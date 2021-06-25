Як боротися з бур'янами: корисні поради від фахівця

Дощова погода з надмірною кількістю опадів, яка навесні цього року та на початку літа сприяла тому, що на дачах та городах активно почали рости не лише культурні рослини, а і бур'яни.

Небезпека бур'янів у тому, що вони конкурують з культурними рослинами за вологу, елементи живлення, а у разі, коли розмір бур'янів співвимірний із розміром культурних рослин, то й за світло. Які існують способи боротьби з бур'янами, як їх ефективно використовувати та поставити на служіння культурним рослинам? Про це розповів доцент кафедри рослинництва Поліського національного університету в місті Житомирі, кандидат сільськогосподарських наук Вадим Пелехатий.

Як застосовувати гербіциди?

Існує два способи боротьби з бур'янами: хімічний та механічний.

Хімічний спосіб - це застосування гербіциду, тобто хімічної речовини, яка ефективно знищує бур'ян. Існують гербіциди, які знищують тільки певні види бур'янів. Наприклад, вашу ділянку на дачі чи городі атакує пирій, багаторічний кореневищний злаковий бур'ян, один із найбільш злісних. Якщо він росте у смородині, то ви спокійно обробляєте гербіцидом проти злакових ділянку, в результаті смородина залишається живою та неушкодженою, а пирій гине. Без гербіциду боротися з пирієм дуже складно, тому що його кореневище багато років живе в землі і цей бур'ян в наявних насадженнях майже неможливо знищити, а за допомогою гербіциду це можна зробити досить ефективно.

Але слід пам'ятати, що гербіцид - один із найбільш токсичних пестицидів, тому на відстані ближче ніж 20 метрів від будинку його краще не застосовувати!

Якщо говорити про механічні засоби боротьби з бур'янами, то це сапання, перекопування, або регулярне скошування. Звісно, що скошування не знищує бур'яни, але придушує їх і не дає змоги інтенсивно рости й розвиватись.

Який ефект дає мульчування ґрунту?

Ефективний і екологічний спосіб боротьби з бур'янами - мульчування ґрунту (вкривання певним матеріалом). Для цього можна використовувати органічні та неорганічні матеріали. Органічні - це тирса, скошена та підсушена трава, солома, перегній, торф та інші. Неорганічні - це плівка та агротканина. Наприклад, плівку використовують, коли садять суницю: в плівці роблять невеличкі хрестоподібні розрізи, де і ростуть кущі ягід, а між ними - плівка, ширина якої досить невелика - до 60 сантиметрів. Під такою смугою не буде бур'янів і земля не постраждає. Агроволокно краще використовувати тому, що воно "дихає" - пропускає вологу і повітря.

Досить ефективно мульчувати дерева скошеною травою. Робиться це так: між деревами траву скошуємо, а потім цю траву підсушуємо протягом двох днів і підгортаємо під стовбури дерева, тобто мульчуємо цією скошеною травою пристовбурні кола у дерев діаметром до 1 м. Товщина шару скошеної трави повинна бути не менше 15 сантиметрів. Якщо буде менше, бур'ян почне пробиватися крізь шар мульчі. Головне - підгортати потрібно не свіжескошену траву, а таку, яка вже висохла. А якщо трава буде свіжа, там почнуть розмножуватись різні шкідливі мікроорганізми. Сухою травою можна мульчувати також кущі смородини, суницю та інші рослини. Водночас ягоди будуть чистими навіть у дощову погоду і не так пошкоджуватимуться гнилями.

Якщо погода волога, то після мульчування рослин сухою травою поливати їх не потрібно, але якщо дощу немає понад десять днів, рослини потрібно поливати. Скошена трава потроху буде перегнивати і збагачувати ґрунт органікою. Взагалі дуже зручно, коли в саду під деревами - мульча, а між деревами - трава, яку періодично скошуємо. Трав'яною поверхнею зручно ходити і виконувати всі операції в будь-яку пору року. В саду немає бруду і він має естетичний вигляд. Така система утримання ґрунту називається дерново-перегнійна.

Мульчування - це дуже корисна річ. Мульча бореться з бур'яном, утримує вологу в ґрунті. Якщо рослини молоді, то поливати їх бажано. Якщо у вас дорослі плодові дерева і ви під стовбури згрібаєте скошену траву, то можна не поливати взагалі, або лише у критичні періоди під час тривалої посухи.

Скошену траву можна компостувати, але перед тим, як покласти її в компост, потрібно день-два її в'ялити, інакше також буде розвиватися шкідлива мікрофлора. До речі, у компост можна додавати різні кухонні відходи, які зазвичай просто викидаються.

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