Як часто необхідно чистити матрац, на якому ви спите

Чистота матраца — це питання гігієни, здоров’я та довговічності вашого ліжка. Ми зібрали корисні рекомендації для догляду за матрацом і наматрацником, щоб ваш сон був максимально комфортним і здоровим.

Видання Martha Stewart поділилося простими порадами, як підтримувати матрац у бездоганному стані, навіть якщо ви не можете просто "кинути його в пральну машину".

Навіщо чистити матрац

Навіть якщо ви користуєтеся захисним наматрацником (а це рекомендують усі виробники та експерти), з часом у волокна матраца проникають пилові кліщі, піт і мікрочастинки бруду. Це спричиняє появу плям, неприємних запахів та створює середовище для розмноження бактерій та плісняви. Тому регулярне очищення матраца не лише підтримує його у гарному стані, а й захищає ваше здоров’я.

Як правильно чистити матрац

Щоб освіжити ваш матрац, не потрібні складні інструменти чи дорогі засоби. Все, що вам знадобиться, — це кілька побутових речей, які є у кожному домі.

Що знадобиться:

Вакуумний пилотяг;

Харчова сода;

Мийний засіб для посуду;

Волога губка.

Що робити:

Зніміть постільну білизну: усі простирадла, ковдри та подушки слід відкласти. За можливості винесіть матрац на сонце: ультрафіолетове світло знищує бактерії, що накопичуються на поверхні. Очистіть пилотягом: використовуйте шланг із насадкою, щоб прибрати видиме сміття та пил. Посипте харчовою содою: залиште на поверхні на 20–30 хвилин. Це допоможе поглинути запахи та видалити зайву вологу. Повторно пропилотяжте: приберіть залишки соди. Вимийте матрац губкою: змочіть її у воді з невеликою кількістю мийного засобу та обережно протріть поверхню. Дайте матрацу висохнути: переконайтеся, що поверхня повністю суха, перш ніж застилати ліжко.

Як видалити плями з матраца

Плями можуть бути різними: від поверхневих до глибоких. Експерти рекомендують уникати засобів із хлорним відбілювачем або агресивних очисних рідин, які можуть пошкодити матеріал.

Що знадобиться для видалення плям:

Перекис водню;

Харчова сода;

Мийний засіб для посуду;

Оцет.

Видалення поверхневих плям:

Змочіть тканину сумішшю мийного засобу та холодної води.

Обережно обробіть пляму, не надто змочуйте матрац.

Видалення глибоких плям:

Змішайте 2 склянки перекису водню з 1 ст. л мийного засобу.

Нанесіть суміш на пляму за допомогою губки.

Через кілька хвилин промокніть чистою вологою тканиною.

Якщо пляма не зникає, збризніть її оцтом, посипте харчовою содою та залиште на 1–2 години.

Видаліть залишки пилотягом.

Догляд за наматрацником

Наматрацник — ваш перший захисник від забруднень. Він утримує піт, пил, плями та запобігає їхньому проникненню у матрац. Але навіть він потребує регулярного чищення.

Як почистити наматрацник:

Періть окремо: кладіть його у пральну машину без інших речей, щоб забезпечити якісне очищення.

кладіть його у пральну машину без інших речей, щоб забезпечити якісне очищення. Прочитайте інструкцію: перевірте, з якого матеріалу виготовлено наматрацник і дотримуйтеся вказівок щодо прання.

перевірте, з якого матеріалу виготовлено наматрацник і дотримуйтеся вказівок щодо прання. Використовуйте гарячу воду: якщо дозволено, обирайте високу температуру для знищення бактерій.

якщо дозволено, обирайте високу температуру для знищення бактерій. Сушіть правильно: сушіть у машинці на делікатному режимі чи на повітрі, поки матеріал повністю не висохне.

Як часто чистити матрац

Матрац варто очищати щонайменше раз на рік. Це допоможе позбутися пилу, кліщів і бруду, що накопичуються з часом. Регулярне очищення гарантує, що ваш матрац залишатиметься свіжим і гігієнічним.

Щоб запобігти появі вм’ятин від ваги тіла, рекомендується перевертати матрац кожні три місяці. Це особливо важливо для тих, хто ділить ліжко з партнером, адже обидві сторони матраца зазнають навантаження.

Чистий матрац — запорука здорового сну. Навіть якщо ви використовуєте наматрацник, регулярний догляд за вашим ліжком допоможе уникнути появи плям, запахів і розмноження шкідливих мікроорганізмів. Дотримуйтеся простих порад і перетворіть чистку матраца на щорічну традицію.

Ми також писали про те як прибрати жовті плями з матраца та подушок в домашніх умовах.

Читайте також: