Ви здивуєтесь: навіщо садівникам радять поливати газон рідиною для миття посуду

Газон / © Associated Press

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Мох — це тихий вбивця трави, який повільно повзе між травинками та перетворює ваш газон на нерівну поверхню. Багато хто стверджує, що мох насправді корисний для довкілля, оскільки він затримує вуглекислий газ, забезпечує середовище існування для комах та створює тінь для ґрунту. Але водночас є й інші, яким не подобається вигляд м’якого зеленого килима на газоні і вони хочуть позбутися його.

Експерти з садівництва поділилися з Еxpress.co.uk способом позбутися моху — просто за допомогою рідини для миття посуду. Будь-який садовий центр заповнений дорогими спреями, мазями та хімікатами, які обіцяють «вигнати» або «швидко вбити мох», але проблема з ними — окрім вартості — полягає в тому, що вони можуть знищувати корисні організми у вашому саду, такі як комахи, черв’яки та бджоли, своєю потужною хімічною сумішшю.

Ось чому садівники придумали набагато кращий спосіб знищити мох без хімікатів. Ви можете позбутися проблеми з мохом за допомогою коктейлю з двох інгредієнтів: води та засобу для миття посуду.

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Змішування 60 мл засобу для миття посуду в 4,5 літра води, а потім заповнення ручного обприскувача — один із найнеймовірніших рецептів знищення моху, які ви коли-небудь могли знайти. Просто обприскайте будь-які ділянки моху, які ви зустрінете, тримаючи пляшку лише за кілька сантиметрів, поки ви збризкуєте.

Як дізнатися, що це спрацювало? Протягом наступного дня чи близько того ви побачите, як ваш мох змінить колір із пишного зеленого на оранжево-коричневий, перш ніж повністю висохне та піддасться навколишній траві.

Перед обробкою вам слід спочатку перевірити погоду та призначити її на період без дощу тривалістю 24 години або більше, інакше ваш розчин змиється та не матиме ефекту. Але якщо ви це зробите, немає жодної причини, чому це не спрацює. Щойно ваш мох набуде цього дивного оранжево-коричневого кольору та відімре, просто візьміть граблі та видаліть його з газону.