є aіалка триколірна рослиною, яку можна пересівати? І ще як! Вона так вільно пересівається, що одне невелике насадження може роками покривати клумбу килимом. Вона насправді може пересіватися та рости практично в будь-якому місці, тому шукайте квіти не лише на садових грядках, але й вздовж доріжок, на гравійних під’їздах і навіть між сходами.

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