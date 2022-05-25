Як адаптувати тварину з притулку: поради фахівців

У притулках по всій Україні тисячі тварин чекають на свою нову сім'ю. Деякі з них втратили господарів через повномасштабне вторгнення РФ. Що потрібно зробити, якщо ви наважилися взяти собаку чи кота із притулку?

Організація UAnimals та студія онлайн-освіти EdEra підготували добірку порад, які полегшать адаптацію тварин до нового будинку.

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Пам'ятайте про кілька важливих кроків:

підготуйте улюбленцю корм, який відповідає його породі, віку та особливостям здоров'я;

облаштуйте затишне місце у будинку. Покладіть туди іграшки, плед. Тварина має почуватися спокійно та у безпеці;

влаштуйте візит до ветеринара, щоб оцінити стан здоров'я тварини та вчасно виявити можливі захворювання, також лікар зможе дати поради щодо догляду.

Будьте терплячими під час адаптації домашнього улюбленця. Тварина має познайомитися з новими членами сім'ї та територією у комфортному для неї темпі.

Якщо в сім'ї є діти, певний час контакт з твариною повинен бути виключно під наглядом дорослих. Розкажіть дитині, як можна і не можна поводитися з улюбленцем.

Заохочуйте улюбленца смаколиками за будь-які "правильні" дії. Наприклад, туалет у відведеному для цього місці, слухняність під час прогулянки, виконання команд тощо.

Проводьте з улюбленцем якнайбільше часу: грайте з ним, гуляйте, відпочивайте разом. Це прискорить процес вашого зближення та формування довіри.

Не ігноруйте агресивну чи "дивну" поведінку. Тварина могла пережити травмуючий досвід та погане ставлення в минулому. При необхідності звертайтеся до зоопсихолога.

Якщо вашим улюбленцем став собака, поступово знайомте його з іншими тваринами під час прогулянок. Соціалізація та нові друзі – невід'ємна частина щасливого життя не тільки у людей.

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