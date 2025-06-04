Півонії / © lady.tsn.ua

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Півонії, незамінні в садах, можуть повернути спогади про часи наших бабусь і дідусів, коли ці красуні були основним елементом квітників. Родом вони з Євразії та Північної Америки, квіти півоній об’ємні та важкі і є одними з найгарніших у саду. На щастя, півонії легко вирощувати, і вони варті зусиль, якщо ви любите трохи пишної елегантності у ньому.

Дізнайтеся, як доглядати за півоніями з повного посібника, який розробили GardeningKnowHow .

Загальний догляд за півоніями

Півоніям потрібна холодна зима для процвітання. Вони будуть рости в тепліших регіонах, але лише там, де зимова температура забезпечує від 500 до 1000 годин охолодження або місяць коли температури будуть не вище від 0 до 4°C.

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Зазвичай півонії холодостійкі, більшість видів найкраще ростуть у помірному та холодному кліматі, особливо в регіонах зі стабільною кількістю опадів.

Найкращий ґрунт для півоній — багатий, суглинистий та добре дренований. Ґрунт для півоній потребує pH від 6,5 до 7,0, тому перед садінням слід перевірити його. Внесіть органічні речовини в ґрунт перед вирощуванням півоній, щоб швидко розпочати цвітіння.

Коли садити півонії

Найкращий час для садіння півоній як з голим корінням, так і в горщиках — восени, за кілька тижнів до перших заморозків. Також безпечно садити півонію ранньою весною, коли ґрунт стає придатним для обробки, але кущ півонії, посаджений навесні, може витратити більше часу, щоб міцно прижитися, і навіть може чекати до наступного року, щоб зацвісти.

Півонії

Як садити півонії

Під час садіння високого або широкого сорту півонії особливо важливо заздалегідь спланувати достатньо місця для встановлення кілків або шпалер для підтримки. Розташовуйте їх на відстані приблизно від 0,9 до 1 м один від одного, щоб уникнути скупчення рослин та забезпечити гарну циркуляцію повітря. Карликові сорти потребують 60 см простору.

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Хоча ідеальне місце для садіння повинно отримувати щонайменше шість-вісім годин сонячного світла щодня, часткова тінь або плямисте сонячне світло також прийнятні, особливо для деревоподібних півоній. Найкраще підійде ранкове сонце, а надмірна спека може обпалити рослини. Занадто багато тіні або тіней від дерев та інших рослин може відлякати півонії, а інші рослини, які ростуть занадто близько, змусять їх конкурувати за поживні речовини. Дайте півоніям сонячний дім і трохи відкритого простору.

Обробіть ґрунт, коли він достатньо висохне, щоб трохи брижився і більше не був вологим або липким. Знову ж таки ґрунт має бути добре дренованим і має бути перевірений на злегка кислий pH від 6,5 до 7. Не соромтеся додати трохи органічного компосту, щоб дати вашим новим рослинам стимул та забезпечити трохи органічної мульчі для захисту коріння восени.

Заплануйте заздалегідь встановлення кілків або шпалерної опори невдовзі після того, як ваші півонії почнуть рости навесні. Великі пухнасті квіти утримують так багато води, що вони будуть звисати аж до землі без опори.

Помістіть рослини з голим корінням у ґрунт так, щоб вічка росту були спрямовані вгору, і не більше ніж на 5 см нижче рівня ґрунту. Ваша посадкова яма повинна бути частково заповнена «конусом» ґрунту, який сягатиме під кореневу верхівку для опори, але переконайтеся, що коріння розташоване не більше ніж на 5 см глибиною. Півонії, посаджені занадто глибоко, можуть не цвісти.

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Півонії / © Associated Press

Поливання півоній

Півонії не люблять «мокрих ніг». Щойно посаджені квіти можна поливати принаймні двічі на тиждень, коли вони приживуться, але давайте ґрунту трохи підсохнути між поливаннями. Це гарний час, щоб нагадати собі, що ґрунт півонії потребує гарного дренажу, щоб уникнути гниття та грибкових інфекцій. Для нових рослин глибоке поливання допомагає корінню рости та зміцнюватися.

Якщо ваша півонія добре прижилася, їй сподобається глибоке поливання протягом весняного періоду росту. Для вкорінених рослин ви можете дозволити ґрунту трохи підсохнути на короткі періоди. Надмірне поливання призведе до м’яких стебел, пожовтіння листя, темних плям, кореневої гнилі та грибкових інфекцій. Ви також можете побачити, як навколишній ґрунт приваблює небажаних шкідників.

Півонії

Як вирощувати півонії в горщиках

Незважаючи на те, що півонії є відносно великими рослинами, їх можна вирощувати в горщиках. Виберіть великий і переконайтеся, що ви вибрали тверді, здорові бульби. Експерти рекомендують контейнер глибиною щонайменше 46 см і такою ж шириною. Дренажні отвори в горщику абсолютно необхідні для здоров’я нової рослини.

Використовуйте пухкий і добре дренований ґрунт або суміш компосту та торфу. Помістіть бульби «вічками» догори та накрийте їх лише 3,8-5 см ґрунту. Його слід підтримувати рівномірно вологим, але поливайте лише тоді, коли верхні 8 см ґрунту висохнуть. Подумайте про те, щоб забезпечити якусь опору, наприклад, шпалеру для горщиків або кілки.

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Рослини, вирощені в контейнерах, більш схильні до замерзання, тому ви можете занести свої півонії в горщиках у приміщенні або до захищеного місця.

Півонії / © Associated Press

Коли цвітуть півонії

Півонії почнуть рости навесні. Залежно від розміру та віку рослини, а також клімату, цвітіння має з’явитися між кінцем весни та початком літа — квітнем, травнем та червнем. Однак деякі нові рослини можуть зачекати з цвітінням до наступного року, коли вони повністю приживуться.

Якщо ви хочете великі квіти, видаліть бічні бруньки на стеблі та залиште ту, що на кінчику. Якщо видалите ту, що на кінчику, або «кінцеву» бруньку, ви можете побачити більше квітів, але вони будуть меншими.

Ви можете очікувати, що півонії будуть у повному цвітінні приблизно тиждень або більше, і рослини цвітуть лише один раз на рік. За умови гарного догляду ви можете розраховувати на прекрасне щорічне цвітіння дорослих рослин протягом від 50 до 100 років.

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Найкращі добрива для півоній

Плануйте підживлювати свої півонії навесні та восени збалансованим добривом. Шукайте добрива з вищим вмістом калію. Після перших кількох років вирощування можна скоротити підживлення півоній до що 3 роки.

Також експерти рекомендують навесні, до появи квіткових бруньок, підживлювати півонії компостованим коров’ячим гноєм.

Як обрізати півонії

Видаляйте будь-яке заражене листя, щойно воно з’являється, та відцвілі квіти півонії, коли вони закінчать цвісти. Холодна погода, особливо перші сильні заморозки, сигналізують про кінець року для трав’янистих півоній, а це означає, що час їх обрізати. Якщо ви обріжете їх занадто рано, до того, як вони перейдуть у стан спокою, наступної весни ви можете побачити менше квітів. Зачекайте до пізньої осені. І ніколи не обрізайте деревоподібні півонії, оскільки вони насправді є чагарниками і погано реагують на обрізання.

Обрізайте півонії до землі або принаймні приблизно на 7,6 см вище рівня землі. Якщо рослини заразилися шкідниками або грибком, обов’язково видаліть усі рослинні залишки з цієї ділянки. Коли земля замерзне, ви можете розкласти шар мульчі навколо та поверх крони ваших півоній для зимового захисту.

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Півонії / © Associated Press

Хвороби півоній

Півонії стійкі до хвороб. Якщо вони зазнають фізичних пошкоджень, таких як удари, викопування собакою або інші тактильні пошкодження, їх часто можна відновити. Однак, якщо ви підозрюєте, що ваші рослини були вражені грибком або іншою хворобою, вам може знадобитися видалити їх і обов’язково посадити нові півонії в іншому місці.

Ось деякі поширені хвороби півоній, з якими ви можете зіткнутися:

Ботрітис на півоніях — це неприємний стан, спричинений грибком, який з’являється у вологу прохолодну погоду. Проявляються всілякі симптоми, такі як перезволожене листя, почорнілі пуп’янки, сірувата пліснява та розм’якшені тканини стебла. Видаліть усі уражені частини рослини та знищіть їх або утилізуйте, але не додавайте до компосту.

Плямистість листя . Як і зрозуміло з назви, грибок плямистості листя півоній створює чорні, коричневі або фіолетові плями на листках. Дотримуйтесь тієї ж процедури, що й у випадку з фітофторозом.

Вірус мозаїки. Цей грибок утворює жовті плями та кільця на листках півоній. Можливо, вам доведеться знищити всю рослину, щоб запобігти його поширенню, і, знову ж таки, не додавайте його до компосту.

Борошниста роса. Ви можете помітити цей крейдоподібний грибок на ваших півоніях. Борошниста роса на півоніях, якщо вона стає занадто сильною, може послабити імунну систему рослин. Видаліть листя, перш ніж воно висохне та опаде. Сухе листя може бути носієм грибка, і ви можете побачити, як проблема знову виникне наступного сезону.

Мурахи. Липкий солодкий матеріал, який покриває пуп’янки півонії, є делікатесом для мурах. Вони не створять жодних проблем — нехай насолоджуються.

В’янення, гниль та віруси поширюються по рослинах комахами та кліщами. Найгірше, коли півонія перезволожується через поганий дренаж ґрунту. Якщо видалення всіх заражених частин рослини не допомагає, настав час видалити її повністю.

Може знадобитися понад рік, щоб нова півонія розвинула свої прекрасні квіти. Якщо ваші бульби були посаджені занадто глибоко, ваш ґрунт погано дренується або рослина не отримує достатньо сонячного світла, ви можете побачити, як пуп’янки півонії формуються, але не розвиваються. Можливо, потрібно набратися терпіння.

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Цей стан, який називається «вибуханням пуп’янків», може бути пов’язаний з кількома екологічними проблемами, включаючи недостатню кількість води або сонця, недостатню кількість калію в ґрунті, а іноді й кореневі або листові нематоди. Рекомендується переконатися, що навколишні дерева та чагарники не виросли настільки, щоб створювати занадто багато тіні навколо квітів. Також майте на увазі, що півонія може конкурувати за поживні речовини з навколишніми рослинами.

Півонії / © Associated Press

Як розділити та пересадити кущі півоній

Ви можете помітити, що цвітіння вашої півонії з часом стає бідіншим, що є нормальним явищем. Можливо, настав час розділити півонії та пересадити їх.

Викопайте бульби восени. Розділіть їх чистим, гострим ножем, переконавшись, що кожна частина має кілька очок.

Посадіть частини як нову бульбу не надто глибоко в добре дреновану землю, на відстані щонайменше 1 м одна від одної.

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Рослини півоній можуть легко пережити пересадку восени.

Природно, півонії можна вирощувати з насіння, але може знадобитися багато років, щоб вони зацвіли. Більшість садівників віддають перевагу садінню бульби або частини кореневої системи. Поділ коренів можна проводити, коли рослина перебуває в стані спокою.

Дата публікації 17:30, 06.06.22 Кількість переглядів 472 На Буковині показують квіти, один кущ яких коштує 10 тисяч гривень