Вже скоро: коли сіяти насіння на розсаду для великого врожаю та пишного цвітіння

Знання того, коли сіяти насіння в приміщенні, має вирішальне значення для його успішного проростання. Як живі істоти, більшість рослин мають ідеальний період проростання, щоб сприяти швидшому зростання, а в подальшому – врожаю і цвітінню.

Садіння рослин у приміщенні може продовжити вікно зростання, що призведе до більшої кількості квітів чи овочів. Деякі рослини навіть виростуть більшими й сильнішими і розвинуть більш здорове коріння, якщо їх попередньо висадити в приміщенні.

Садіння насіння у приміщенні особливо корисне в регіонах, де вегетаційний період короткий, а низькі температури зберігаються до пізньої весни. Але перед садінням ви маєте перевірити рекомендований період зростання сорту, щоб почати вирощувати його у правильний час.

Про те, як визначити цей час і що за чим сіяти на розсаду, розповідає GardeningKnowHow.

Садівники у більш теплих регіонах мають більшу гнучкість у прямому посіві насіння на відкритому повітрі, оскільки вегетаційний період і так довгий. Однак садіння насіння у приміщенні в теплому кліматі дозволяє вирощувати культури і квіти практично цілий рік. І навпаки, ви також можете почати сіяти насіння у приміщенні, щоб захистити розсаду від сильного літнього сонця.

Оскільки кожна рослина має свої характеристики, ви маєте правильно розрахувати час посіву насіння, щоб отримати гарні результати.

Чому потрібно сіяти насіння у приміщенні

Коли сіяти насіння на розсаду / Фото: Credits

У більшості випадків посів розсади починається за 6-8 тижнів до дати останнього заморозку у вашому регіоні. Це дасть маленьким рослинам достатньо часу, щоб розвинути сильне коріння, перш ніж ви загартуєте розсаду і висадите її на вулицю.

Однак у кожної рослини трохи різні вподобання щодо температури, вологості, світла, типу ґрунту та інших факторів. Деякі можуть бути морозостійкими, водночас інші не витримають навіть мінімальних заморозків.

Інформація на пакеті з насінням дасть загальне уявлення про те, коли починати сіяти його в різних регіонах, і вкаже правильний час їх садіння у приміщенні для подальшого садіння на вулиці. Але важливо знати ваші місцеві особливості.

Чому під час посіву розсади не можна поспішати

Не будьте дуже нетерплячими і не починайте сіяти насіння надто рано. Затишні, теплі інтер'єри наших помешкань ідеально підходять для садіння насіння, але їм часто не вистачає належного освітлення для молодих рослин і вони можуть бути перевантажені вологістю або позбавлені навколишньої вологи. Мета полягає в тому, щоб висадити сильні молоді рослини в сад, щойно дозволять умови, а не залишати їх борсатися в приміщенні.

Визначте, в якій зоні ви мешкаєте

Розсада помідорів

Коли ви ухвалюєте рішення щодо садіння, варто вивчити карту зон морозостійкості. Ці зони є географічними регіонами, які позначені середньою мінімальною зимовою температурою в цьому районі. Вони нанесені на карту та є орієнтиром для визначення того, чи буде рослина процвітати в кожній зоні.

Знання щодо вашої зони дозволить вам вирішити, коли пересаджувати розсаду до саду. Це також допоможе вам визначити, чи буде конкретна рослина процвітати у вашій зоні. Наприклад, у зоні 4a не рекомендується висаджувати томати на свіжому повітрі до 15 травня. Тому якщо ви живете у цій зоні, вам варто почати сіяти насіння щонайменше за 6-8 тижнів до цього часу.

Складання власного календаря посіву насіння, який ви можете налаштовувати з роками, безцінне, оскільки кожен сад має свої особливості та мікроклімат, які трохи змінять час садіння. Щорічно робіть записи та коригуйте цей час за необхідності.

В тепліших зонах багато теплолюбних культур можна просто вирощувати на відкритому повітрі. Але більшість із нас живе там, де є зима, і ми маємо вирощувати теплолюбні культури заздалегідь у приміщенні. Помідори, перці та баклажани – це лише небагато видів культур, яким потрібен доволі тривалий період теплої погоди.

Якщо ваша зона прохолодніша і тепло не приходить до травня чи червня, вам треба вирощувати рослини в приміщенні. Навіть у північному кліматі такі рослини, як горох і салат, можна висівати просто на відкритому повітрі. Але для швидшого врожаю садіння насіння в приміщенні перед пересадженням приведе до міцніших рослин і швидшого збирання врожаю. Це також дасть можливість для послідовного садіння, тому ви зможете насолоджуватися стабільним надходженням урожаю, а не одним великим надлишком.

Чому на розсаду потрібно сіяти холодостійкі культури

Якщо ви сієте насіння холоднолюбних культур, як-от броколі, капуста і брюссельська капуста, ви однаково можете вирощувати їх у приміщенні, щоб уникнути літньої спеки чи заморозків. Ці овочі часто потребують тривалішого періоду зростання, ніж теплолюбні культури, тому починайте вирощувати їх приблизно за 10 тижнів до того, як збираєтеся висаджувати їх у відкритий ґрунт.

Загалом рослини, які повільно розвивають коріння, треба попередньо вирощувати у приміщенні. Але уникайте вирощування там коренеплодів, тому що вони не люблять, коли їх турбують під час пересадження.

Облік періоду спокою насіння

Коли сіяти насіння на розсаду / Фото: Credits

Багато польових квітів потребують періоду спокою і повинні вирощуватися після його закінчення. Період спокою часто збігається з зимовими місяцями, коли відбувається стратифікація. Простіше кажучи, насіння залишиться інертним і не проросте, поки не пройде період спокою і певна кількість місяців на холоді.

Садівники часто стратифікують насіння, поміщаючи їх до холодильника до початку вегетаційного періоду. Деяке насіння перед продажем уже пройшло період холоду.

Більшість насіння овочів не перебувають у стані спокою, а просто чекають на оптимальну кількість сонця, світла й тепла, щоб прорости. Більшість насіння дерев перебувають у стані спокою і потребують періоду стратифікації.

Насіння для садіння – посібник з місяців

Ваша зона і дата останнього заморозку дійсно підкажуть вам підходящий час для садіння насіння у приміщенні, і тут є багато гнучкості, але ось деякі приблизні рекомендації.

Овочі та трави від січня до лютого

Брокколі

Брюссельська капуста

Капуста

Цвітна капуста

Селера

Селера

кріп

Цибуля-порей

Цибуля

Петрушка

Шпинат

Квіти від січня до лютого

Аліссум

Бегонії

Колеус

Гвоздика

Герань

Бальзамін

Лобелія

Чорнобривці

братки

Петунії

Шавлія

Левовий зів

Запас

Запашний горошок

Овочі та трави березня

Базилік

Огірок

Баклажан

Кале

Перець

Гарбузи

Мангольд

Помідори

Кавун

Кабачок

Квіти березня

Чорноока сусанна

Мальви

Іпомеї

Настурції

Флокси

Левовий зів

Соняшники

Овочі та трави квітня

Боби

Буряк

Кінза

Кукурудза

Дині

Солодка картопля

Кабачок

Квітневі квіти

Амарант

Колеус

Космос

Ціннії

Травневі овочі та трави

Базилік (фінал)

Брокколі (осінній урожай)

Брюссельська капуста (осінній урожай)

Цвітна капуста (осінній урожай)

Огірки (повторний посів)

Кольрабі (осінній урожай)

Перець (повторний посів)

Літній сквош

Помідори (повторний посів)

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