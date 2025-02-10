Як часто треба чистити фільтр пральної машини

Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваша пральна машина, яка майже щодня виконує "брудну" роботу, може потребувати додаткового догляду, про який зовсім не варто забувати, а саме, очищення фільтра.

Видання MarthaStewart розповіло, як правильно чистити фільтр пральної машини та як часто це потрібно робити. Якщо ваша відповідь коливається між "ніколи" та "у моїй машині є якийсь фільтр?», ви не самотні. Навіть якщо ви вже чистите зовнішній та внутрішній барабан, фільтр зливної помпи часто залишається поза увагою. Проте регулярне очищення цього компоненту може запобігти неприємним запахам і забезпечити оптимальну роботу вашого приладу.

Що таке фільтр пральної машини

Технічною назвою фільтра для пральної машини є фільтр зливної помпи. Цей компонент дренажної системи відповідає за фільтрацію сміття, яке вимивається з вашого одягу, запобігає його накопиченню та забиванню зливного шланга. Очищення фільтра є важливим, адже від нього залежить, наскільки ефективно ваша машина зливає воду після кожного циклу прання.

Необхідність очищення залежить від моделі пральної машини. Для нових моделей цей фільтр може бути автоматизованим. Тому завжди звертайтеся до посібника з використання чи догляду вашої конкретної моделі, щоб дізнатися, чи потрібно чистити фільтр.

Як часто чистити фільтр

Якщо у вашої пральної машини є фільтр зливної помпи, рекомендовано включити його очищення до щомісячної рутини. Якщо ваш прилад потребує очищення фільтра, зазвичай рекомендується робити це раз на місяць.

Для великих родин або якщо ви перете дуже забруднені речі, частота очищення може бути збільшена – у такому випадку очищайте його кожні декілька тижнів.

Що вам знадобиться

Неглибокий контейнер або миска

Викрутка

Рукавички

Очисні чи м’які серветки

Невеликий рушник або ганчірка

Як очистити фільтр пральної машини

Крок 1. Від’єднайте машину від мережі та знайдіть фільтр

Перш ніж почати, обов’язково вимкніть пральну машину з розетки — це важливий захід безпеки. Використовуйте інструкцію до вашої машини, щоб знайти фільтр.

Для пральних машин із верхнім завантаженням фільтр зазвичай розташовується всередині центральної мішалки чи вздовж верхнього краю барабана.

Для машин із боковим завантаженням фільтр часто знаходиться у нижній передній частині, за невеликою панеллю чи кришкою.

Крок 2. Зливна помпа

Заповнена водою зливна помпа може потребувати додаткового зливу. Деякі моделі мають вбудований шланг для цього, але якщо ні, переконайтеся, що вода стікає у неглибокий контейнер. Тримайте поруч рушник, щоб уникнути розливів. Для пральних машин із верхнім завантаженням цей крок може бути не обов’язковим.

Крок 3. Зніміть фільтр

Якщо ваша машина має панель або кришку, яка закриває фільтр, спершу зніміть її за допомогою викрутки. Потім акуратно витягніть сам фільтр зі зливної помпи, за допомогою рукавичок для захисту рук та видалення накопиченого сміття.

Крок 4. Очистіть фільтр

Ретельно промийте фільтр під теплою водою, обережно протріть його м’якою тканиною чи щіткою, щоб видалити все накопичене сміття. Важливо видалити якомога більше накопичень, адже це забезпечить ефективну роботу машини та чистоту вашого одягу.

Крок 5. Очистіть корпус фільтра

Перед повторним встановленням фільтра ретельно очистіть і корпус. Використовуйте м’яку щітку, щоб видалити залишки сміття, а потім протріть м’якою тканиною до повної чистоти.

Крок 6. Знову вставте чистий фільтр

Після очищення знову вставте фільтр у зливну помпу та переконайтеся, що він надійно закріплений, перш ніж закривати панель або кришку. Це гарантує, що ваша пральна машина працюватиме оптимально.

Підтримання фільтра пральної машини у чистоті — це невелике, але надзвичайно важливе завдання, яке допомагає зберегти ефективність роботи приладу та свіжість вашого одягу. Регулярне очищення, яке зазвичай рекомендується проводити раз на місяць, може стати частиною вашої щомісячної рутини у догляді за пральною машиною. Використання простих інструментів і дотримання вказаних кроків допоможе зберегти вашу машину в ідеальному стані.

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