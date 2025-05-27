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ТСН у соціальних мережах

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Вирощування помідорів у горщиках: експерт поділився методом ідеального поливання

Тож, тепер, коли сезон у розпалі, важливо врахувати експертні поради щодо догляду за рослинами, щоб отримати найсоковитіші помідори.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Помідори

Помідори / © Credits

Якщо ви вирощуєте помідори у горщиках, поливання — це те, що не слід ігнорувати. Тому експерт з садівництва Алан Тітчмарш поділився з Еxpress.co.uk найкращими порадами щодо нього.

Насамперед, експерт наголосив, що краще обрати теракотовий горщик для помідорів, а не пластиковий. Це допоможе зберігати коріння прохолоднішим. Ґрунт у такому горщику не висихає так швидко, як у пластиковому. У них також є великий дренажний отвір на дні, який дозволяє зайвій воді витікати.

Пересаджуючи помідори в ці більші горщики, експерт радить залишати вільний простір між верхньою частиною ґрунту та краєм горщика. Це означає, що під час поливання ви можете заповнити його до краю.

Зазвичай 3 см води проходить приблизно на 20- 25 см у ґрунт, а це означає, що вода добре заповнить горщик. Якщо рівень вологості коливається, це може призвести до гниття плодів, а оскільки рослина схильна до висихання, їй може знадобитися щоденне поливання у спекотну погоду.

Тітчармаш пропонує на початку росту використовувати мішок для вирощування, оскільки помідори легко помістяться в будь-якому садовому просторі. Його «хитра маленька хитрість» полягає у використанні опор з тростини навколо мішків для додаткової безпеки та надійного росту.

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