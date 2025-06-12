Як правильно прати взуття у пральній машині / © Credits

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На щастя, багато моделей взуття цілком безпечно прати у пральній машині, якщо дотримуватися певних кроків. Видання Real Simple поділилося докладною інструкцією, як це зробити, щоб ваше взуття мало ідеальний вигляд.

Чи можна прати взуття у машинці

Так, але важливо знати, яке саме взуття підходить для машинного прання:

Тканинні кросівки

Спортивне взуття зі сітчастими вставками

Деякі моделі синтетичного взуття

Не можна прати у пральній машині:

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Шкіряне взуття

Замшеві моделі

Взуття з плетеною чи джутовою підошвою

Взуття з декоративними елементами (намистини тощо)

Перед першим пранням завжди перевіряйте рекомендації виробника.

Як часто потрібно прати взуття

Краще прати кросівки щонайменше раз на 2-3 тижні за активного носіння, особливо у спекотну пору року. Якщо ви використовуєте одну пару щодня, взуття може потребувати прання навіть частіше. Особливо важливо прати взуття, якщо:

є сліди бруду, пилу чи плям;

з’явився неприємний запах;

взуття було забруднене під час активного відпочинку (пісок, багнюка, трава).

Що вам знадобиться

Пральна машина

М’яка щітка (наприклад, стара зубна щітка)

Мішок для прання чи стара наволочка

Сушарка для білизни чи сушка для взуття

Якісний пральний порошок (бажано рідкий)

Ензимний засіб для виведення плям (за потреби)

Кисневий відбілювач (опціонально)

Дезінфектор для прання (опціонально)

Меламінова губка

Як випрати взуття

Підготовка до прання

Зніміть шнурівки — їх краще прати окремо у мішечку чи вручну.

Вийміть устілки — їх також краще прати вручну.

М’якою щіткою чи вологою серветкою видаліть верхній шар бруду.

Якщо є засохлий бруд або болото — змийте його під водою перед тим, як покладете у машинку.

Для складних плям нанесіть ензимний засіб або краплю рідкого мийного засобу, акуратно потріть щіткою і залиште на 15 хв.

Вибір режиму прання

Встановіть делікатний режим.

Температура води: холодна чи тепла (до 30°C).

Використовуйте стандартний пральний засіб.

За бажанням додайте трохи кисневого відбілювача для освітлення тканини (обов’язково дотримуйтесь дозування).

Якщо є побоювання щодо грибків (наприклад, за грибкових захворювань стоп), додайте спеціальний дезінфектор для прання.

Кладіть у пральну машину

Помістіть кожну пару взуття в окремий мішок для прання.

Якщо мішка немає — використайте стару наволочку, зав’яжіть її міцно шнурком.

Для балансу обов’язково додайте у барабан кілька рушників або джинсів — це зменшить ударне навантаження на барабан.

Після прання ретельно струсіть взуття, щоб видалити залишки води.

Сушіння взуття

Взуття сушіть природним шляхом: поставте на сушарку у добре провітрюваному місці, захищеному від прямого сонячного проміння.

Не можна сушити на батареї чи у сушильній машині з гарячим повітрям — це може деформувати взуття чи розклеїти підошву.

Якщо є функція «сушіння холодним повітрям» — можна використовувати її, але обов’язково додайте рушники, щоб поглинали вологу.

Перед повторним носінням переконайтесь, що взуття абсолютно сухе (приблизно 24 години).

Лайфгаки

Щоб уникнути деформації, під час сушіння вставте всередину взуття зім’ятий папір або спеціальні формувальні колодки.

Для профілактики запаху використовуйте дезодоранти для взуття після кожного носіння.

Не забувайте періодично чистити внутрішні устілки — вони накопичують піт та бактерії.

Прання взуття у пральній машині — це не міф, а цілком реальна та безпечна процедура, якщо грамотно до неї підійти. Дотримуйтесь простих правил і ваші улюблені кросівки матимуть вигляд як нові ще довгий час.