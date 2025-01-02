Як часто необхідно змінювати ґрунт у вазонах кімнатних рослин

Здоровий ґрунт — джерело життя для ваших кімнатних рослин. Якщо ви хочете, щоб вони цвіли, потрібно забезпечити їх насиченим поживними речовинами середовищем з достатньою кількістю води, світла й повітря.

З часом рослини забирають майже всі поживні елементи з ґрунту і він поступово стає виснаженим. Видання Martha Stewart розповіло, що ґрунт стає твердим, втрачає здатність утримувати воду та поживні речовини. Для підтримання здоров'я рослин важливо їх регулярно пересаджувати.

Заміна ґрунту

Частота заміни ґрунту залежить від виду рослини:

Швидкорослі кімнатні рослини, як-от потоси й фіалки, потребують щорічного пересадження.

Повільнорослі види, як-от кактуси та сансев'єрії ("Тещин язик"), можна пересаджувати кожні 1,5-2 роки.

Коли замінювати ґрунт

Найкращим часом для пересадження є весна. В цей період рослини отримують багато сонячного світла, а це стимулює зростання коренів. Однак все ж існують ознаки, які вказують на необхідність заміни ґрунту:

Рослина має виснажений вигляд або виймається з горщика разом із грудкою землі.

Після поливання вода швидко витікає через дренажні отвори, а ґрунт більше не утримує вологу.

Рослина погано росте, має жовтувате забарвлення.

Ґрунт стає твердим на дотик.

Коріння починає проростати через дренажні отвори на дні горщика.

Коли змінювати горщик

Якщо ви хочете зберегти розмір рослини, використовуйте той самий горщик, але замініть ґрунт. Якщо ж ви бажаєте дати рослині більше простору для зростання, виберіть новий горщик, який на 2-3 сантиметри більший за попередній. Важливо уникати надто великих горщиків, адже це може ускладнити доступ повітря до коренів.

Типи ґрунту для кімнатних рослин

Ключем до успіху є якісна суміш для горщиків. Вона має бути легкою та пухкою, зазвичай з торфу, соснової кори та перліту чи вермикуліту. Не використовуйте садову землю, оскільки вона занадто щільна для кімнатних рослин. Такий ґрунт містить глину або пісок, які не забезпечують достатньої вентиляції коренів. Суміші для горщиків можна придбати в садових центрах або розплідниках.

Як замінити ґрунт для вашої рослини

Злегка притисніть горщик, щоб послабити ґрунт.

Покладіть руку на поверхню ґрунту навколо рослини, переверніть горщик догори дном і обережно вийміть рослину разом із ґрунтом.

Акуратно зніміть старий ґрунт, який легко відходить з боків і зверху, не пошкоджуючи коренів.

Думайте про заміну ґрунту як про операцію на відкритому серці, а не про просту процедуру. Обидві важливі, але враховуйте фактори ризику.

Пересаджування та заміна ґрунту — процес, який не лише подовжить життя ваших кімнатних рослин, але й зробить їх здоровішими та гарнішими.

Ми також писали про те, як перевірити якість вашого ґрунту.

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