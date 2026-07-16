Ви про це пошкодуєте: якими завданнями садівникам не можна нехтувати в липні

Рослини в горщиках / © Credits

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Це був період майже безперервної спеки, і оскільки зараз температура знову зростає, може бути неймовірно спокусливо просто влаштуватися в саду та погрітися на сонці.

Хоча літо, без сумніву, ідеальний сезон, щоб максимально використати відкритий простір, насолоджуючись плодами місяців наполегливої ​​роботи та своїми садівничими досягненнями, гуру садівництва Монті Дон застерігає, що зараз не час відкладати свої інструменти, оскільки ще є багато справ, над якими потрібно працювати — і якомога швидше.

Як повідомляє Еxpress.co.uk, садівник закликає переконатися у тому, що будь-які квіти, чагарники, дерева чи культури, вирощені в горщиках і контейнерах, отримують стільки ж уваги, скільки й ті, що посаджені безпосередньо в ґрунт, особливо в цей період року.

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У своєму блозі Монті пояснив, що більшість рослин, вирощуваних у контейнерах будь-якого типу, вичерпають доступні поживні речовини з компосту, до якого були посаджені, та потребуватимуть регулярного додаткового підживлення протягом решти літа. Ідеально підходить щотижневе внесення добрив з високим вмістом калію, яке сприятиме утворенню коренів і квітів (але не надто пишного листя). І для цього добре підходять рідкі морські водорості або запатентоване рідке підживлення для томатів.

Секрет полягає в тому, щоб давати достатньо, але не забагато. Надто багато поживних речовин так само шкідливо, як і надто мало, оскільки це спричиняє швидкий, пишний ріст — часто на шкоду цвітінню чи плодоношенню — і призводить до додаткових проблем із грибками та шкідниками. Ніколи не піддавайтеся спокусі зробити підживлення сильнішим, ніж зазначено в інструкції, якщо ж маєте сумніви, зменште концентрацію. Вашим рослинам і квітковим композиціям від цього буде лише краще.

За словами садівника, троянди, як і раніше, мають гарний вигляд на початку місяця, а клематиси переходять від великих квітів ранньолітніх сортів (група II) до рясніших, хоча й менших за розміром квіток сортів вітіцелла та інших пізньоквітучих (група III). Ніжні однорічні рослини, зокрема космеї, цинії, соняшники та титонії, досягають піку цвітіння, а крокосмії, агапантуси, лілії та жоржини — це всі літні цибулинні рослини, які прикрашають клумби.

Серед додаткових завдань, які Монті радить садівникам виконати цього місяця — видалення нижнього листя з томатів, які ростуть на відкритому повітрі, щоб покращити циркуляцію повітря і мінімізувати ризик ураження фітофторозом. Липень також є ідеальним часом для обрізання плодових дерев, яке, на відміну від зимового, не спричинить надмірне відростання пагонів.

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Якщо ви не формуєте якийсь певний новий пагін, обережно видаліть весь цьогорічний приріст до кількох пар листя, намагаючись не пошкодити жоден дозрілий плід. Якщо ви надаєте плодам певної форми, під час роботи підв’язуйте потрібні, але м’які пагони. Обрізання в цей час також дозволяє світлу й повітрю потрапляти на плоди, які дозрівають, та запобігає переповненню ваших дерев непродуктивними гілками.

Ранньоквітучі багаторічники, зокрема дельфініуми та морозостійкі герані, також можна обрізати протягом липня. Це має додаткову перевагу, адже стимулює максимальний приріст нових пагонів і зрештою забезпечує ще рясніше цвітіння з наближенням осені.

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