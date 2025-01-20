Вже скоро: коли сіяти насіння на розсаду для великого врожаю та пишного цвітіння

Знання того, коли сіяти насіння в приміщенні, має вирішальне значення для його успішного проростання. Як живі істоти, більшість рослин мають ідеальний період проростання, щоб сприяти швидшому зростання, а в подальшому – врожаю і цвітінню.
Садіння рослин у приміщенні може продовжити вікно зростання, що призведе до більшої кількості квітів чи овочів. Деякі рослини навіть виростуть більшими й сильнішими і розвинуть більш здорове коріння, якщо їх попередньо висадити в приміщенні.
Садіння насіння у приміщенні особливо корисне в регіонах, де вегетаційний період короткий, а низькі температури зберігаються до пізньої весни. Але перед садінням ви маєте перевірити рекомендований період зростання сорту, щоб почати вирощувати його у правильний час.
Про те, як визначити цей час і що за чим сіяти на розсаду, розповідає GardeningKnowHow.
Садівники у більш теплих регіонах мають більшу гнучкість у прямому посіві насіння на відкритому повітрі, оскільки вегетаційний період і так довгий. Однак садіння насіння у приміщенні в теплому кліматі дозволяє вирощувати культури і квіти практично цілий рік. І навпаки, ви також можете почати сіяти насіння у приміщенні, щоб захистити розсаду від сильного літнього сонця.
Оскільки кожна рослина має свої характеристики, ви маєте правильно розрахувати час посіву насіння, щоб отримати гарні результати.
Чому потрібно сіяти насіння у приміщенні
У більшості випадків посів розсади починається за 6-8 тижнів до дати останнього заморозку у вашому регіоні. Це дасть маленьким рослинам достатньо часу, щоб розвинути сильне коріння, перш ніж ви загартуєте розсаду і висадите її на вулицю.
Однак у кожної рослини трохи різні вподобання щодо температури, вологості, світла, типу ґрунту та інших факторів. Деякі можуть бути морозостійкими, водночас інші не витримають навіть мінімальних заморозків.
Інформація на пакеті з насінням дасть загальне уявлення про те, коли починати сіяти його в різних регіонах, і вкаже правильний час їх садіння у приміщенні для подальшого садіння на вулиці. Але важливо знати ваші місцеві особливості.
Чому під час посіву розсади не можна поспішати
Не будьте дуже нетерплячими і не починайте сіяти насіння надто рано. Затишні, теплі інтер'єри наших помешкань ідеально підходять для садіння насіння, але їм часто не вистачає належного освітлення для молодих рослин і вони можуть бути перевантажені вологістю або позбавлені навколишньої вологи. Мета полягає в тому, щоб висадити сильні молоді рослини в сад, щойно дозволять умови, а не залишати їх борсатися в приміщенні.
Визначте, в якій зоні ви мешкаєте
Коли ви ухвалюєте рішення щодо садіння, варто вивчити карту зон морозостійкості. Ці зони є географічними регіонами, які позначені середньою мінімальною зимовою температурою в цьому районі. Вони нанесені на карту та є орієнтиром для визначення того, чи буде рослина процвітати в кожній зоні.
Знання щодо вашої зони дозволить вам вирішити, коли пересаджувати розсаду до саду. Це також допоможе вам визначити, чи буде конкретна рослина процвітати у вашій зоні. Наприклад, у зоні 4a не рекомендується висаджувати томати на свіжому повітрі до 15 травня. Тому якщо ви живете у цій зоні, вам варто почати сіяти насіння щонайменше за 6-8 тижнів до цього часу.
Складання власного календаря посіву насіння, який ви можете налаштовувати з роками, безцінне, оскільки кожен сад має свої особливості та мікроклімат, які трохи змінять час садіння. Щорічно робіть записи та коригуйте цей час за необхідності.
В тепліших зонах багато теплолюбних культур можна просто вирощувати на відкритому повітрі. Але більшість із нас живе там, де є зима, і ми маємо вирощувати теплолюбні культури заздалегідь у приміщенні. Помідори, перці та баклажани – це лише небагато видів культур, яким потрібен доволі тривалий період теплої погоди.
Якщо ваша зона прохолодніша і тепло не приходить до травня чи червня, вам треба вирощувати рослини в приміщенні. Навіть у північному кліматі такі рослини, як горох і салат, можна висівати просто на відкритому повітрі. Але для швидшого врожаю садіння насіння в приміщенні перед пересадженням приведе до міцніших рослин і швидшого збирання врожаю. Це також дасть можливість для послідовного садіння, тому ви зможете насолоджуватися стабільним надходженням урожаю, а не одним великим надлишком.
Чому на розсаду потрібно сіяти холодостійкі культури
Якщо ви сієте насіння холоднолюбних культур, як-от броколі, капуста і брюссельська капуста, ви однаково можете вирощувати їх у приміщенні, щоб уникнути літньої спеки чи заморозків. Ці овочі часто потребують тривалішого періоду зростання, ніж теплолюбні культури, тому починайте вирощувати їх приблизно за 10 тижнів до того, як збираєтеся висаджувати їх у відкритий ґрунт.
Загалом рослини, які повільно розвивають коріння, треба попередньо вирощувати у приміщенні. Але уникайте вирощування там коренеплодів, тому що вони не люблять, коли їх турбують під час пересадження.
Облік періоду спокою насіння
Багато польових квітів потребують періоду спокою і повинні вирощуватися після його закінчення. Період спокою часто збігається з зимовими місяцями, коли відбувається стратифікація. Простіше кажучи, насіння залишиться інертним і не проросте, поки не пройде період спокою і певна кількість місяців на холоді.
Садівники часто стратифікують насіння, поміщаючи їх до холодильника до початку вегетаційного періоду. Деяке насіння перед продажем уже пройшло період холоду.
Більшість насіння овочів не перебувають у стані спокою, а просто чекають на оптимальну кількість сонця, світла й тепла, щоб прорости. Більшість насіння дерев перебувають у стані спокою і потребують періоду стратифікації.
Насіння для садіння – посібник з місяців
Ваша зона і дата останнього заморозку дійсно підкажуть вам підходящий час для садіння насіння у приміщенні, і тут є багато гнучкості, але ось деякі приблизні рекомендації.
Овочі та трави від січня до лютого
- Брокколі
- Брюссельська капуста
- Капуста
- Цвітна капуста
- Селера
- Селера
- кріп
- Цибуля-порей
- Цибуля
- Петрушка
- Шпинат
Квіти від січня до лютого
- Аліссум
- Бегонії
- Колеус
- Гвоздика
- Герань
- Бальзамін
- Лобелія
- Чорнобривці
- братки
- Петунії
- Шавлія
- Левовий зів
- Запас
- Запашний горошок
Овочі та трави березня
- Базилік
- Огірок
- Баклажан
- Кале
- Перець
- Гарбузи
- Мангольд
- Помідори
- Кавун
- Кабачок
Квіти березня
- Чорноока сусанна
- Мальви
- Іпомеї
- Настурції
- Флокси
- Левовий зів
- Соняшники
Овочі та трави квітня
- Боби
- Буряк
- Кінза
- Кукурудза
- Дині
- Солодка картопля
- Кабачок
Квітневі квіти
- Амарант
- Колеус
- Космос
- Ціннії
Травневі овочі та трави
- Базилік (фінал)
- Брокколі (осінній урожай)
- Брюссельська капуста (осінній урожай)
- Цвітна капуста (осінній урожай)
- Огірки (повторний посів)
- Кольрабі (осінній урожай)
- Перець (повторний посів)
- Літній сквош
- Помідори (повторний посів)
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