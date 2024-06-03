Як часник захистить ваші рослини від паразитів: поради садівниці

Ми всі любимо часник за його унікальний смак, але його сірчані сполуки мають властивість, менш очевидну, але таку ж корисну, вони можуть діяти як природний репелент проти багатьох комах.

Один з найбільших страхів, з яким стикаються садівники вирощуючи квіти, це комахи. Садівниця Gardening Soul поділилася рецептом вбивчого нетоксичного пестициду, що захистить ваші рослини та знищить надокучливих комах.

Що робити:

У банку насипте перець горошком, подрібнений часник та червоний перець;

Влийте кілька крапель білого оцту і пів літра теплої води;

Відставте і дайте настоятись добу;

Процідіть настій і налийте рідину, наповнену часником, у багаторазову пляшку з розпилювачем;

Обприскайте рослини у місцях, де бачите комах. Вже за невеликий проміжок часу ви помітите результат, адже кількість комах значно зменшиться;

Зберігайте рідину в холодильнику між використаннями.

Використовуйте цей простий засіб від часнику, щоб відлякати садових шкідників, таких як попелиця та слимаки. До речі, часник дуже добре відлякує комарів, тож ви побачите, що і їх кількість помітно зменшиться.

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