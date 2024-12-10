Як часто необхідно чистити матрац, на якому ви спите

Чистота матраца — це питання гігієни, здоров’я та довговічності вашого ліжка. Ми зібрали корисні рекомендації для догляду за матрацом і наматрацником, щоб ваш сон був максимально комфортним і здоровим.
Видання Martha Stewart поділилося простими порадами, як підтримувати матрац у бездоганному стані, навіть якщо ви не можете просто "кинути його в пральну машину".
Навіщо чистити матрац
Навіть якщо ви користуєтеся захисним наматрацником (а це рекомендують усі виробники та експерти), з часом у волокна матраца проникають пилові кліщі, піт і мікрочастинки бруду. Це спричиняє появу плям, неприємних запахів та створює середовище для розмноження бактерій та плісняви. Тому регулярне очищення матраца не лише підтримує його у гарному стані, а й захищає ваше здоров’я.
Як правильно чистити матрац
Щоб освіжити ваш матрац, не потрібні складні інструменти чи дорогі засоби. Все, що вам знадобиться, — це кілька побутових речей, які є у кожному домі.
Що знадобиться:
- Вакуумний пилотяг;
- Харчова сода;
- Мийний засіб для посуду;
- Волога губка.
Що робити:
- Зніміть постільну білизну: усі простирадла, ковдри та подушки слід відкласти.
- За можливості винесіть матрац на сонце: ультрафіолетове світло знищує бактерії, що накопичуються на поверхні.
- Очистіть пилотягом: використовуйте шланг із насадкою, щоб прибрати видиме сміття та пил.
- Посипте харчовою содою: залиште на поверхні на 20–30 хвилин. Це допоможе поглинути запахи та видалити зайву вологу.
- Повторно пропилотяжте: приберіть залишки соди.
- Вимийте матрац губкою: змочіть її у воді з невеликою кількістю мийного засобу та обережно протріть поверхню.
- Дайте матрацу висохнути: переконайтеся, що поверхня повністю суха, перш ніж застилати ліжко.
Як видалити плями з матраца
Плями можуть бути різними: від поверхневих до глибоких. Експерти рекомендують уникати засобів із хлорним відбілювачем або агресивних очисних рідин, які можуть пошкодити матеріал.
Що знадобиться для видалення плям:
- Перекис водню;
- Харчова сода;
- Мийний засіб для посуду;
- Оцет.
Видалення поверхневих плям:
- Змочіть тканину сумішшю мийного засобу та холодної води.
- Обережно обробіть пляму, не надто змочуйте матрац.
Видалення глибоких плям:
- Змішайте 2 склянки перекису водню з 1 ст. л мийного засобу.
- Нанесіть суміш на пляму за допомогою губки.
- Через кілька хвилин промокніть чистою вологою тканиною.
- Якщо пляма не зникає, збризніть її оцтом, посипте харчовою содою та залиште на 1–2 години.
- Видаліть залишки пилотягом.
Догляд за наматрацником
Наматрацник — ваш перший захисник від забруднень. Він утримує піт, пил, плями та запобігає їхньому проникненню у матрац. Але навіть він потребує регулярного чищення.
Як почистити наматрацник:
- Періть окремо: кладіть його у пральну машину без інших речей, щоб забезпечити якісне очищення.
- Прочитайте інструкцію: перевірте, з якого матеріалу виготовлено наматрацник і дотримуйтеся вказівок щодо прання.
- Використовуйте гарячу воду: якщо дозволено, обирайте високу температуру для знищення бактерій.
- Сушіть правильно: сушіть у машинці на делікатному режимі чи на повітрі, поки матеріал повністю не висохне.
Як часто чистити матрац
Матрац варто очищати щонайменше раз на рік. Це допоможе позбутися пилу, кліщів і бруду, що накопичуються з часом. Регулярне очищення гарантує, що ваш матрац залишатиметься свіжим і гігієнічним.
Щоб запобігти появі вм’ятин від ваги тіла, рекомендується перевертати матрац кожні три місяці. Це особливо важливо для тих, хто ділить ліжко з партнером, адже обидві сторони матраца зазнають навантаження.
Чистий матрац — запорука здорового сну. Навіть якщо ви використовуєте наматрацник, регулярний догляд за вашим ліжком допоможе уникнути появи плям, запахів і розмноження шкідливих мікроорганізмів. Дотримуйтеся простих порад і перетворіть чистку матраца на щорічну традицію.
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