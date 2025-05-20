Види помідорів: як обрати сорти, оптимальні для ваших умов вирощування

Помідори / © Associated Press

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З такою кількістю різних сортів помідорів садівники мають великий вибір. Існують широкі категорії, які поділяють усі помідори, наприклад, детермінантні вони чи індетермінантні, органічні чи гібридні. Але в кожній групі існує величезний діапазон форм, розмірів, смаків і кольорів плодів, а також різні розміри рослин та терміни збирання врожаю.

Як дізнатися, які сорти найкраще вирощувати саме в ваших умовах, розповідає GardeningKnowHow.

Якщо ви вирішуєте, які помідори посадити на своєму городі, вам спочатку треба відповісти на кілька важливих запитань:

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Ви хочете мати помідори для салатів, консервування, приготування соусів чи просто для того, щоб мати свіжі овочі з власного саду?

Ви живете в районі з коротким вегетаційним періодом, який краще підходить для ранніх помідорів, чи вам потрібні найкращі помідори для спекотного клімату?

Ви шукаєте традиційний червоний помідор чи хочете спробувати щось нове, що дає чорні або навіть зелені смугасті плоди?

У вас необмежений простір чи вам потрібен компактний сорт, придатний для вирощування у приміщенні?

Є дуже багато факторів, які варто враховувати, вибираючи види рослин томатів для вирощування. Незалежно від того, новачок ви, який шукає найпростіші для вирощування помідори, чи досвідчений садівник, який шукає наступний крок, ці поради допоможуть вам вибрати найкращі варіанти для ваших потреб.

Детермінантні та індетермінантні сорти

Залежно від способу зростання всі помідори можна класифікувати як детермінантні або індетермінантні. Кожен тип має свої переваги, тому враховуйте свій простір і те, як ви хочете використовувати свої помідори.

Детермінантні помідори також називають кущовими. Вони мають компактний, кущистий характер зростання і рідко досягають висоти вище 1–1,2 м. Це робить їх ідеальними для вирощування в контейнерах та невеликих приміщеннях. Найголовніше, що всі помідори дозрівають одночасно, протягом кількох тижнів. Замість того, щоб плодоносити безперервно протягом усього сезону, вони дають весь урожай за один раз, що робить їх добре пристосованими для консервування та соусів, а також для коротких вегетаційних періодів.

Індетермінантні помідори ростуть швидко і можуть досягати висоти від 2 до 6 м, хоча їх зазвичай обрізають, щоб підтримувати керований розмір. Їм потрібна підпора і трохи більше місця, ніж детермінантним рослинам. Плоди індетермінантних сортів можна збирати безперервно протягом усього вегетаційного періоду, часто до перших сильних заморозків. Якщо ви хочете збирати небагато томатів кожні кілька днів для нарізання і перекушування, тоді це найкращий варіант.

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Старовинні помідори

Старовинні помідори — це сорти, які передаються, часто від покоління до покоління, протягом щонайменше 50 років. Вони доступні в різних формах і кольорах — від зеленого до рожевого та чорного — і можуть бути смугастими, плямистими або навіть пофарбованими в тай-дай.

Окрім того, що ці помідори відомі різноманітністю свого зовнішнього вигляду, їх часто хвалять за чудові смак і текстуру. Вони також багаті на антиоксидант лікопін. Оскільки старовинні томати запилюються відкритим способом, їхнє насіння можна збирати й висаджувати, а це означає, що їхнє потомство буде точною копією батьківської рослини. Якщо ви навчитеся зберігати насіння помідорів, вам більше ніколи не доведеться його купувати.

З іншого боку, старовинні помідори схильніші до поширених хвороб томатів, як-от грибкові та бактеріальні інфекції. Вони також не завжди дають такий самий гарний урожай, як гібриди, і мають коротший термін зберігання, часто лише від 1 до 7 днів.

Гібридні помідори

Помідори / © Associated Press

Гібридні помідори були селективно виведені, щоб включити найкращі сорти своїх батьківських рослин. Це означає, що гібриди часто є найстійкішими до хвороб томатами, з підвищеною стійкістю до шкідників. Вони також мають стабільніший розмір і менше дефектів, ніж старовинні помідори. Гібриди виведені, щоб також мати товстішу шкірку та м’якоть, тому вони також мають довший термін зберігання.

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Недоліком гібридних помідорів є те, що їхнє насіння не можна зберігати. Таким чином, нове насіння потрібно купувати щороку. Гібриди також часто мають менш виражений смак, ніж старовинні помідори, і бувають меншої кількості кольорів та форм.

Круглі (кулясті) помідори

Коли ви купуєте помідори в супермаркеті, це, ймовірно, круглі сорти. Це класичні томати, які ідеально підходять для бутербродів. Вони, як випливає з назви, мають округлу кулясту форму, пухкі й соковиті.

Кулясті помідори — це гібридні помідори, виведені завдяки своїй товстій шкірці, м’якому смаку та можливості вживати їх свіжими або приготованими.

Помідори чері та виноградні томати

Помідори чері / © Associated Press

Як виноградні, так і чері — це дрібні сорти. Помідори чері зазвичай круглі, а виноградні — трохи менші й довгасті. Виноградні томати м’ясистіші, ніж чері, які солодші та соковитіші. Обидва сорти часто їдять свіжими, хоча їх можна готувати.

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Ще один вид помідорів, на який ви можете натрапити, досліджуючи чері, — це грушевий помідор. Існує кілька старовинних сортів, усі з характерною грушеподібною формою. Вони мають солодкий, м’який смак і чудово доповнюють салати або гарніри. Найвідомішим сортом є Жовта груша.

Сливові помідори

Сливові помідори ідеально підходять для приготування соусу та консервування. Ці овальні плоди мають насичений терпкий смак і м’ясисту текстуру.

Помідори сорту «біфштекс»

Помідори / © Associated Press

Помідори сорту «біфштекс» — найбільший сорт томатів. Вони вирізняються не лише розміром, а й яскравим, збалансованим смаком. Найбільше вони затребувані для бутербродів і бургерів або для приготування сальси. Вони можуть бути гібридними чи старовинними і дозрівають пізніше, ніж багато інших сортів помідорів.

Кольорові помідори

Помідори / © Associated Press

З такою величезною кількістю сортів помідорів не дивно, що вони доступні в усіх відтінках веселки. Традиційні червоні помідори відомі тим, що багаті на антиоксидант лікопен, але як щодо помідорів інших кольорів, чи вони також корисні для здоров’я? Відповідь — так!

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Наприклад, жовті помідори містять більше фолієвої кислоти та ніацину, зелені мають високий рівень вітаміну С, а фіолетові плоди особливо багаті на антиоксиданти. Власне, якщо ви включите до свого раціону томати різноманітних кольорів, ви збільшите споживання широкого спектру вітамінів і мінералів.

Переваг тут багато, але якщо коротко, то вживання помідорів зміцнює вашу імунну систему, допомагає боротися з вільними радикалами, а отже, і з раком, сприяє травленню, підтриманню здорового кров’яного тиску та рівня холестерину і навіть покращує зір.

Карликові та патіо помідори

Помідори

Як карликові, так і патіо помідори — це компактні рослини, які ідеально підходять для невеликих приміщень та контейнерного садівництва. Ці невеликі сорти досягають висоти від 60 до 150 см, потребують менше опори, ніж більші види, плодоносять протягом тривалого періоду часу та часто стійкі до хвороб.

Дикі помідори

Дикі помідори є предками сучасних культурних помідорів і дають крихітні плоди. Це невибагливий до догляду, стійкий до хвороб вид, який має їстівні плоди. Дикі томати невибагливі до ґрунту і чудово адаптуються. Але не біжіть і не купуйте випадкові рослини. Шукайте легально вирощені сорти, щоб спробувати їх у своєму ландшафті.

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Дата публікації 13:02, 25.02.25 Кількість переглядів 121 Шокуюче дослідження! Чи дійсно помідори отруйні для людини?