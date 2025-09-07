Вивертати чи ні: як правильно прати одяг / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що вивертати одяг навиворіт перед пранням — це простий трюк, який допомагає зберегти кольори яскравими, а тканини охайними. Водночас є ситуації, коли робити цього не варто.

Навіщо вивертати одяг перед пранням

Збереження кольору. Темні та яскраві речі часто втрачають насиченість після кількох режимів прання. Якщо прати їх навиворіт, зовнішня сторона менше контактує з водою та пральними засобами, а отже колір повільніше тьмяніє.

Менше пошкоджень. Джинси, футболки з принтами, речі з вишивкою чи аплікаціями краще прати навиворіт. Так вони не будуть тертися об інші речі, ґудзики чи блискавки та довше матимуть новий вигляд.

Гігієна. Внутрішня сторона одягу контактує зі шкірою, всотує піт, залишки кремів і дезодорантів. Прання навиворіт дозволяє ефективніше очистити саме цю поверхню, а отже речі будуть свіжішими.

Які речі обов’язково прати навиворіт

Джинси

Спортивний одяг і форма

Футболки та сорочки з яскравими принтами

Одяг із вишивкою чи декоративними елементами

Темні та насичено кольорові тканини

Лайфгак: якщо річ дуже дорога чи делікатна, періть її у спеціальному мішечку для прання — це додатковий захист від механічних пошкоджень.

Коли не варто вивертати одяг

Є випадки, коли краще залишати речі «як є»:

Якщо на одязі є плями (трава, ґрунт, соус, косметика). Для їхнього ефективного видалення потрібно, щоб вода і пральний засіб працювали саме на зовнішній поверхні.

Дитячий одяг після активних ігор або занять на вулиці.

Робочий чи садовий одяг, який сильно забруднений.

У таких випадках важливо попередньо обробити плями спеціальним засобом і прати речі у правильному режимі.

Чи прати новий одяг перед носінням

Так! Нові речі можуть містити залишки барвників або хімічних речовин, які використовуються під час виробництва та транспортування. Дерматологи радять завжди прати новий одяг перед першим носінням, особливо дитячий.

Якщо ви хочете, щоб ваші речі довше залишалися яскравими, не кошлатилися та мали охайний вигляд, звикайте прати їх навиворіт. Але для одягу зі складними плямами краще робити виняток.