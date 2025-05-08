Ви цього могли не знати: речі, які не можна сушити на сонці / © Credits

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Неправильне сушіння може зіпсувати улюблені речі, викликати деформацію, втрату форми, кольору чи навіть появу неприємного запаху. Видання Martha Stewart розповіло, які саме вироби варто сушити іншим способом, і надало корисні поради, як робити все правильно.

Товсті та вовняні светри

Після прання товсті вовняні светри стають дуже важкими через воду. Якщо повісити їх, волокна витягуються, виріб втрачає форму і може деформуватися назавжди.

Що робити замість цього

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Розкладіть светр на горизонтальній сітці для сушіння чи на рушнику. Попередньо обережно відтисніть воду (але не викручуйте!), загорніть у сухий рушник і злегка натисніть. Потім сформуйте початкову форму светра і залиште сохнути природним способом.

Ковдри зі щільної в’язки та вовняні пледи

Великі в’язані ковдри чи пледи після прання можуть витягнутися під власною вагою. Також вони повільно сохнуть, а волога пряжа може створювати неприємний запах.

Альтернатива

Сушіть їх лише в горизонтальному положенні. Для деяких видів ковдр (особливо машинної в’язки) можна використовувати сушарку на режимі «низька температура» чи без нагрівання, якщо це дозволено етикеткою.

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Пухові куртки, жилети та ковдри

Пуховий наповнювач після прання стає грудкуватим і втрачає форму. Якщо висушити такий виріб на мотузці чи балконі — пух не розправиться, а річ залишиться з грудками і неприємним запахом.

Ідеальний варіант

Сушити в сушильній машині за середньої температури разом з кількома спеціальними м’ячиками для сушіння або чистими тенісними м’ячами. Це допомагає пуху рівномірно розподілитися та зберегти об’єм.

Наволочки та чохли на подушки

Після повного висихання наволочки можуть втратити еластичність і не налізти на подушку. Вони також можуть зморщитися, особливо якщо тканина бавовняна чи лляна.

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Що робити

Натягуйте вологі наволочки одразу на подушки — тканина підлаштується під форму і не буде усадження. Потім дайте висохнути у природних умовах, підперши подушку для кращої вентиляції.

Джинси

Після сушіння на сонці джинс може стати жорстким і може вицвісти. Крім того, через високий вміст бавовни тканина може «сісти» чи деформуватися.

Порада

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Сушіть джинси вивернутими навиворіт у машинці за низької температури або на режимі без нагрівання. Додайте серветку для сушіння — це зробить тканину м’якшою і зменшить кількість пом’ятостей.

Килимки для ванної

Хоча здається, що килимок зручно розвісити на балконі, цей спосіб сушіння займає багато часу, особливо в умовах високої вологості. Килимок втрачає об’єм, стає пласким і може накопичити вологу на зворотному боці.

Краще рішення

Сушіть у машинці на середньому режимі згідно з етикеткою. Якщо маєте килимок з гумовою підкладкою — переконайтеся, що температура не перевищує рекомендовану, щоб уникнути розтріскування.

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Навіть звична річ, як-от сушіння білизни, має свої нюанси. Дотримуйтеся простих правил — і ви збережете форму, колір і м’якість улюбленого одягу, ковдр та навіть домашнього текстилю.