Як часто можна купати собаку: поради ветеринара

Ветеринар Amir Anwary стверджує, що багато власників не знають, скільки разів треба насправді купати своїх собак. Його поради здивували багатьох власників і підписників.

Як часто мити собаку

Згідно з рекомендаціями ветеринара, собак не потрібно мити так часто, як вважають більшість. Він радить дотримуватись простого правила: помножте кількість разів, коли ви зазвичай миєте свою собаку, на п’ять. Наприклад, якщо ви купаєте собаку щотижня, це означає, що ви можете відкласти наступне миття до п’яти тижнів.

Відповідно до його слів, собаку можна мити лише раз на три місяці. Однак, за потреби, їх можна купати раз на місяць. Часте миття, особливо щотижневе, може призвести до видалення природних олій зі шкіри собаки, що негативно вплине на здоров'я та якість шерсті.

Обговорення в мережі

Ця інформація викликала жваву дискусію серед підписників ветеринара, а його відео отримало майже 3000 вподобайок та численні коментарі. Деякі власники висловили незгоду, зазначаючи, що їхні собаки мають кращий вигляд, коли їх миють частіше. Один з коментаторів написав, що купає свого чотирилапого друга щодня та його шерсть насправді краща, ніж коли він мив його щомісяця.В іншому коментарі власник написав, що купає свого вихованця щотижня, адже він швидко брудниться.

Але були й ті, хто підтримав думку ветеринара. Один із власників прокоментував, що дресирувальник порадив їм взагалі не мити собаку та шерсть їхнього вихованця має чудовий вигляд.

Можна сказати, що кожен собака унікальний та потреби в догляді можуть варіюватись залежно від породи, віку та способу життя. Якщо у вас є сумніви щодо частоти миття вашого вихованця, краще проконсультуватися з ветеринаром.

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